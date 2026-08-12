ACV có 2 phó tổng giám đốc mới

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) – chủ đầu tư sân bay Long Thành - vừa bổ nhiệm 2 phó tổng giám đốc mới.

HĐQT Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (Mã: ACV) vừa bổ nhiệm ông Vũ Phạm Nguyên An và ông Tô Tử Hà giữ chức Phó tổng giám đốc kể từ ngày 10/8.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Vũ Phạm Nguyên An là Giám đốc ban quản lý dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong khi ông Tô Tử Hà giữ chức Giám đốc cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Như vậy, ban điều hành của ACV hiện gồm quyền Tổng giám đốc Nguyễn Đức Hùng và 3 Phó tổng Giám đốc là ông Trần Anh Vũ, ông Vũ Phạm Nguyên An và ông Tô Tử Hà.

Động thái kiện toàn nhân sự diễn ra sau một loạt thay đổi tại cấp lãnh đạo của ACV. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cổ đông ACV đã việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Vũ Thế Phiệt và ông Nguyễn Tiền Việt do bị cơ quan chức năng khởi tố và bắt tạm giam.

Còn ông Nguyễn Cao Cường được cổ đông bầu tham gia HĐQT ACV. Sau đó, ông được tín nhiệm và bầu giữ chức Chủ tịch.

Nhìn chung, ông Cường đang đảm nhận một vị trí “nóng bỏng” trong thời điểm ACV phải đồng thời vận hành hệ thống sân bay hiện hữu và chuẩn bị khai thác Long Thành vào cuối năm 2026.

ACV đã rót vào sân bay Long Thành bao nhiêu tiền?

Tính đến cuối quý II/2026, ACV rót hơn 39.469 tỷ đồng vào xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1, tăng 5.243 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó chỉ riêng quý II tăng thêm 4.467 tỷ đồng.

ACV bắt đầu rót tiền vào xây dựng sân bay Long Thành từ năm 2017 với hơn 12 tỷ đồng. Đến cuối năm 2018, số tiền này tăng lên hơn 18 tỷ đồng.

Giai đoạn 2019 – 2021, mỗi năm ACV rót hơn trăm tỷ đồng vào dự án, đạt hơn 700 tỷ đồng vào cuối năm 2021. Sau đó 1 năm (2022), tổng chi phí đầu tư, xây dựng sân bay Long Thành vượt 2.800 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2024, số tiền rót vào dự án đã cán mốc 12.746 tỷ đồng và trong vòng 1 năm tăng thêm 21.480 tỷ đồng (cuối năm 2025 ghi nhận 34.226 tỷ đồng).

Trong nhiều năm trở lại đây, khoản tiền rót vào sân bay Long Thành của ACV đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các hạng mục xây dựng. Tính đến cuối tháng 6/2026, dự án này chiếm 94% chi phí xây dựng dở dang của công ty (41.988 tỷ đồng), trong khi các dự án khác chỉ chiếm số tiền đầu tư khá ít.

Cụ thể, mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau chỉ tiêu tốn hơn 530 tỷ đồng, xây dựng nhà ga hàng hóa - CHKQT Cát Bi với hơn 430 tỷ đồng, xây dựng nhà ga hành khách T2 - CHKQT Cát Bi gần 190 tỷ đồng.

Trong khi hạng mục mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay - CHKQT Vinh không còn ghi nhận đầu tư đến cuối tháng 6. Trong khi, khoản cải tạo đường hạ cất cánh CHK Buôn Ma Thuột được giữ nguyên.