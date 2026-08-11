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VCCI phát động chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam

Trần Anh Tuấn
Trần Anh Tuấn

Chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) năm 2026 dự kiến tôn vinh 100 doanh nhân tiêu biểu, đồng thời tạo không gian đối thoại chính sách và kết nối cộng đồng doanh nghiệp.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ngày 11/8 phát động chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), trong đó có Diễn đàn “Doanh nhân tiên phong - Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới” và Lễ tôn vinh, trao danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026.

Theo chương trình dự kiến, chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay gồm Diễn đàn “Doanh nhân tiên phong - Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới”; Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026; chương trình Tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Triển lãm “Doanh nghiệp Việt - Kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước”.

Các sự kiện nhằm ghi nhận, tôn vinh những doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho phát triển kinh tế và xã hội; đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Trong đó, Diễn đàn “Doanh nhân tiên phong - Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới” được kỳ vọng trở thành cầu nối đối thoại chính sách, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn và thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số. Triển lãm “Doanh nghiệp Việt - Kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước” sẽ giới thiệu các sản phẩm, mô hình và gian hàng tiêu biểu của doanh nghiệp.

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Ông Hoàng Quang Phòng Phó Chủ tịch VCCI phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: AT.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI, cho biết doanh nhân Việt Nam ngày nay là lực lượng tiên phong trên mặt trận kinh tế, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển của đất nước, họ không chỉ là người tạo ra giá trị, tạo việc làm đảm bảo an sinh cho người lao động mà còn đóng góp vào nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo Phó Chủ tịch VCCI, trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều biến động sâu sắc về địa chính trị, kinh tế, công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu, cộng đồng doanh nghiệp Việt nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh tinh thần đổi mới sáng tạo thích ứng linh hoạt và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

"Việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ , đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang mở ra những cơ hội to lớn để doanh nghiệp Việt Nam bứt phá trong thời gian tới", ông Phòng nói.

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#Ngày Doanh nhân Việt Nam

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