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NCB giảm 0,5% lãi suất cho vay trên mọi phân khúc, ưu tiên dòng vốn cho các động lực tăng trưởng kinh tế

Yến Linh
Yến Linh

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa triển khai chính sách giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay đối với toàn bộ các gói vay dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Chính sách áp dụng từ ngày 11/08/2026.

Chính sách được NCB triển khai trong bối cảnh ngành ngân hàng đang tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ nguồn vốn, lãi suất và khả năng tiếp cận tín dụng, qua đó góp phần khơi thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

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NCB giảm đồng loạt lãi suất các gói vay cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

Theo đó, đối vớikhách hàng cá nhân, lãi suất ưu đãi mới được áp dụng cho nhiều nhu cầu vay như cầm cố, sản xuất – kinh doanh, mua nhà riêng lẻ và tiêu dùng có tài sản bảo đảm. Lãi suất sau điều chỉnh chỉ từ 8,49%/năm, góp phần giảm áp lực chi phí tài chính và tạo thêm dư địa để khách hàng thực hiện các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.

Trong khi đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) được áp dụng giảm đồng loạt 0,5%/năm cho tất cả các kỳ hạn vay. Lãi suất ngắn hạn từ 10%/năm trong 3 tháng đầu, là mức cạnh tranh so với các ngân hàng TMCP trên thị trường. NCB ưu tiên tài trợ vốn theo lãi suất ưu đãi cho các dự án xanh, kinh tế số, các doanh nghiệp xây lắp, cung ứng vật liệu xây dựng, đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi công trình trọng điểm quốc gia.

Với các doanh nghiệp có quy mô lớn, vận hành theo chuỗi/hệ sinh thái, NCB cũng áp dụng giảm 0,5%/năm lãi suất, với mức thấp nhất từ 10,45%/năm, đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các công trình trọng điểm quốc gia. Đây là động thái thiết thực của NCB cho thấy vai trò đồng hành của ngân hàng cùng các doanh nghiệp thực thi những mục tiêu tăng trưởng, kiến thiết đất nước mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Trước đó, NCB từng tham gia tài trợ và thu xếp vốn cho nhiều đại dự án như: Dự án Trung tâm hội nghị và triển lãm, Nhà hát, Công viên, hạ tầng phục vụ APEC; dự án Công viên văn hóa Bến nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn; dự án Quảng trường Trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh...

Việc giảm chi phí vốn cũng được kỳ vọng giúp doanh nghiệp chủ động hơn về nguồn lực tài chính, duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực thực hiện các dự án và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Đại diện NCB cho biết: “Việc điều chỉnh lãi suất là một trong những giải pháp NCB chủ động triển khai nhằm khơi thông nguồn lực cho khách hàng, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, trong bối cảnh tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế. NCB đặt mục tiêu cung cấp nguồn vốn đúng, trúng, kịp thời, góp phần thúc đẩy sản xuất - kinh doanh và tăng trưởng kinh tế nhanh, mạnh, bền vững.”

Bên cạnh các giải pháp ngân hàng số tiên phong và hiện đại, NCB liên tục phát triển các chương trình tín dụng đa dạng dành cho doanh nghiệp, đáp ứng từ nhu cầu vốn lưu động, sản xuất – kinh doanh, đầu tư mở rộng đến các lĩnh vực đặc thù như sản xuất, xuất khẩu, dự án vốn công, ODA và an ninh, quốc phòng. Năm 2026, ngân hàng cũng đẩy mạnh triển khai giải pháp phi tín dụng với nhiều ưu đãi về phí giao dịch, thanh toán quốc tế…, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đồng thời, tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, các nhà cung ứng tại ba miền, trực tiếp lắng nghe nhu cầu, khó khăn và cùng khách hàng tìm kiếm giải pháp phù hợp.

Với các chính sách thiết thực và bám sát nhịp phát triển chung, NCB đang phát huy hiệu quả vai trò “mạch ngầm” của nền kinh tế, hiện thực hóa cam kết đồng hành cùng khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp, lĩnh vực đóng vai trò động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Từ khóa:

#NCB #Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân

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