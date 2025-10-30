Cảnh báo khối u "khủng" tới 10kg: Đừng để u xơ tử cung biến thành “quả bom nổ chậm”

Bụng to như mang thai đủ tháng, khó thở, đau dữ dội, người phụ nữ 50 tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn phẫu thuật cắt bỏ khối u tử cung nặng tới gần 10kg, kèm 3 lít dịch ổ bụng – một ca bệnh hiếm và cực kỳ nguy hiểm.

Cuộc chiến trong phòng mổ

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bụng phình to, tức ngực, khó thở và đau bụng dữ dội. Kết quả khám cho thấy chị bị khối u chiếm gần toàn bộ ổ bụng, đẩy cao đến sát cơ hoành, chèn ép các tạng, khiến việc hô hấp và tiêu hóa đều bị cản trở.

Trao đổi với VietTimes sáng nay, 30/10, BSCKII Trần Quyết Thắng, Trưởng khoa Phụ sản theo yêu cầu Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết: “Khối u lớn tương đương thai 9 tháng. Đây là ca phẫu thuật có nhiều nguy cơ, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về gây mê, hồi sức và truyền máu.”

Khối u nặng tới 10kg được cắt khỏi cơ thể nữ bệnh nhân

Do kích thước khối u quá lớn, phương pháp mổ mở đường trắng giữa trên – dưới rốn được lựa chọn để đảm bảo an toàn. Trong mổ, ekip phát hiện đại tràng ngang dính vào tử cung, phải bóc tách cẩn thận trước khi cắt tử cung hoàn toàn, bảo tồn hai phần phụ. Ca mổ kéo dài nhiều giờ, bệnh nhân mất máu nhiều phải truyền bổ sung 2 đơn vị máu trong quá trình phẫu thuật

Người phụ nữ chia sẻ, chị phát hiện u xơ từ gần 10 năm trước nhưng vì hoàn cảnh nghèo khó, lại là lao động chính trong gia đình, nên chỉ cầm cự bằng thuốc nam.

“Một tháng gần đây, bụng tôi to nhanh, đau, khó thở, không ăn ngủ được. Đến viện mới biết u đã chiếm cả ổ bụng. Các bác sĩ tư vấn, động viên tôi phẫu thuật. Giờ được mổ xong, tôi thấy nhẹ nhõm, khỏe hơn nhiều, không còn đau đớn như trước nữa” - chị xúc động kể.

Chị chia sẻ thêm đang nằm viện mà chị vẫn lo canh cánh chi phí nằm viện mỗi ngày vì đó là điều rất áp lực với gia đình, mà chị không biết sẽ phải xoay sở thế nào.

Sau ca mổ, bệnh nhân tỉnh táo, ăn uống được, các chỉ số huyết học cải thiện rõ. Khối u được cân nặng 10kg, kèm 3 lít dịch ổ bụng. Bệnh phẩm gửi giải phẫu bệnh xác định là u xơ lành tính – một kết quả may mắn trong tình huống tưởng chừng “ngàn cân treo sợi tóc”.

Bệnh nhân đang hồi phục tốt nhưng còn lo lắng không biết lấy gì để thanh toán chi phí phẫu thuật

Bài học cảnh báo cho phụ nữ trung niên

Theo BSCKII Trần Quyết Thắng, u xơ tử cung là bệnh lý phổ biến ở phụ nữ tuổi sinh sản, tiền mãn kinh và mãn kinh. Hầu hết trường hợp tiến triển âm thầm, chỉ được phát hiện khi khối u đã quá lớn gây chèn ép.

“Không ít phụ nữ chủ quan, hoặc sợ tốn kém mà tự điều trị bằng thuốc nam, thuốc lá. Đến khi bụng to bất thường, mệt mỏi, khó thở mới đi khám thì đã quá muộn,” bác sĩ Trần Quyết Thắng cảnh báo.

U xơ tử cung nếu được phát hiện sớm có thể điều trị bằng nội khoa hoặc phẫu thuật đơn giản, ít biến chứng và chi phí thấp hơn nhiều. Khám phụ khoa định kỳ 6–12 tháng/lần là biện pháp hiệu quả nhất để phát hiện sớm các tổn thương bất thường.

“Ca phẫu thuật thành công giúp người bệnh “thoát hiểm” là niềm vui của chúng tôi vui vì bệnh nhân được cứu sống, hồi phục tốt. Nhưng điều mong mỏi lớn nhất là người dân đừng để bệnh trở nên nghiêm trọng mới tới viện. Khi ấy, mọi thứ đều khó khăn hơn cho cả bệnh nhân và bác sĩ” - bác sĩ Thắng nói.

Bệnh nhân bị khối u nặng tới 10kg mới đi khám để được mổ là lời cảnh báo về thói quen coi thường những dấu hiệu bất thường của sức khỏe. Với phụ nữ trung niên, việc chủ động khám định kỳ không chỉ là bảo vệ sức khỏe – mà còn là bảo vệ cả mạng sống của chính mình.