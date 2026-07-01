Bệnh viện Việt Đức tại Ninh Bình đón bệnh nhân từ 10/7

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (BV Việt Đức) cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức vận hành vào ngày 10/7 sau hơn một thập kỷ chờ đợi.

Sự kiện sẽ mở ra cơ hội để người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh hiện đại ngay tại địa phương, giảm thời gian, chi phí đi lại và nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời góp phần giảm tải cho các BV tuyến cuối.

Sẵn sàng vận hành, có thể nhận bệnh nhân sau 12 giờ bàn giao

Chia sẻ với VietTimes, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc BV Việt Đức, cho biết đến thời điểm hiện tại, BV cơ bản hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để vận hành.

“Chỉ cần bấm nút bàn giao, trong vòng 12 tiếng chúng tôi có thể tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên”, ông Hùng khẳng định.

Theo ông Hùng, BV Việt Đức đã hoàn thiện phương án vận hành từ nhân sự, chuyên môn đến hậu cần, bao gồm phân công Ban giám đốc, bố trí bác sĩ, điều dưỡng, rà soát chứng chỉ hành nghề, tổ chức nơi ăn ở và phương án vận chuyển bác sĩ từ BV Việt Đức ở Hà Nội đến Ninh Bình làm việc.

Việc chuẩn bị chi tiết để bảo đảm cơ sở mới đi vào hoạt động trơn tru ngay từ ngày đầu tiên, đồng thời hạn chế tối đa xáo trộn tại cơ sở chính ở Hà Nội.

Giám đốc BV Việt Đức Dương Đức Hùng đón bệnh nhân cấp cứu trong đợt bão Yagi.

Theo PGS.TS Dương Đức Hùng, BV Việt Đức cơ sở Ninh Bình là một trong những tổ hợp BV hiện đại nhất thuộc Bộ Y tế hiện nay.

BV được xây dựng trên diện tích khoảng 21 ha, với hệ thống hạ tầng đồng bộ. Dự án do một công ty chuyên thiết kế y tế của Mỹ thực hiện, với tiêu chuẩn dành riêng cho BV chuyên sâu.

Toàn bộ công trình được xây dựng đồng bộ từ kho bãi, khu hậu cần, hệ thống khí y tế cho tới cảnh quan tổng thể. Riêng khuôn viên BV còn có hồ điều hòa, tạo không gian rộng rãi, thoáng mát và thân thiện hơn với người bệnh.

"Xây lại niềm tin"

PGS.TS Dương Đức Hùng cho hay mục tiêu lớn nhất của BV Việt Đức cơ sở Ninh Bình không chỉ là san sẻ áp lực cho tuyến cuối tại Hà Nội mà còn đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân hơn. Xa hơn, bệnh viện hướng tới xây dựng một trung tâm ngoại khoa chất lượng cao tại khu vực và quan trọng nhất là tạo dựng niềm tin để người dân yên tâm điều trị ngay tại địa phương.

Hiện nay, nghịch lý vẫn tồn tại khi nhiều BV địa phương chưa khai thác hết công suất, trong khi các BV tuyến cuối vẫn luôn quá tải. Theo ông Hùng, nút thắt lớn nhất không hẳn nằm ở cơ sở vật chất mà nằm ở niềm tin của người bệnh đối với chất lượng chuyên môn.

“Có những bệnh thông thường, tuyến dưới hoàn toàn xử lý được nhưng người dân vẫn đi hàng trăm km lên Hà Nội để điều trị”, ông Hùng nói và dẫn chứng một ca viêm ruột thừa thông thường hoàn toàn có thể phẫu thuật tại địa phương, nhưng nhiều người bệnh vẫn đến Hà Nội. Tương tự, với các ca chấn thương đầu, dù nhiều cơ sở đã được trang bị máy chụp cắt lớp hiện đại, người bệnh vẫn đổ về BV Việt Đức vì tin vào tay nghề bác sĩ.

Theo ông Hùng, đây mới là bài toán lớn nhất mà cơ sở 2 của Việt Đức phải giải. Do đó, chất lượng chuyên môn tại cơ sở Ninh Bình phải đảm bảo như cơ sở chính tại Hà Nội, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại khoa.

Trước mắt, một số kỹ thuật siêu chuyên sâu như phẫu thuật gan phức tạp hay phẫu thuật khối u tụy vẫn cần đội ngũ chuyên gia chuyên biệt tại Hà Nội. Nhưng, rất nhiều dịch vụ ngoại khoa chất lượng cao sẽ triển khai ngay tại cơ sở Ninh Bình.

Không chỉ bảo đảm về chuyên môn, Giám đốc BV Việt Đức cho biết chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người bệnh tại cơ sở Ninh Bình thậm chí có thể tốt hơn nhờ cơ sở vật chất mới, không gian rộng rãi, hiện đại và đồng bộ hơn cơ sở hiện tại ở Hà Nội.

Hơn 10 năm chờ đợi

Dự án BV Việt Đức cơ sở Ninh Bình được khởi động từ năm 2014 trong khuôn khổ đề án giảm tải BV tuyến trung ương.

Với mức đầu tư rất lớn thời điểm đó – khoảng 5 tỷ đồng/giường bệnh – mục tiêu đặt ra không đơn thuần là xây thêm bệnh viện, mà là xây dựng những cơ sở thực sự hiện đại, đủ sức chia sẻ gánh nặng với tuyến trung ương.

Bộ Y tế đã giao cho 2 BV đầu ngành đảm nhận dự án: BV Bạch Mai phụ trách khối nội khoa, còn BV Việt Đức phụ trách khối ngoại khoa.

Dù khởi động cùng thời điểm nhưng tiến độ hoàn thiện giữa 2 dự án khác nhau. Vì thế, năm 2018, BV Bạch Mai đã từng đi vào hoạt động một thời gian, còn BV Việt Đức khi đó vẫn chưa thể khai trương.

Mới đây, BV Bạch Mai hoạt động trở lại từ ngày 26/6 và BV Việt Đức sẽ chính thức khai trương vào ngày 10/7.