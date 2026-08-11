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Nóng: VinSpace của ông Phạm Nhật Vượng “bắt tay" SpaceX của tỷ phú Elon Musk

Hoàng Anh
Hoàng Anh

VinSpace của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa ký kế hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX của người giàu nhất thế giới Elon Musk.

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Ngày 11/8, CTCP VinSpace - thành viên thuộc hệ sinh thái Vingroup ký kết hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX (Mỹ).

Theo VinSpace, đây là thỏa thuận đánh dấu cột mốc đặc biệt quan trọng trong lộ trình phát triển năng lực hàng không - vũ trụ toàn diện của doanh nghiệp, từng bước hiện thực hóa sứ mệnh thúc đẩy ngành công nghiệp không gian của Việt Nam.

Theo thỏa thuận, các vệ tinh của VinSpace sẽ được đưa lên quỹ đạo thông qua chương trình phóng chia sẻ Transporter Rideshare của SpaceX trong quý II/ 2027.

“Đây là hình thức nhiều khách hàng cùng chia sẻ một chuyến phóng của SpaceX để đưa các vệ tinh lên quỹ đạo, trong đó VinSpace đảm nhiệm việc nghiên cứu, phát triển, chế tạo và vận hành vệ tinh sau khi được đưa vào quỹ đạo”, phía VinSpace cho biết.

Thỏa thuận này sẽ là nền tảng quan trọng cho những nhiệm vụ vệ tinh đầu tiên của VinSpace. Thông qua đó, công ty sẽ thử nghiệm các mô-đun vệ tinh do doanh nghiệp tự phát triển, đồng thời từng bước nâng cao năng lực làm chủ hệ thống vệ tinh và triển khai những ứng dụng thương mại trong tương lai.

Trước đó, vào tháng 4/2026, VinSpace đã công bố kế hoạch chế tạo và đưa vệ tinh lên quỹ đạo trong năm 2027.

Thỏa thuận với SpaceX nằm trong chiến lược dài hạn của VinSpace nhằm xây dựng năng lực hàng không - vũ trụ toàn diện và trở thành doanh nghiệp vũ trụ tư nhân toàn trình.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị bao gồm thiết kế, phát triển vệ tinh, lắp ráp - tích hợp - thử nghiệm (AIT), quản lý nhiệm vụ phóng, vận hành vệ tinh, phát triển các sản phẩm viễn thám và dịch vụ dữ liệu không gian dưới mặt đất.

Theo VinSpace, lựa chọn SpaceX là nhà cung cấp dịch vụ phóng phù hợp với định hướng của doanh nghiệp trong việc hợp tác với những đối tác công nghệ hàng đầu thế giới để hiện thực hóa các nhiệm vụ không gian đầu tiên.

Ông Vũ Trọng Thư - Tổng giám đốc VinSpace - cho biết việc thử nghiệm các mô-đun vệ tinh được phát triển nội địa trên quỹ đạo là điều kiện quan trọng để chuyển hóa các năng lực nghiên cứu và phát triển của đội ngũ kỹ thuật VinSpace thành những nhiệm vụ thực tế.

Hợp đồng với SpaceX là bước tiến quan trọng trong chiến lược dài hạn của VinSpace, nhằm góp phần xây dựng hệ sinh thái hàng không - vũ trụ thương mại tại Việt Nam, đồng thời kết nối Việt Nam với chuỗi giá trị không gian toàn cầu.

Những nhiệm vụ vệ tinh sắp tới sẽ tạo nền tảng để VinSpace thử nghiệm và kiểm chứng công nghệ trong điều kiện thực tế trên quỹ đạo, phát triển đội ngũ kỹ sư, mở rộng hợp tác quốc tế và từng bước thương mại hóa công nghệ không gian thông qua các sản phẩm và dịch vụ.

Trong bối cảnh vệ tinh, chùm vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) và các công nghệ không gian ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, an ninh hạ tầng và năng lực công nghệ quốc gia, VinSpace cam kết tăng cường năng lực tự chủ công nghệ không gian của Việt Nam, đồng thời mang đến các giải pháp thương mại cho thị trường trong nước, khu vực và trên toàn cầu.

CTCP Vinspace được thành lập vào ngày 3/11/2025, với vốn điều lệ 300 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông, ông Phạm Nhật Vượng góp 213 tỷ đồng, tương đương 71% vốn; Vingroup góp 57 tỷ đồng (tương đương 19%). Hai con trai ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 15 tỷ đồng, tương đương với 5%.

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Từ khóa:

#VinSpace #Phạm Nhật Vượng #SpaceX #Elon Musk

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