GS Lê Ngọc Thành vá lỗ thủng 31 mm trong tim cô gái trẻ, chặn nguy cơ suy tim

Ca phẫu thuật nội soi toàn bộ do GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành và ê-kíp thực hiện đã giúp cô gái 23 tuổi thoát nguy cơ tổn thương tim tiến triển nặng. Điều đáng nói, trước đó bệnh nhân gần như không có dấu hiệu bất thường rõ rệt.

GS Lê Ngọc Thành thực hiện ca vá tim cho cô gái

GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược ĐHQGHN kiêm Phụ trách Bệnh viện Đại học Y Dược ĐHQGHN, vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi toàn bộ vá thông liên nhĩ dưới tuần hoàn ngoài cơ thể cho một nữ bệnh nhân 23 tuổi.

Ca mổ không chỉ xử lý thành công tổn thương tim bẩm sinh mà còn giúp ngăn chặn nguy cơ bệnh tiến triển nặng hơn trong tương lai. Ít ai ngờ, bệnh nhân trẻ tuổi này trước đó gần như không có biểu hiện bất thường rõ rệt.

Bệnh nhân là T.T.T.H (23 tuổi, quê Phú Thọ). Trước khi phát hiện bệnh, H. không gặp các triệu chứng điển hình của bệnh lý tim mạch như khó thở, đau ngực hay hụt hơi.

Cô vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường. Thỉnh thoảng, H. chỉ cảm thấy mệt mỏi thoáng qua và cho rằng đó là hệ quả của áp lực công việc.

Tuy nhiên, kết quả siêu âm tim đã phát hiện bệnh nhân mắc thông liên nhĩ lỗ thứ phát với kích thước lỗ thông lên tới 31 mm - một kích thước lớn đối với bệnh nhân trẻ. Đáng chú ý, lỗ thông đã gây giãn buồng tim phải và bắt đầu làm tăng áp lực động mạch phổi.

Theo GS Lê Ngọc Thành, đây là giai đoạn cần được theo dõi và can thiệp kịp thời để tránh nguy cơ tổn thương tim tiến triển.

Dị tật tim bẩm sinh có thể âm thầm nhiều năm

Theo GS Lê Ngọc Thành, thông liên nhĩ là một trong những dị tật tim bẩm sinh có thể tồn tại trong thời gian dài mà không gây triệu chứng rõ rệt. Đây cũng là lý do khiến nhiều người trẻ dễ chủ quan.

Dù không xuất hiện dấu hiệu rõ ràng, dòng máu lưu thông bất thường vẫn có thể âm thầm tạo áp lực lên tim và phổi theo thời gian.

“Nhiều người trẻ cho rằng bệnh lý tim mạch nghiêm trọng chỉ xảy ra ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, các dị tật tim bẩm sinh như thông liên nhĩ có thể tiến triển âm thầm trong nhiều năm mà người bệnh không nhận biết được”, GS Thành cho biết.

Theo các bác sĩ, nếu phát hiện muộn, tổn thương có thể tiến triển nặng hơn, gây giãn các buồng tim, tăng áp lực động mạch phổi và làm phức tạp quá trình điều trị.

Trường hợp của H. được đánh giá là may mắn vì bệnh được phát hiện ở thời điểm có thể can thiệp hiệu quả.

Lựa chọn phương pháp tối ưu cho bệnh nhân trẻ

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng bệnh, GS Lê Ngọc Thành cùng các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Cơ sở Linh Đàm, quyết định can thiệp sớm.

Nhưng mục tiêu điều trị không chỉ dừng ở việc xử lý tổn thương tim. Với một bệnh nhân nữ mới 23 tuổi, các bác sĩ còn đặc biệt cân nhắc đến yếu tố hồi phục sau mổ và chất lượng sống lâu dài.

Nếu áp dụng phương pháp mổ mở kinh điển, bệnh nhân sẽ phải trải qua cuộc phẫu thuật cưa dọc xương ức với thời gian hồi phục dài hơn. Vì vậy, ê-kíp đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi toàn bộ.

Đây là kỹ thuật chuyên sâu trong ngoại khoa tim mạch, cho phép bác sĩ tiếp cận tim qua các lỗ trocar nhỏ ở thành ngực bên thay vì mở dọc lồng ngực. Phương pháp này giúp giảm xâm lấn, hạn chế mất máu, giảm đau sau mổ và rút ngắn thời gian hồi phục. Đồng thời, yếu tố thẩm mỹ cũng được đảm bảo tốt hơn cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Lỗ thông liên nhĩ 31mm được vá kín hoàn toàn. Ngay sau phẫu thuật, bệnh nhân được rút máy thở sớm, tự thở tốt và chuyển về phòng điều trị nội trú trong tình trạng ổn định.

Ca phẫu thuật kịp thời cứu cô gái khỏi suy tim

Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện bệnh sớm

Theo GS Lê Ngọc Thành, ca bệnh này là lời nhắc nhở quan trọng đối với người trẻ về việc chủ động theo dõi sức khỏe. Nhiều bệnh lý tim mạch nguy hiểm không biểu hiện bằng triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu.

Vì vậy, khám sức khỏe định kỳ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.

Ca bệnh của cô gái 23 tuổi cho thấy, việc phát hiện bệnh đúng thời điểm có thể tạo ra khác biệt rất lớn trong hiệu quả điều trị và tiên lượng lâu dài cho người bệnh.