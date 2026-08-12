Maradona từng có nhiều "dấu hiệu nguy hiểm" nhưng không được xử lý

Bác sĩ pháp y cho biết Diego Maradona từng xuất hiện nhiều dấu hiệu nguy hiểm nhưng không được xử lý đầy đủ trước khi huyền thoại Argentina qua đời năm 2020.

7 nhân viên y tế đã bị xét xử từ tháng 4 vì những sai sót có thể đã góp phần dẫn đến cái chết của huyền thoại bóng đá Argentina vào năm 2020.

Diego Maradona từng xuất hiện nhiều “dấu hiệu nguy hiểm” nhưng không được xử lý đúng mức trong thời gian ông được điều trị tại nhà trước khi qua đời năm 2020, một nhân chứng cho biết tại phiên tòa đang xem xét trách nhiệm liên quan đến cái chết của huyền thoại bóng đá Argentina hôm 11/8.

Kể từ giữa tháng 4, 7 nhân viên y tế đã phải hầu tòa tại Argentina với cáo buộc có thể đã tắc trách trong quá trình chăm sóc Maradona, qua đó góp phần dẫn đến cái chết của ông.

Maradona, người từng cùng đội tuyển Argentina vô địch World Cup, qua đời vì suy tim và phù phổi cấp – tình trạng chất lỏng tích tụ trong phổi – khoảng 2 tuần sau khi trải qua một ca phẫu thuật.

Những dấu hiệu bất thường trước khi Maradona qua đời

Bác sĩ pháp y Carlos Cassinelli cho biết ông đã ghi nhận một loạt dấu hiệu đáng lo ngại ở Maradona, bao gồm phù ở hai chi dưới, sưng các ngón tay, khó thở, dấu hiệu tăng huyết áp và nhịp tim nhanh bất thường.

“Không ai đến kiểm tra xem tình trạng sưng đó là do đâu”, ông Cassinelli nói trước tòa tại San Isidro, khu vực nằm ở phía bắc Buenos Aires.

Theo ông, tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng và đáng lẽ phải được đội ngũ y tế đánh giá nghiêm túc hơn.

Ông Cassinelli là thành viên của một hội đồng y khoa được thành lập để phân tích hàng loạt hồ sơ bệnh án, tài liệu và lời khai nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe của Maradona trước thời điểm ông qua đời.

“Chúng tôi cho rằng những dấu hiệu cảnh báo này đã không được các bác sĩ tính đến, bởi cách tiếp cận của họ không thay đổi”, ông Cassinelli nói.

Ông cũng cho rằng quyết định để Maradona tiếp tục được điều trị tại nhà sau khi xuất viện là một sai lầm.

Theo lời nhân chứng, tình trạng sức khỏe của Maradona đã xấu đi trong những ngày sau khi ông được cho rời bệnh viện.

“Sự suy giảm diễn ra từng bước... Một cảnh báo đáng lẽ đã phải được đưa ra”, ông Cassinelli nói trước tòa.

Maradona đã chịu đựng hàng giờ đau đớn

Ông Cassinelli cho biết cựu ngôi sao của Barcelona và Napoli đã phải chịu đựng khoảng 12 giờ đau đớn trước khi qua đời.

Maradona, một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá, đã trải qua nhiều vấn đề sức khỏe trong những năm cuối đời. Ông cũng từng phải vật lộn trong thời gian dài với chứng nghiện cocaine và rượu.

7 nhân viên y tế đang bị xét xử phủ nhận trách nhiệm liên quan đến cái chết của Maradona. Họ cho rằng huyền thoại bóng đá Argentina đã qua đời do nguyên nhân tự nhiên, đồng thời bác bỏ cáo buộc rằng những sai sót trong quá trình chăm sóc y tế đã dẫn đến cái chết của ông.

Vụ án tập trung vào quá trình chăm sóc Maradona trong những ngày cuối cùng của ông, đặc biệt là quyết định điều trị tại nhà thay vì tiếp tục theo dõi ông trong bệnh viện.

Phiên tòa bắt đầu từ giữa tháng 4 và có thể kéo dài sang tháng 8, khi tòa tiếp tục xem xét các lời khai và bằng chứng liên quan đến trách nhiệm của những người đã tham gia chăm sóc Maradona trước khi ông qua đời.

Theo SCMP, AFP