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FLC, BKAV, Fecon và hơn 20.000 doanh nghiệp bị bêu tên vì chậm đóng bảo hiểm xã hội

Phương Hằng
Phương Hằng

Cơ quan BHXH Hà Nội đã liệt kê gần 20.600 doanh nghiệp trốn đóng, chậm thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, trong đó có FLC, BKAV, FECON.

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Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội vừa công khai danh sách 20.588 đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Số liệu được tạm tính đến hết ngày 31/7/2026.

Danh sách này có độ dài 1.584 trang, trong đó xuất hiện nhiều doanh nghiệp đang niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán hoặc là công ty thành viên của các tập đoàn lớn.

Dẫn đầu danh sách lần này là Công ty Cổ phần Lilama3 (địa chỉ tại số 86 đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) với số tiền nợ bảo hiểm hơn 50 tỷ đồng. Tại thời điểm thống kê, doanh nghiệp này đang có 38 người lao động.

Đứng thứ hai là Công ty Cổ phần Cầu 12 với số tiền chậm đóng hơn 30 tỷ đồng, trụ sở đặt tại 463 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Lợi, Hà Nội.

Chỉ tính trong 10 doanh nghiệp nợ BHXH lớn nhất trong danh sách 20.588 đơn vị, rất nhiều cái tên ngành xây dựng xuất hiện.

Bên cạnh Lilama 3 và Công ty Cầu 12 đã nêu ở trên, những công ty chung ngành cũng tồn đọng tiền BHXH là: CTCP Công trình Giao thông 116 (nợ hơn 21 tỷ đồng), CTCP Cơ Khí Xây Dựng 121 CIENCO1 (nợ hơn 19 tỷ), CTCP Cầu 14 (nợ hơn 17 tỷ), Công ty Thi Công Cơ Giới I - CN Tổng Công ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 1 (chậm đóng 17 tỷ) và CTCP Sông Đà 6 (nợ hơn 16 tỷ).

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Danh sách chậm đóng BHXH tại Hà Nội gồm 20.588 doanh nghiệp, trong đó nhiều đơn vị ngành xây dựng. Nguồn: BHXH Hà Nội.

Ngoài ra, danh sách còn ghi nhận một số doanh nghiệp “quen mặt” trong ngành xây dựng như CTCP Cọc và Xây dựng FECON (thuộc Fecon – Mã chứng khoán: FCN).

CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings cũng có tên trong danh sách chậm, trốn đóng BHXH gần 2,5 tỷ đồng cho 545 lao động. Đây là doanh nghiệp từng tham gia liên danh thực hiện gói thầu 5.10 thuộc dự án sân bay Long Thành, có giá trị gói thầu hơn 35.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, danh sách do BHXH TP Hà Nội công bố còn ghi nhận một số doanh nghiệp có tiếng tăm trên thị trường cũng chưa hoàn tất nghĩa vụ BHXH.

Tập đoàn FLC - doanh nghiệp gắn với tên tuổi ông Trịnh Văn Quyết - đứng thứ 6 trong danh sách với số tiền chậm đóng hơn 16,6 tỷ đồng liên quan 181 người lao động.

Một số doanh nghiệp mang thương hiệu FLC cũng xuất hiện, trong đó FLC Faros, doanh nghiệp đã bị hủy đăng ký giao dịch chứng khoán, chậm đóng hơn 1,2 tỷ đồng của 44 lao động. Trong khi đó, FLC Land cũng chậm đóng hơn 500 triệu đồng cho 137 nhân sự.

CTCP BKAV, doanh nghiệp gắn với ông Nguyễn Tử Quảng và là chủ của thương hiệu điện thoại Bphone, chậm đóng khoảng 2,6 tỷ đồng của 174 người lao động.

Một số doanh nghiệp liên quan BKAV cũng được ghi nhận, gồm CTCP Phần mềm diệt virus BKAV chậm đóng hơn 2 tỷ đồng của 133 lao động và BKAV Cyber Security chậm đóng 481 triệu đồng của 16 lao động...

Xem chi tiết danh sách tại đây: danh-sach-cham-dong-tron-dong-thang-7-2026.pdf

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Từ khóa:

#Nợ BHXH #BHXH #chậm đóng BHXH

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