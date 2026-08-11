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Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có tên mới, bổ sung "bất động sản" vào ngành nghề kinh doanh

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đổi tên thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, đồng thời bổ sung gần 100 ngành nghề kinh doanh, trong đó có lĩnh vực bất động sản, đào tạo tới Tiến sĩ. 

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Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy vào ngày 11/8/2026, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đổi tên thành Công ty TNHH Một thành viên - Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (Vietnam National Railway Group), thông tin này cũng được xác nhận trên Fanpage chính thức của doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Hoàng Gia Khánh, sinh năm 1975, chức vụ Tổng giám đốc.

Về vốn điều lệ, tập đoàn điều chỉnh giảm từ 3.250 tỷ đồng xuống 3.104 tỷ đồng. Toàn bộ đây là “nguồn vốn ngân sách Nhà nước”.

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Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam thay đổi vốn điều lệ. Nguồn: Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh từ 11 lên 110, trong đó ngành nghề kinh doanh chính là “xây dựng công trình đường sắt” (Quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; Kinh doanh hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt).

Một số lĩnh vực mới có thể kể đến như sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện, toa xe và các phương tiện, thiết bị chuyên dùng trên đường ray.

Ở mảng xây dựng, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đăng ký ngành nghề như: Xây dựng nhà để ở; Xây dựng công trình điện; Xây dựng công trình cấp, thoát nước; Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc…

Doanh nghiệp cũng đăng ký kinh doanh: Bán lẻ lương thực; Bán lẻ thực phẩm; Bán lẻ đồ uống; Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào; Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác; Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam còn lấn sân ở mảng: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu; Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao.

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Ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam. Nguồn: Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Một ngành nghề “nóng bỏng” cũng được doanh nghiệp hướng tới là: Kinh doanh bất động sản; Tư vấn bất động sản và quản lý bất động sản

Một lĩnh vực đáng chú ý khác là giáo dục. Tập đoàn đăng ký hoạt động đào tạo từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học đến thạc sĩ và tiến sĩ.

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Ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam. Nguồn: Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

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#Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam #Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam #bất động sản #đường sắt

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