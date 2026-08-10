VPBank tăng tốc từ hoạt động cốt lõi

Lợi nhuận kỷ lục cùng những chỉ số tích cực giúp VPB trở thành một trong những cổ phiếu được nhiều công ty chứng khoán đánh giá cao. Luận điểm đầu tư được xây dựng trên nhiều yếu tố, nổi bật là tăng trưởng tín dụng thuộc nhóm nhanh nhất ngành, nền tảng vốn vững chắc, hệ sinh thái tài chính mở rộng khác biệt và mức định giá ở vùng hấp dẫn.

Lợi nhuận kỷ lục từ hoạt động cốt lõi

Kết thúc quý II/2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 10.959 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ và 38% so với quý trước, thiết lập mức cao nhất về lợi nhuận cốt lõi trong lịch sử hoạt động của ngân hàng. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 18.880 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành gần 46% kế hoạch năm.

Theo đánh giá của nhiều công ty chứng khoán, kết quả kinh doanh tích cực của VPBank không chỉ đến từ sự cải thiện về lợi nhuận mà còn được hậu thuẫn bởi đà mở rộng mạnh mẽ của bảng cân đối kế toán.

Chứng khoán Vietcap cho biết tín dụng hợp nhất của VPBank tăng 23% so với đầu năm, trong đó ngân hàng mẹ tăng 24,6% so với đầu năm và vượt xa mức tăng 8,4% của toàn hệ thống. Động lực tăng trưởng đến từ các phân khúc khách hàng doanh nghiệp, SME, bất động sản, thương mại và hộ kinh doanh.

Đà tăng trưởng tín dụng này được hỗ trợ bởi nền tảng huy động vốn ngày càng đa dạng và bền vững. Tổng tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá tăng 22,7% so với đầu năm, tương đối sát với tốc độ mở rộng dư nợ. Bên cạnh nguồn vốn trong nước, VPBank còn huy động thành công khoản vay hợp vốn liên kết bền vững trị giá 1,44 tỷ USD từ 15 định chế tài chính quốc tế với sự thu , qua đó bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn cho tăng trưởng.

Không chỉ nổi bật về quy mô, lợi nhuận của VPBank còn được giới phân tích đánh giá cao về chất lượng. Trong quý II/2026, tổng thu nhập hoạt động (TOI) tăng 43,7% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 23.484 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 33,6%, lên 17.973 tỷ đồng và thu nhập ngoài lãi tăng 91%, đạt 5.510 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí hoạt động chỉ tăng 9,7%, thấp hơn đáng kể tốc độ tăng thu nhập.

Theo Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của VPBank đạt mức lũy kế 6 tháng ở mức 20,6%, thuộc nhóm tốt nhất ngành.

Với những nền tảng trên, kết quả kinh doanh của VPBank nhìn chung bám sát tiến độ dự phóng cả năm của nhiều công ty chứng khoán, thậm chí vượt kỳ vọng trong quý II của một số tổ chức phân tích. HSC cho biết lợi nhuận quý II/2026 của VPBank cao hơn 27% so với dự báo của đơn vị này và tiếp tục duy trì khuyến nghị "Mua" đối với cổ phiếu VPB.

Song song tăng trưởng lợi nhuận, chất lượng tài sản của VPBank cũng ghi nhận tín hiệu cải thiện. Trong báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý II/2026, Chứng khoán BIDV (BSC) phân tích: “Tỷ lệ nợ xấu (NPL) và nợ nhóm 2 tại VPBank đã cải thiện xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Cụ thể, xét theo Thông tư 31, tỷ lệ nợ xấu (NPL) riêng lẻ đạt 2% (thấp hơn mục tiêu 2,5% của ngân hàng) và NPL hợp nhất dưới 3%”.

Đồng thời, VPBank tiếp tục trích lập hơn 7.900 tỷ đồng và xử lý nợ xấu 6.200 tỷ đồng trong quý II, tương tự như quý đầu năm, qua đó giúp tỷ lệ bao phủ nợ xấu cải thiện, BSC cập nhật.

Cùng quan điểm, nhóm phân tích từ Chứng khoán VNDIRECT nhận định: “Rủi ro tài sản đang trong xu hướng cải thiện, khi cả tỷ lệ nợ xấu và chi phí tín dụng đều hạ nhiệt, trong khi bộ đệm dự phòng dày lên, từ đó tạo dư địa để VPBank duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận trong nửa cuối năm”.

Hệ sinh thái mở rộng khác biệt, định giá hấp dẫn

Trong 6 tháng đầu năm, ngân hàng mẹ giữ vai trò trụ cột với 15.567 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm khoảng 82% lợi nhuận hợp nhất. Trong khi đó, Chứng khoán VPBank (VPBankS) và Bảo hiểm OPES cũng ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận trước thuế mạnh mẽ, phản ánh sự đóng góp ngày càng rõ rệt của các công ty thành viên.

Nổi bật nhất là VPBankS với 2.673 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, riêng quý II, công ty lãi gần 2.159 tỷ đồng, gần gấp 4 lần cùng kỳ, nhờ tăng trưởng ở mảng cho vay ký quỹ, môi giới và ngân hàng đầu tư.

Bảo hiểm OPES cũng ghi nhận 613 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng, được hỗ trợ bởi tăng trưởng phí bảo hiểm và khai thác tệp khách hàng trong hệ sinh thái VPBank.

Theo TCBS, VPBankS và OPES đang trở thành “trụ cột lợi nhuận thứ hai”, mang lại nguồn thu ít thâm dụng vốn và ít phụ thuộc hơn vào chu kỳ tín dụng. Sự tăng tốc của các công ty thành viên không chỉ bổ sung lợi nhuận, mà còn giúp VPBank từng bước đa dạng hóa cơ cấu thu nhập và hoàn thiện mô hình tập đoàn tài chính.

Triển vọng tăng trưởng tích cực cùng mức định giá hấp dẫn tiếp tục là những luận điểm đầu tư nổi bật đối với VPB, giúp cổ phiếu này nhận được nhiều khuyến nghị “Mua” và “Tăng tỷ trọng” từ các công ty chứng khoán.

Theo dữ liệu HSC sử dụng tại ngày 17/7/2026, cổ phiếu VPB đang được giao dịch ở mức P/B dự phóng năm 2026 khoảng 1,06 lần, thấp hơn mức bình quân 1,37 lần của nhóm ngân hàng tư nhân. Đồng thời, P/E dự phóng năm 2026 ở mức 7,1 lần, trong khi tăng trưởng EPS dự kiến đạt 20,7%, cao hơn mức 14,8% của toàn ngành. Đây là cơ sở để HSC tiếp tục duy trì khuyến nghị “Mua” đối với cổ phiếu VPB.

Cùng quan điểm, Yuanta cũng khuyến nghị "Mua" và kỳ vọng tổng mức sinh lời 27% trong 12 tháng. Công ty chứng khoán này cho rằng khả năng vượt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 35% cùng kế hoạch tăng vốn của VPBank sẽ là những chất xúc tác quan trọng hỗ trợ diễn biến cổ phiếu trong thời gian tới.

Kế hoạch phát hành riêng lẻ của VPBank cho một nhà đầu tư nước ngoài và phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu sau khi hoàn thành, có thể nâng vốn điều lệ của VPBank lên hơn 106.200 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất (CAR) theo chuẩn Basel II của VPBank tiếp tục nằm trong nhóm cao nhất ngành, củng cố nền tảng vốn và mở rộng dư địa duy trì tăng trưởng tín dụng cao trong dài hạn.