Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nói gì sau khi nhận Giải Nhân tài Đất Việt 2025?

“Giải thưởng hôm nay không chỉ là niềm tự hào của một tập thể, mà là thành quả của hành trình dài nỗ lực, cống hiến, qua nhiều thế hệ thầy thuốc của BV Việt Đức”, TS Dương Đức Hùng, Giám đốc BV Việt Đức, xúc động chia sẻ với VietTimes.

Giảt Nhất Nhân tài Đất Việt 2025 đã vinh danh BV Việt Đức

Hành trình từ ước mơ của những người thầy vĩ đại

Tối qua, 27/10, tại Lễ trao giải Nhân tài Đất Việt 2025 – giải thưởng tôn vinh các công trình khoa học, công nghệ xuất sắc, công trình “Triển khai ghép đa tạng từ người hiến chết não tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (BV Việt Đức)” đã được xướng tên ở Giải Nhất lĩnh vực Y - Dược.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trực tiếp chúc mừng TS Dương Đức Hùng, Giám đốc BV Việt Đức, và nhóm tác giả nhận giải, vì đây là niềm tự hào không chỉ của riêng BV Việt Đức, mà của cả ngành y. Những thành tựu trong ghép tạng của Việt Đức góp phần hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực y học, hướng tới chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng nội lực của chính người Việt.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chúc mừng TS Dương Đức Hùng và ekip nhận giải

TS Dương Đức Hùng nhấn mạnh thành công này là sự kế thừa từ những ý tưởng táo bạo và khát vọng nhân văn mà hai bậc thầy y học Viện sĩ, GS Tôn Thất Tùng và Viện sĩ, PGS Tôn Thất Bách đã gieo mầm từ hơn nửa thế kỷ trước.

“Giải thưởng chính là lời tri ân sâu sắc của chúng tôi gửi đến hai người thầy có dấu ấn đặc biệt trong sự phát triển của BV Việt Đức nói chung và lĩnh vực ghép tạng nói riêng”, Giám đốc BV Việt Đức bày tỏ.

Ngay trong thời chiến, khi điều kiện y học còn vô cùng thiếu thốn, GS Tôn Thất Tùng đã ấp ủ ước mơ về ghép tạng người. Công trình cắt gan kinh điển của ông đã đặt nền móng cho các kỹ thuật phẫu thuật gan, ghép gan hiện đại sau này. Người kế tục, PGS Tôn Thất Bách, chính là người biến những ước mơ ấy thành hiện thực.

“Khi chúng tôi còn là những bác sĩ nội trú trẻ, thầy Bách đã cho chúng tôi thực hành ghép trên động vật, từ chó, lợn, rồi dần đến ghép thận, ghép gan, ghép tim. Từng bước nhỏ ấy là nền móng cho thành công của chúng tôi hôm nay”, TS Dương Đức Hùng bồi hồi nhớ lại.

Ca ghép gan do TS Dương Đức Hùng thực hiện

Bước tiến vượt bậc của y học Việt Nam

Công trình ghép đa tạng từ người hiến chết não tại BV Việt Đức là thành tựu khoa học nổi bật, đánh dấu bước ngoặt của y học Việt Nam trong lĩnh vực ghép tạng. Với kỹ thuật tiên tiến, đội ngũ bác sĩ BV Việt Đức đã thực hiện thành công nhiều ca ghép đồng thời nhiều tạng trong điều kiện vô cùng phức tạp, đảm bảo an toàn tuyệt đối và nâng cao tỷ lệ sống của người bệnh.

Vượt lên trên giá trị khoa học, công trình ghép đa tạng của BV Việt Đức còn lan tỏa thông điệp nhân văn về sự sống. Mỗi tạng hiến là một phép màu hồi sinh, là kết nối của lòng nhân ái giữa những người xa lạ. Đó không chỉ là kỳ tích y học mà còn là biểu tượng của giá trị nhân văn: Sự ra đi của một người mở ra cơ hội sống cho nhiều người khác.

Những bước đi tiên phong của BV Việt Đức đã đưa ngành ghép tạng Việt Nam vươn tầm khu vực, từng bước tiếp cận trình độ quốc tế.

Đến nay, BV không chỉ thực hiện thành công nhiều ca ghép đa tạng phức tạp mà còn chủ động chuyển giao kỹ thuật, đào tạo và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế trong cả nước, góp phần mở rộng cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân chờ ghép mỗi năm.

TS Dương Đức Hùng và ekip nhận Giải Nhất Nhân tài Đất Việt 2025

“Thành công hôm nay là kết tinh của cả tập thể, từ các phẫu thuật viên, điều dưỡng, kỹ thuật viên đến những người làm công tác hậu cần, quản lý. Họ đều góp phần tạo nên kỳ tích.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể cán bộ, nhân viên BV Việt Đức – những người đã và đang viết tiếp hành trình tự hào của y học Việt Nam. Giải thưởng Nhân tài Đất Việt là vinh quang, nhưng cũng là trách nhiệm để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo, vì sự sống và niềm tin của người bệnh”, TS Dương Đức Hùng chia sẻ.