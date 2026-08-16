Vietcombank hé lộ khối tài sản hơn 9.000 tỷ đồng của công ty sở hữu Vietcombank Tower

Sau khi hoàn tất việc mua lại phần vốn còn lại tại Vietcombank – Bonday – Benthanh, Vietcombank lần đầu hợp nhất công ty sở hữu Vietcombank Tower vào báo cáo tài chính, qua đó hé lộ khối tài sản hơn 9.000 tỷ đồng.

Công ty sở hữu Vietcombank Tower có tài sản hơn 9.000 tỷ đồng

Công ty TNHH Một thành viên Vietcombank – Bonday – Benthanh (tên cũ là Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday – Benthanh) được thành lập năm 2005, là sản phẩm của "cú bắt tay" giữa Vietcombank, Bonday Investments và Setra Corp với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 52%, 30% và 18%.

Trong quý I/2026, Vietcombank đã mua lại 18% từ tay Setra Corp và mua nốt 30% từ tay Bonday Investments trong quý II/2026, qua đó sở hữu 100% Công ty TNHH Một thành viên Vietcombank – Bonday – Benthanh, đồng nghĩa trở thành chủ nhân duy nhất của toà tháp Vietcombank Tower.

Từ ngày 9/6/2026, Vietcombank đã hợp nhất kinh doanh Công ty TNHH Một thành viên Vietcombank – Bonday – Benthanh vào báo cáo tài chính. Nhờ đó, giới quan sát lần đầu tiên được xem xét các chỉ số tài chính của công ty này.

Theo báo cáo, Công ty TNHH Một thành viên Vietcombank – Bonday – Benthanh có tổng tài sản 9.028 tỷ đồng. Trong đó, bất động sản đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 73% với giá trị 6.591 tỷ đồng. Theo sau là tiền và tương đương tiền với tỷ trọng 25,1%, đạt 2.266 tỷ đồng.

Ngoài ra, chỉ có khoản đầu tư tài chính ngắn hạn có giá trị đáng kể, đạt 121,7 tỷ đồng, chiếm 1,34% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, nợ phải trả đạt 2.129 tỷ đồng. Trong đó, tuyệt đại đa số là khoản "phải trả khác", đạt 2.126 tỷ đồng, chiếm 99,8%.

Tổng tài sản thuần theo giá trị hợp lý là 6.899 tỷ đồng. Tổng giá phí hợp nhất kinh doanh là 6.666,6 tỷ đồng.

Vietcombank cho hay lợi nhuận trước thuế của Công ty TNHH Một thành viên Vietcombank – Bonday – Benthanh trước ngày hợp nhất kinh doanh là 146,2 tỷ đồng, sau ngày hợp nhất kinh doanh là 20,8 tỷ đồng.

Ảnh: BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 của Vietcombank

Vietcombank ghi nhận khoản lãi lớn sau thương vụ

Thương vụ thâu tóm Công ty TNHH Một thành viên Vietcombank – Bonday – Benthanh đã mang lại cho Vietcombank khoản lãi thuần từ hoạt động khác lên tới 4.058 tỷ đồng trong quý II/2026, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ, qua đó nâng tổng lãi thuần từ hoạt động khác trong 6 tháng đầu năm 2026 lên 4.915 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Bản chất của khoản lãi này là "đánh giá lại giá trị khoản đầu tư theo giá trị hợp lý khi hợp nhất kinh doanh". Tại báo cáo ghi nhận về hội nghị nhà đầu tư cập nhật kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển vọng nửa cuối năm 2026 của Vietcombank, Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) cho biết ban lãnh đạo Vietcombank khẳng định "việc ghi nhận tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam", song từ chối chia sẻ chi tiết về dự án.

Báo cáo của MBS cũng hé lộ một số chi tiết rất đáng chú ý về tình hình hoạt động kinh doanh của Vietcombank. Cụ thể, Vietcombank đánh giá thanh khoản hệ thống vẫn có các giai đoạn căng thẳng, do tăng trưởng tín dụng tiếp tục vượt tăng trưởng huy động.

Dù Ngân hàng Nhà nước đã bơm thanh khoản ngắn hạn qua OMO, điều chỉnh một số giới hạn an toàn (bao gồm nâng trần tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 30% lên 40% và điều chỉnh cách tính liên quan đến tiền gửi Kho bạc Nhà nước trong LDR), Vietcombank cho rằng các điều chỉnh này chỉ mang tính hỗ trợ kỹ thuật, không thay thế nhu cầu huy động vốn khách hàng bền vững.

Ban lãnh đạo nhà băng này nhìn nhận mặt bằng lãi suất khó giảm trong nửa cuối năm 2026 do ba yếu tố: nhu cầu tín dụng cao để tài trợ hạ tầng và đầu tư công; huy động tăng chậm hơn tín dụng; LDR toàn hệ thống vẫn cao, khoảng 102,4% vào cuối tháng 7. Do đó, dù thanh khoản liên ngân hàng có thể ổn định hơn, lãi suất huy động thị trường 1 vẫn sẽ chịu áp lực cạnh tranh.

Các giải pháp huy động trong nửa cuối năm 2026 của Vietcombank gồm: tăng CASA và tiền gửi ngoại tệ; phát hành chứng chỉ tiền gửi nếu cần; mở rộng nguồn vốn trung dài hạn qua trái phiếu và các công cụ tài chính; điều chỉnh lãi suất huy động linh hoạt theo nhu cầu vốn; lên kế hoạch phát hành trái phiếu cấp 2 tối đa 10.000 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân hàng này cũng đang xem xét phát hành trái phiếu bằng USD trong các tháng tới.

Về dự phòng, Vietcombank dự kiến trích lập khoảng 3.000 - 4.000 tỷ đồng trong cả năm 2026. Chi phí tín dụng 6 tháng đầu năm 2026 ở mức khoảng 0,35%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng lên 182%.

Ngân hàng này ước tính tăng trưởng tín dụng cả năm dự kiến gần 13%, tương ứng hạn mức được giao; tuy nhiên, tốc độ giải ngân thực tế sẽ phụ thuộc vào sức khỏe nền kinh tế, nhu cầu vay và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn thẩm định của khách hàng.

Đáng chú ý, Vietcombank cho biết đang trong giai đoạn tiếp cận nhà đầu tư cho kế hoạch phát hành riêng lẻ. Ngân hàng sẽ thực hiện theo phương án đã được phê duyệt về nhà đầu tư mục tiêu, quy mô giao dịch và cơ chế giá. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng có kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; hồ sơ hiện đang được trình cơ quan quản lý phê duyệt.