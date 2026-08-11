UBCKNN nhận được hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn của VietABank

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, HOSE: VAB) đang hoàn tất các thủ tục cho đợt phát hành hơn 85,7 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 9.021 tỷ đồng. Đây là bước đầu trong kế hoạch tăng vốn lên mức 12.688 tỷ đồng trong năm 2026.

Ngày 7/8, VietABank nhận được Công văn số 7434/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Theo đó, UBCKNN thông báo đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn của VietABank theo báo cáo số 3556/2026/BC-VAB ngày 30/07/2026.

Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đợt này của VietABank được thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2026 ngày 25/04/2026 và nghị quyết HĐQT ngày 13/07/2026 và các quy định của pháp luật. UBCKNN cũng đề nghị ngân hàng thực hiện công bố thông tin và tiến hành phát hành cổ phiếu theo đúng quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Như vậy, cùng với việc được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận trước đó, thời gian tới, VietABank sẽ hoàn thành việc tăng vốn điều lệ đợt 1/2026 lên gần 9.021 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. VietABank dự kiến phát hành hơn 85,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 10,5% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 105 cổ phiếu mới). Nguồn phát hành được thực hiện từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2025.

Việc bổ sung vốn được kỳ vọng tạo thêm dư địa cho hoạt động kinh doanh, đồng thời củng cố năng lực tài chính và các chỉ tiêu an toàn vốn của ngân hàng.

Bên cạnh việc tăng cường năng lực tài chính, VietABank cũng tiếp tục duy trì nền tảng hoạt động ổn định với các chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng tích cực. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Ngân hàng đạt hơn 149.131 tỷ đồng, tăng 11,3%; huy động vốn đạt hơn 111.042 tỷ đồng, tăng 11,2%; dư nợ cho vay đạt hơn 96.199 tỷ đồng, tăng 10%; lợi nhuận trước thuế đạt 826 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,22%, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Song hành với mục tiêu tăng trưởng bền vững và nâng cao chất lượng quản trị, VietABank tiếp tục khẳng định định hướng hoạt động minh bạch, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, trong đó có việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Ngày 11/8/2026, VietABank vừa hoàn thành việc nộp 4,5 tỷ đồng khoản thuế bổ sung theo yêu cầu của Cục Thuế cho năm tài chính 2024 và 2025, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm trong việc rà soát, cập nhật và hoàn thiện các nghĩa vụ tài chính, góp phần củng cố nền tảng phát triển bền vững.

Chia sẻ về vấn đề này, đại diện VietABank cho biết: “Trong quá trình hoạt động, VietABank luôn chủ động tuân thủ các quy định của pháp luật trong đó có các quy định về nghĩa vụ thuế, đảm bảo luôn thực hiện đầy đủ trong trong thời gian sớm nhất.”

Với nền tảng tài chính vững mạnh, kết quả kinh doanh khả quan cùng định hướng quản trị minh bạch, tuân thủ pháp luật, VietABank tiếp tục củng cố vị thế trên thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực bứt phá trong những tháng cuối năm 2026.