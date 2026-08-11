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VinSpace chốt việc quan trọng trước khi "bắt tay" với SpaceX đưa vệ tinh lên quỹ đạo

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Trước khi ký hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX, VinSpace của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh.

Dữ liệu từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy vào ngày 6/8/2026, CTCP VinSpace đã thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Cụ thể, công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh từ 6 lên 17, trong đó “nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên” vẫn là ngành nghề kinh doanh chính.

Các ngành nghề được bổ sung mới gồm: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các hoạt động liên quan; Lập trình máy tính khác; Hoạt động nhiếp ảnh…

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VinSpace bổ sung ngành nghề kinh doanh (vùng khoanh đỏ). Nguồn: Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trong bản cập nhật lần này của VinSpace cũng hé lộ thêm về lãnh đạo doanh nghiệp. Cụ thể, ông Vũ Trọng Thư (sinh năm 1982) hiện là Tổng giám đốc. Còn bà Nguyễn Mai Hoa (sinh năm 1969) vẫn là Chủ tịch HĐQT của công ty.

Ông Thư và bà Hoa đang là người đại diện theo pháp luật của VinSpace.

Theo tìm hiểu, CTCP Vinspace được thành lập vào ngày 3/11/2025, có trụ sở chính tại phường Phúc Lợi, Hà Nội.

Công ty có vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng. Trong đó ông Phạm Nhật Vượng góp 213 tỷ đồng, tương đương 71% vốn; Vingroup góp 57 tỷ đồng tương đương 19% vốn.

Hai con trai ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 15 tỷ đồng, tương đương với 5% vốn.

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Cái “bắt tay" lịch sử với SpaceX

Ngày 11/8, VinSpace đã ký kết hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX (Mỹ).

Theo thành viên thuộc hệ sinh thái Vingroup, đây là thỏa thuận đánh dấu cột mốc đặc biệt quan trọng trong lộ trình phát triển năng lực hàng không - vũ trụ toàn diện của doanh nghiệp, từng bước hiện thực hóa sứ mệnh thúc đẩy ngành công nghiệp không gian của Việt Nam.

Nội dung thỏa thuận cho biết các vệ tinh của VinSpace sẽ được đưa lên quỹ đạo thông qua chương trình phóng chia sẻ Transporter Rideshare của SpaceX trong quý II/ 2027.

“Đây là hình thức nhiều khách hàng cùng chia sẻ một chuyến phóng của SpaceX để đưa các vệ tinh lên quỹ đạo, trong đó VinSpace đảm nhiệm việc nghiên cứu, phát triển, chế tạo và vận hành vệ tinh sau khi được đưa vào quỹ đạo”, phía VinSpace cho biết.

Thỏa thuận này sẽ là nền tảng quan trọng cho những nhiệm vụ vệ tinh đầu tiên của VinSpace. Thông qua đó, công ty sẽ thử nghiệm các mô-đun vệ tinh do doanh nghiệp tự phát triển, đồng thời từng bước nâng cao năng lực làm chủ hệ thống vệ tinh và triển khai những ứng dụng thương mại trong tương lai.

Trước đó, vào tháng 4/2026, VinSpace đã công bố kế hoạch chế tạo và đưa vệ tinh lên quỹ đạo trong năm 2027.

Thỏa thuận với SpaceX nằm trong chiến lược dài hạn của VinSpace nhằm xây dựng năng lực hàng không - vũ trụ toàn diện và trở thành doanh nghiệp vũ trụ tư nhân toàn trình.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị bao gồm thiết kế, phát triển vệ tinh, lắp ráp - tích hợp - thử nghiệm (AIT), quản lý nhiệm vụ phóng, vận hành vệ tinh, phát triển các sản phẩm viễn thám và dịch vụ dữ liệu không gian dưới mặt đất.

Theo VinSpace, lựa chọn SpaceX là nhà cung cấp dịch vụ phóng phù hợp với định hướng của doanh nghiệp trong việc hợp tác với những đối tác công nghệ hàng đầu thế giới để hiện thực hóa các nhiệm vụ không gian đầu tiên.

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Từ khóa:

#SpaceX #VinSpace #Phạm Nhật Vượng #Elon Musk

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