Phát hiện kho vàng trị giá 261 tỷ đồng trong lúc đào cống

Một công trình cải tạo hệ thống thoát nước tưởng chừng rất bình thường tại Bỉ đã bất ngờ biến thành cuộc săn kho báu khi nhóm công nhân phát hiện một lượng vàng trị giá khoảng 9 triệu euro, tương đương 10,4 triệu USD (khoảng 261 tỷ đồng), nằm dưới lòng đất.

Sự việc xảy ra hôm 11/8 tại Dendermonde, tỉnh East Flanders, khi các công nhân đang tháo dỡ phần móng của một công trình để lắp đặt đường ống thoát nước.

Kobe, một sinh viên 18 tuổi đang làm việc tại công trường, kể với đài VRT rằng phản ứng đầu tiên của nhóm là không thể tin nổi những gì đang nhìn thấy.

“Tất nhiên, chúng tôi không hề nghĩ mình sẽ tìm thấy vàng”, Kobe nói.

Từ những đồng xu tưởng là tiền 1 euro đến vàng thỏi

Lượng vàng được ước tính có giá trị lên tới 10 triệu USD. Ảnh: NYPost.

Theo lời kể của các công nhân, khi đang đào phần móng, họ bất ngờ nhìn thấy thứ gì đó nằm dưới đất.

Ban đầu, nhóm cho rằng mình vừa phát hiện một kho tiền xu 1 euro. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất khi họ nhìn thấy một thỏi vàng.

Mario, quản lý công trường, kể rằng ông đã trực tiếp nhặt một miếng vàng lên.

“Tôi đến xem và cầm vàng trên tay”, ông nhớ lại.

Sau đó, nhóm tiếp tục đào và phát hiện thêm nhiều đồng xu cùng các thỏi vàng.

“Chỉ đến lúc đó chúng tôi mới thực sự nhận ra mình đã tìm thấy thứ gì. Đó là một cảm giác điên rồ”, Mario nói.

Sau 33 năm làm trong ngành xây dựng, ông cho biết đây là lần đầu tiên mình gặp một chuyện như vậy.

Tổng giá trị số vàng được tìm thấy ước tính khoảng 9 triệu euro, tương đương khoảng 10,4 triệu USD.

Các công nhân ban đầu nghĩ rằng những đồng xu vàng này là tiền euro. Ảnh: NYPost.

Không thể giữ vàng vì luật Bỉ

Dù phát hiện kho báu có giá trị hàng triệu USD, các công nhân không thể đơn giản mang số vàng về nhà.

Họ phải bàn giao toàn bộ số kim loại quý cho cảnh sát sau khi được giải thích rằng việc tự ý giữ lại có thể bị xem là chiếm đoạt tài sản hoặc trộm cắp.

“Có quá nhiều đồng xu và thỏi vàng, gần như không thể nào mang hết đi”, Mario nói. “Hơn nữa, làm như vậy sẽ là trộm cắp.”

Kho báu hiện được giao cho CAW Oost-Vlaanderen, một tổ chức hỗ trợ phúc lợi cho người dân tại Dendermonde. Theo BBC, tổ chức này hy vọng số tài sản sẽ được sử dụng để phục vụ các hoạt động từ thiện.

Tuy nhiên, thông tin về kho vàng nhanh chóng lan truyền và thu hút hàng chục người tìm đến công trường với hy vọng có thể tìm được thứ gì đó còn sót lại.

Cảnh sát Dendermonde sau đó phải cảnh báo những người được ví như “thợ đào vàng” tránh xa khu vực.

Cảnh sát cho biết “không còn gì để tìm”, đồng thời cảnh báo công trường đang trong quá trình phá dỡ hoàn toàn nên việc tự ý xâm nhập có thể rất nguy hiểm.

Kho vàng thuộc về ai?

Nguồn gốc của kho báu vẫn chưa được xác định.

Nhà sử học kiêm cựu thị trưởng Dendermonde Piet Buyse đưa ra giả thuyết rằng số vàng có thể từng thuộc về gia đình Van Assche, một gia đình có truyền thống sản xuất bia tại địa phương.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán và chưa có bằng chứng xác nhận chủ sở hữu thực sự của kho vàng.

Theo luật Bỉ, chủ sở hữu hợp pháp có 5 năm để xuất hiện và chứng minh quyền sở hữu đối với số tài sản này.

Nếu không có ai đến nhận trong khoảng thời gian đó, kho báu có thể được chia cho người phát hiện và chủ sở hữu bất động sản, với điều kiện số vàng không liên quan đến một vụ án hoặc hành vi phạm tội.

Điều này cũng khiến Kobe bắt đầu hy vọng rằng việc mình có mặt tại công trường vào đúng thời điểm lịch sử ấy có thể mang lại một phần thưởng.

“Tất nhiên, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được một khoản ‘phí tìm thấy’. Như vậy thì thật tuyệt”, chàng trai 18 tuổi nói.

Theo NYPost