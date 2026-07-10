close Đăng nhập

Lãi suất từ 7,2%/năm, HDBank tung loạt ưu đãi lớn cho doanh nghiệp

Yến Linh
Yến Linh

HDBank vừa triển khai đồng thời 3 chương trình ưu đãi thiết thực dành cho khách hàng doanh nghiệp trong lĩnh vực giao nhận vận tải, logistics; khách hàng doanh nghiệp vay nông lâm thủy sản và các doanh nghiệp khác.

Lãi suất từ 7,2%/năm, HDBank tung loạt ưu đãi lớn cho doanh nghiệp

Các chương trình được thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí tài chính, chủ động nguồn vốn, quản lý dòng tiền hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn thị trường tiếp tục phục hồi, mở rộng.

Với chương trình “Mở tài khoản doanh nghiệp – Nhận ngay ưu đãi phí”,HDBank dành ưu đãi cho các doanh nghiệp mở mới tài khoản thanh toán tại ngân hàng, bao gồm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

1783592026479-4453784881799856380-4453784881799856380-af080320cbf8bf6f58b11f685802fa85.jpg

Theo đó, khách hàng doanh nghiệp FDI mở mới tài khoản thanh toán tại HDBank, doanh nghiệp khi giới thiệu thành công khách hàng doanh nghiệp mới sẽ được tặng thêm quà tặng giá trị.

Thông qua tài khoản thanh toán tại HDBank, doanh nghiệp có thể sử dụng đồng bộ nhiều dịch vụ tài chính như ngân hàng điện tử doanh nghiệp, quản lý dòng tiền, chuyển khoản trong nước, thanh toán lương, thu hộ, chi hộ, mua bán ngoại tệ, thanh toán quốc tế, bảo lãnh, tài trợ thương mại và các sản phẩm tín dụng doanh nghiệp.

Song song, HDBank triển khai chương trình “Vay ưu đãi ngành nông lâm thủy sản” đến hết ngày 30/09/2026, dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông sản, lâm sản, thủy sản.

Theo đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận khoản vay tối đa 50 tỷ đồng/khách hàng với lãi suất ưu đãi. Đối với khoản vay bằng VND, lãi suất ngắn hạn tối thiểu từ 7,2%/năm, trung dài hạn tối thiểu từ 9,3%/năm. Đối với khoản vay bằng USD, lãi suất tối thiểu từ 3,6%/năm. Chính sách cấp tín dụng được thiết kế linh hoạt, phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp nông, lâm, thủy sản, nhất là nhu cầu vốn theo mùa vụ, chu kỳ sản xuất và thương mại xuất khẩu.

1783592026800-4453784881799856380-4453784881799856380-121ecabd00a9f2ccccdaf10b2a6ca759.jpg

Đối với lĩnh vực giao nhận vận tải và logistics, HDBank triển khai chương trình ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực giao nhận hàng hóa, vận tải đường bộ, đường thủy, vận tải đa phương thức, kho bãi và các dịch vụ logistics.

Theo đó, từ nay đến 31/07/2026, doanh nghiệp logistics có thể tiếp cận lãi vay ưu đãi từ 8,9%/năm, hạn mức vay không tài sản bảo đảm lên đến 30 tỷ đồng, giảm tối đa 70% phí phát hành bảo lãnh, đồng thời được miễn/giảm một số loại phí thanh toán quốc tế. Bên cạnh đó, HDBank sẽ tư vấn cho khách hàng các giải pháp thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, bảo lãnh, thẻ doanh nghiệp và các gói dịch vụ phù hợp với đặc thù giao dịch xuyên biên giới.

Việc triển khai đồng thời 03 chương trình ưu đãi tiếp tục khẳng định cam kết của HDBank trong việc đồng hành sát sao cùng cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình tối ưu chi phí, chủ động nguồn vốn và tăng tốc phát triển.

Từ khóa:

#HDBank #Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Đừng bỏ lỡ

Thông tin cần biết

FLC Highland Signature Sa Pa: Mảnh ghép mới của bất động sản nghỉ dưỡng vùng cao

FLC Highland Signature Sa Pa: Mảnh ghép mới của bất động sản nghỉ dưỡng vùng cao

Hạ tầng liên tục được đầu tư, lượng khách du lịch tăng trưởng mạnh cùng xu hướng sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng vùng núi đang tạo thêm động lực cho thị trường Sa Pa. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, các dự án được quy hoạch bài bản, có pháp lý rõ ràng và hệ sinh thái đồng bộ được đánh giá sẽ có nhiều lợi thế trong chu kỳ phát triển mới.

Từ Thái Lan, Lào đến Singapore: VietinBank từng bước mở rộng “Bản đồ QR” xuyên biên giới

Từ Thái Lan, Lào đến Singapore: VietinBank từng bước mở rộng “Bản đồ QR” xuyên biên giới

Nếu trước đây, để chuẩn bị cho một chuyến đi nước ngoài thường đồng nghĩa với nỗi lo số lượng ngoại tệ cần quy đổi, mang theo nhiều loại thẻ hay tìm hiểu về phương thức thanh toán ở xứ người, thì ngày nay một chiếc điện thoại cùng app tài khoản đang dùng của ngân hàng đang dần thay thế chiếc ví truyền thống trong nhiều chuyến đi quốc tế. Từ đặt vé, đặt phòng đến thanh toán hàng hoá dịch vụ tại các quốc gia, mọi trải nghiệm đều trở nên thuận tiện hơn trên cùng một ứng dụng.

