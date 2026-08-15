Hóa chất Đức Giang lại 'thay máu' nhân sự: Con rể ông Đào Hữu Huyền làm Phó tổng giám đốc

Sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT Hóa chất Đức Giang đã công bố loạt nghị quyết bổ nhiệm nhân sự cấp cao, trong đó con rể cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền lên làm Phó tổng giám đốc.

Ngày 14/8, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) công bố loạt thay đổi nhân sự cấp cao, sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vừa diễn ra cách đây ít ngày.

Cụ thể, HĐQT DGC chính thức miễn nhiệm ông Lưu Bách Đạt khỏi chức vụ Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật. Hiện, ông Đạt đã bị cơ quan chức năng khởi tố cùng loạt lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.

Song song đó, HĐQT công ty cũng miễn nhiệm ông Phùng Trọng Tú khỏi vị trí Phó tổng giám đốc.

Thay vào đó, ông Phạm Duy Tùng, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc, được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của DGC thay ông Đạt. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 13/8/2026.

Theo giới thiệu, ông Tùng sinh năm 1988 tại Hà Nội. Hiện ông sở hữu 95.858 cổ phiếu DGC, tương đương 0,02% vốn điều lệ tập đoàn.

Tổng giám đốc Phạm Duy Tùng vừa mới được bầu vào HĐQT doanh nghiệp hồi tháng 5/2026, sau đó một tháng giữ chức Phó tổng Giám đốc DGC.

Ngoài vị trí tại tập đoàn DGC, ông Tùng còn giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang và Giám đốc CTCP Khách sạn Rue du Charbon.

Cùng ngày, HĐQT DGC cũng bổ nhiệm ông Võ Thăng Long giữ chức Phó tổng giám đốc với thời hạn 5 năm. Ông Đào Đức Mạnh cũng được giao giữ chức Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu DGC.

Theo bản công bố thông tin, ông Đào Đức Mạnh (sinh năm 1988, quê quán Hà Nội), hiện nắm 0,02% vốn tập đoàn. Người này vừa gia nhập vào Hội đồng quản trị DGC ngày 13/8.

Đáng nói, ông Võ Thăng Long – tân Phó tổng giám đốc DGC - sinh năm 1984, là con rể của cựu Chủ tịch DGC Đào Hữu Huyền (chồng của bà Đào Hồng Hạnh – con gái ruột của ông Huyền).

Ông Long hiện không nắm cổ phần tại DGC, nhưng vợ, bố đẻ và mẹ đẻ đang nắm tổng cộng 1,813% vốn của tập đoàn.

Đợt tái cơ cấu nhân sự diễn ra trong bối cảnh thượng tầng DGC liên tục có biến động trong những tháng gần đây trong bối cảnh liên tiếp các lãnh đạo cấp cao dính vào lao lý, bao gồm cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền và Đào Hữu Duy Anh.

Riêng từ tháng 5 đến nay, tập đoàn đã nhiều lần thay đổi thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Trong bối cảnh đó, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần 4.540 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 870 tỷ đồng, giảm 50% so với nửa đầu năm 2025.

Về kế hoạch đầu tư, doanh nghiệp dự kiến tập trung nguồn lực hoàn thiện Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn với tổng vốn đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, hướng tới đưa nhà máy vào vận hành trong quý IV/2026.

Đồng thời, công ty sẽ cơ cấu lại hoạt động của Nhà máy Ắc quy Tia Sáng, Nhà máy Cồn và Nhà máy Phân bón Đắk Nông nhằm nâng cao hiệu quả; nâng cấp Nhà máy Chất tẩy rửa tại Hưng Yên; mở rộng đầu tư vào lĩnh vực hóa chất tinh khiết, hệ thống tinh chế phốt pho chất lượng cao và axit phosphoric (H₃PO₄) phục vụ ngành điện tử, bán dẫn.

Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến hoàn thiện hồ sơ dự án bất động sản Đức Giang, mở rộng kho Đình Vũ để phục vụ hoạt động nhập khẩu dung môi, đồng thời đầu tư mở rộng hệ thống chế biến và tái sử dụng thạch cao CaSO₄.