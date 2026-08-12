Một thành viên HĐQT F88 bất ngờ từ nhiệm

CTCP Đầu tư F88 (Mã: F88) cho biết đã nhận được thư từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Christopher E. Freund. Tuy nhiên, ông Christopher E. Freund không nêu rõ lý do vì sao rời khỏi vị trí này.

“Tôi gửi thư này để thông báo về quyết định từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT của công ty kể từ ngày 11/8. Rất mong quý cổ đông và các thành viên HĐQT chấp thuận và cho phép tôi được miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của công ty. Tôi xin trân trọng cảm ơn quý cổ đông và HĐQT đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian hợp tác vừa qua”, ông Chris Freund viết trong thư từ nhiệm.

Ông Chris Freund. Ảnh: Mekong Capital.

Ông Chris Freund sinh năm 1972, tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tâm lý học, kinh tế học và tôn giáo Phương Đông tại Đại học California, Santa Cruz (Mỹ). Ông hiện là nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Mekong Capital – công ty quản lý quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập năm 2001.

Trước đó, ông từng làm việc 6 năm trong lĩnh vực đầu tư tại Templeton Asset Management (thuộc Tập đoàn Franklin Templeton).

Hiện tại, ông là thành viên HĐQT tại nhiều doanh nghiệp trong danh mục đầu tư của Mekong Capital, bao gồm: CTCP Vua Nệm CTCP Sôcôla Marou, HSV Group, CTCP Giải pháp Gene (Gene Solutions), Entobel và CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH.

Nguồn: Mekong Capital.

Tại Roadshow gặp gỡ nhà đầu tư hồi tháng 7, khi cổ đông hỏi về lộ trình thoái vốn của Mekong Capital tại F88 sẽ diễn ra thế nào. Bà Trần Mai Thảo - Giám đốc tài chính F88 - cho biết Mekong Capital đang đầu tư vào F88 thông qua 2 quỹ là Mekong Enterprise Fund III và Mekong Enterprise Fund IV.

Mekong Enterprise Fund III được đầu tư từ năm 2016 và sẽ đến hạn chu kỳ 10 năm vào năm 2027 nên việc xây dựng lộ trình thoái vốn cho quỹ này là một yêu cầu tất yếu. Quỹ Mekong Enterprise Fund IV mới chỉ đầu tư vào F88 từ năm 2023, nghĩa là đến năm 2026 mới chỉ đi được 3 năm – vẫn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ quỹ.

Bên cạnh đó, lãnh đạo F88 cũng cho biết chưa rõ thời điểm nào Mekong Capital thoái vốn. “Việc Mekong Capital bán trên sàn là gần như không xảy ra do tỷ trọng nắm giữ của họ quá lớn, vượt quá dung lượng thanh khoản của thị trường”, bà Thảo nhấn mạnh.

Thay vì bán trên sàn, Mekong Capital dự định thực hiện các giao dịch put through (giao dịch thoả thuận) cho các nhà đầu tư chiến lược. Những nhà đầu tư này sẽ được lựa chọn kỹ lưỡng để có thể đóng góp tiếp vào sự tăng trưởng của F88, từ đó đảm bảo việc thoái vốn không gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu của công ty.

“Việc thoái vốn của Mekong Capital không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu F88, không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu quỹ IV của họ”, bà Thảo nhấn mạnh.

Năm 2026, F88 đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu 42% và lợi nhuận trước thuế tăng 25% so với cùng kỳ.