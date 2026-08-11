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Giá vàng SJC hôm nay tăng mạnh

Minh Quân
Minh Quân

Sáng 11/8, giá bán vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI và Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng.

Ở chiều mua vào, SJC và DOJI cùng niêm yết 142,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết 142,4 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua và bán hiện phổ biến quanh mức 3 triệu đồng/lượng.

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So với phiên sáng 10/8, giá vàng miếng tại SJC và DOJI tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào tăng 1,4 triệu đồng/lượng trong khi giá bán ra tăng 1,5 triệu đồng/lượng. Nếu so với phiên chiều 10/8, giá vàng miếng tại cả 3 doanh nghiệp cùng tăng khoảng 1,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 142-145 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 142-145,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 142,4-146,4 triệu đồng/lượng.

So với sáng 10/8, vàng nhẫn SJC tăng 2 triệu đồng/lượng, DOJI tăng 1,6-1,8 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu tăng 900.000 đồng/lượng. So với phiên chiều 10/8, vàng nhẫn SJC và Bảo Tín Minh Châu cùng tăng 1,4 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI tăng 1,6-1,8 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu đang là doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 146,4 triệu đồng/lượng, cao hơn 600.000 đồng/lượng so với DOJI và 1,4 triệu đồng/lượng so với SJC.

Giá vàng trong nước sáng nay tăng mạnh ở cả vàng miếng và vàng nhẫn, nối tiếp xu hướng đi lên của phiên chiều trước đó. Diễn biến này phản ánh tác động từ đà tăng nhanh của giá vàng thế giới, trong khi chênh lệch mua - bán tại các doanh nghiệp vẫn ở mức cao, đặc biệt ở nhóm vàng nhẫn.

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Giá vàng thế giới vượt 4.400 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 11/8 giao dịch ở mức khoảng 4.413 USD/ounce, tăng khoảng 90 USD/ounce so với mức 4.323 USD/ounce trong phiên sáng 10/8.

Tính từ nhịp giảm gần nhất vào sáng 4/8 khi giá vàng lùi về khoảng 4.056 USD/ounce, kim loại quý đã tăng khoảng 357 USD/ounce (tương đương 8,8%) lên vùng cao hiện tại.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.350 đồng/USD vào sáng nay, giá vàng thế giới tương đương khoảng 140,2 triệu đồng/lượng. So với sáng 10/8, giá vàng thế giới hiện cao hơn khoảng 2,6 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng thế giới sáng 11/8 vượt vùng 4.400 USD/ounce, tăng mạnh sau nhịp giảm gần nhất hồi đầu tuần trước. Ảnh: Getty.

Trong vòng 30 ngày qua, giá vàng tăng khoảng 350 USD/ounce, tương đương 8,74%, cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn tiếp tục được củng cố.

Đà tăng mạnh của giá vàng cho thấy nhu cầu nắm giữ kim loại quý vẫn ở mức cao, trong bối cảnh thị trường tiếp tục theo dõi các tín hiệu về lạm phát, việc làm và chính sách lãi suất của Fed. Tuy nhiên, sau nhịp tăng nhanh, giá vàng có thể xuất hiện các phiên rung lắc hoặc chốt lời ngắn hạn.

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