Vingroup đổi logo, hé lộ thông điệp phía sau nhận diện mới

Vingroup công bố thay đổi nhận diện logo tập đoàn đúng dịp kỷ niệm 33 năm thành lập, đánh dấu một cột mốc mới trên hành trình phát triển, với khát vọng vươn xa và chinh phục thị trường thế giới.

Chia sẻ với VietTimes, Tập đoàn Vingroup cho biết logo mới vẫn giữ nguyên biểu tượng cánh chim Việt quen thuộc. 5 ngôi sao được dịch chuyển lên phía trên của cánh chim với ý nghĩa bên cạnh mục tiêu giữ vững chuẩn mực chất lượng 5 sao, 5 ngôi sao sẽ đại diện cho lý tưởng Vingroup luôn hướng tới những đỉnh cao mới.

Theo lý giải của Vingroup, ngôi sao lớn nhất, ở vị trí cao nhất tượng trưng cho những mục tiêu cao nhất, luôn soi chiếu và dẫn đường cho Vingroup trong hành trình chinh phục những thị trường, phân khúc mới.

Logo mới của Vingroup.

Với ý nghĩa đó, Vingroup cho rằng việc thay đổi logo không đơn thuần là sự thay đổi về nhận diện, mà còn khẳng định cho khát vọng bứt phá của tập đoàn, không ngừng vươn tới những đỉnh cao mới và ngày càng vươn xa trên trường quốc tế.

Tập đoàn Vingroup xếp thứ 26 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á do Tạp chí Fortune công bố hồi tháng 6, tăng 11 bậc so với năm trước. Đây là năm thứ ba Fortune công bố Fortune Southeast Asia 500.

Bảng xếp hạng dựa trên tổng doanh thu của doanh nghiệp tại bảy quốc gia trong khu vực, gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines và Campuchia.

Theo Fortune, Vingroup là doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có thứ hạng cao nhất trong danh sách.

Năm 2025, tập đoàn đạt hơn 12,7 tỷ USD doanh thu, tăng 69,1% so với dữ liệu ghi nhận trong bảng xếp hạng năm trước. Lợi nhuận đạt 436,5 triệu USD, tương đương hơn 11.400 tỷ đồng; tổng tài sản đạt hơn 42,5 tỷ USD, tương đương khoảng 1,12 triệu tỷ đồng.

Ở trụ cột công nghệ - công nghiệp, VinFast tiếp tục mở rộng hoạt động trong và ngoài nước. Năm 2025, hãng bàn giao gần 200.000 ô tô điện trên toàn cầu, tăng 102% so với năm 2024.

Ở mảng thương mại - dịch vụ, Vinhomes duy trì hệ thống 32 dự án bất động sản đã vận hành, thu hút khoảng 650.000 cư dân. Năm 2025, doanh số bán hàng của Vinhomes đạt 205.300 tỷ đồng, tăng 98% so với năm trước; doanh thu thuần hợp nhất đạt 153.271 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 43.335 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) ghi nhận doanh thu thuần 222.300 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 20.375 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ.

Với kết quả này, tập đoàn đã hoàn thành khoảng 46% kế hoạch doanh thu và 58% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trong khi đó, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 116.500 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Nếu tính cả doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và giao dịch bán lô lớn được hạch toán vào doanh thu tài chính, doanh thu hợp nhất quy đổi đạt 134.200 tỷ đồng, tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 52.000 tỷ đồng, tăng gần 380% so với cùng kỳ và hoàn thành 86,8% kế hoạch năm. Kết quả này chủ yếu đến từ hoạt động bàn giao tại các dự án Vinhomes Ocean Park 2, Ocean Park 3 và Vinhomes Green Paradise.

Doanh số bán hàng trong 6 tháng đạt 148.100 tỷ đồng, tăng 119% so với cùng kỳ, trong khi giá trị doanh số chưa bàn giao (backlog) tại thời điểm cuối quý II đạt 197.000 tỷ đồng, tăng 42%. Động lực chính đến từ các dự án mới như Vinhomes Sài Gòn Park, Vinhomes Global Gate Hạ Long và Vinhomes Hải Vân Bay, qua đó tạo nguồn doanh thu tiềm năng cho các quý tiếp theo.