Văn Mai Hương, Dương Edward, DJ Trang Moon sẵn sàng khuấy động Eo Gió đêm 11/7

Văn Mai Hương, Dương Edward, DJ Trang Moon sẵn sàng khuấy động Eo Gió đêm 11/7

Hè 2026 này, nếu chưa lựa chọn được điểm dừng chân cho chuyến vi vu của mình, thì Quy Nhơn chính là tọa độ bạn không thể bỏ lỡ. Lần đầu tiên, Eo Gió - điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam - sẽ trở thành điểm hẹn của âm nhạc, ánh sáng và màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao mãn nhãn vào tối 11/7 tới đây.

Đô thị đồng bộ chính là “hạ tầng mềm” của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới

Đô thị đồng bộ chính là “hạ tầng mềm” của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới

Trước những điều kiện phát triển mới đầy thuận lợi, Vĩnh Long sau sáp nhập đang đứng trước cánh cửa bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc về cả kinh tế lẫn hạ tầng đô thị. Vậy đâu là lời giải cho một Vĩnh Long vừa phát triển hưng thịnh, vừa mang tính bền vững như chính tên gọi của vùng đất này?

VietinBank khẳng định vị thế vượt trội khi 3 năm liên tiếp góp mặt trong Top đầu doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo Tạp chí Fortune (Mỹ)

VietinBank thăng hạng 7 bậc trong Fortune Southeast Asia 500

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa được Tạp chí Fortune (Mỹ) vinh danh ở vị trí thứ 48 trong Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune Southeast Asia 500) năm 2026, tăng mạnh 7 bậc so với năm 2025.

Thị trấn Hoàng Hôn tại Nam Phú Quốc được ví như “tọa độ vàng” du lịch. Ảnh: Ánh Dương.

Khả năng “in tiền” của căn hộ Sun Group thời hạn 70 năm ở Phú Quốc

Sự thành công của giới đầu tư khi kinh doanh căn hộ lưu trú tại Nam Phú Quốc đang dần xóa nhòa định kiến về việc sở hữu bất động sản có thời hạn. Theo giới đầu tư, điều quan trọng không nằm ở việc tài sản tồn tại bao lâu, mà là trong thời gian sở hữu, tài sản đó tạo ra giá trị như thế nào?

Giảm phát thải: Không chỉ là yêu cầu với doanh nghiệp

Giảm phát thải: Không chỉ là yêu cầu với doanh nghiệp

Các quy định về giảm phát thải khí nhà kính, yêu cầu minh bạch dữ liệu ESG từ thị trường quốc tế cùng xu hướng phát triển tài chính xanh đang đặt ra nhiều yêu cầu nhưng cũng mở ra những cơ hội mới đối với doanh nghiệp. Đây là những nội dung được các chuyên gia trao đổi tại Workshop “Giảm phát thải: Cơ hội và Thách thức đối với doanh nghiệp” do VietinBank phối hợp với các đối tác tổ chức mới đây tại Hà Nội.

Mỏ Bạch Hổ: 40 năm từ dòng dầu đầu tiên

Mỏ Bạch Hổ: 40 năm từ dòng dầu đầu tiên

Ngày 26/6/1986, dòng dầu thương mại đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ được khai thác, mở ra một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử ngành dầu khí Việt Nam. Bốn thập niên sau, Bạch Hổ không chỉ được biết đến là mỏ dầu lớn nhất cả nước, mà còn trở thành biểu tượng của tầm nhìn chiến lược, năng lực khoa học - công nghệ và khát vọng làm chủ biển của người Việt Nam.

Từ trái qua: Ông Ronnie L.Aperocho, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Vận hành (COO) của Meralco, ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng Giám đốc VinEnergo và ông Emmanuel V. Rubio, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành MGEN tại lễ ký kết.

Vinenergo hợp tác với Meralco và MGen, nghiên cứu phát triển 5 GW điện nền với giá mục tiêu 17 Cent/Kwh cho Philippines

Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo - thành viên hệ sinh thái xanh của Tập đoàn Vingroup vừa công bố ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) với Manila Electric Company (Meralco), nhà phân phối điện lớn nhất Philippines, và Meralco PowerGen Corporation (MGEN), đơn vị phát triển nguồn điện thuộc Meralco. 

Hè rực rỡ, bóng lăn sôi động: Vietjet tăng 30% chuyến, cung cấp 8,8 triệu vé từ 0 đồng

Hè rực rỡ, bóng lăn sôi động: Vietjet tăng 30% chuyến, cung cấp 8,8 triệu vé từ 0 đồng

Chào mùa hè sôi động Vietjet tăng thêm 30% các chuyến bay nội địa từ TP.HCM và Hà Nội đến các điểm du lịch trên toàn quốc như Nha Trang (Cam Ranh, Khánh Hòa), Đà Nẵng, Phú Quốc, Quảng Bình, Huế, Quy Nhơn và các khu vực người dân có nhu cầu đi lại cao như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Chu Lai, Cần Thơ, Gia Lai, Đắk Lắk…