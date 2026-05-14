Vì sao chỉ 2 doanh nhân Elon Musk và Jensen Huang được đi chuyên cơ cùng ông Trump?

Hai ông Elon Musk và Jensen Huang là các doanh nhân được Tổng thống Trump chọn đi cùng chuyên cơ phản ánh sự trọng thị của ông cùng trọng tâm mối quan hệ kinh tế, thương mại Mỹ - Trung hiện nay.

Chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh xuống Bắc Kinh tối ngày 13/5, mở đầu chuyến thăm Trung Quốc sau 9 năm của ông Trump và ra cuộc gặp gỡ giữa hai nguyên thủ quốc gia Mỹ - Trung được toàn cầu chú ý.

Trong số các chủ doanh nghiệp chỉ hai người được đi cạnh ông Trump

Trên đường chuyên cơ Air Force One vượt Thái Bình Dương tới Bắc Kinh tối 13/5, Elon Musk đã đăng một dòng ngắn trên mạng xã hội X với giọng điệu khá nhẹ nhàng: “Chỉ có tôi và Jensen Huang ở trên Không lực Một”.

Vì sao trong số hơn chục ông lớn hàng đầu giới kinh doanh Mỹ tháp tùng Tổng thống Donald Trump thăm Trung Quốc lần này, chỉ riêng hai người họ được hưởng “đãi ngộ” đi chuyên cơ tổng thống? “Tấm vé Không lực Một” này có giá trị biểu tượng và hàm ý chính trị cực kỳ đặc biệt.

Theo hình ảnh ghi lại, sau khi ông Trump bước xuống máy bay là vợ chồng người con trai thứ Eric Trump, tiếp đó lần lượt là Elon Musk, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, Jensen Huang.

Các phóng viên phân tích rằng trong nghi thức đón tiếp tại sân bay, cả hai ông Elon Musk và Jensen Huang đều đi sát bên Tổng thống Trump, mang ý nghĩa biểu tượng rất rõ ràng.

Theo BBC, sở dĩ có sự sắp đặt như thế là bởi đây là hai người đại diện cho những lĩnh vực nhạy cảm và phức tạp nhất trong quan hệ kinh tế Mỹ–Trung hiện nay như xe điện, trí tuệ nhân tạo, và chất bán dẫn.

Đây cũng chính là tâm điểm trong các tranh cãi liên quan tới việc Mỹ hạn chế xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc.

Tin nhắn ông Elon Musk viết trên X "Chỉ có tôi và Jensen Huang trên Air Force One".

Ban đầu CEO Nvidia Jensen Huang không có tên trong danh sách phái đoàn chính thức. Chỉ đến phút cuối, khi Air Force One tiếp nhiên liệu tại Anchorage, Alaska, ông mới lên máy bay.

Theo The Hill dẫn lời người phát ngôn của Nvidia, chính ông Trump đã trực tiếp gọi điện mời ông Jensen Huang cùng tham gia chuyến thăm vào phút cuối. Trump cũng viết trên Truth Social bác bỏ các thông tin của truyền thông nói rằng ông không mời Jensen Huang.

Việc Jensen Huang bất ngờ xuất hiện trong đoàn đã làm dấy lên suy đoán rằng các vấn đề liên quan đến AI và chip bán dẫn có thể sẽ giữ vai trò quan trọng hơn dự kiến trong các cuộc hội đàm Mỹ–Trung lần này.

BBC nhận định rằng giữa Mỹ và Trung Quốc hiện tồn tại quá nhiều vấn đề gai góc, khiến rất khó có thể tách riêng các vấn đề công nghệ và chuỗi cung ứng ra khỏi chương trình nghị sự.

Jensen Huang chờ lên máy bay ở Alaska. Ảnh: Singtao.

Vì sao ông Trump trọng thị Elon Musk và Jensen Huang

Tổng thống Mỹ Donald Trump coi trọng Elon Musk và Jensen Huang không chỉ vì họ là những tỷ phú nổi tiếng, mà vì họ đại diện cho hai lĩnh vực then chốt quyết định sức mạnh công nghệ, công nghiệp và địa chính trị của Mỹ trong thập niên tới.

Có mấy lý do lớn: Thứ nhất, họ là “biểu tượng sức mạnh công nghệ Mỹ”. Elon Musk đại diện cho xe điện, hàng không vũ trụ, Internet vệ tinh, AI, robot, công nghiệp quốc phòng không gian. Các công ty Tesla và SpaceX của ông hiện ảnh hưởng trực tiếp tới chuỗi cung ứng công nghiệp Mỹ, năng lực không gian, thậm chí cả chiến tranh hiện đại thông qua mạng Starlink.

Jensen Huang đại diện cho AI, chip GPU, hạ tầng tính toán toàn cầu. Nvidia gần như đang nắm “công cụ” của cuộc cách mạng AI. Các mô hình AI lớn trên thế giới phần lớn đều chạy bằng GPU Nvidia. Với Mỹ, AI hiện được xem là công nghệ chiến lược ngang tầm năng lượng hạt nhân, internet, hoặc vũ khí dẫn đường chính xác trước đây.

Ông Trump đã gọi điện mời Jensen Huang tháp tùng ông tới Bắc Kinh vào phút chót. Ảnh: UDN.

Thứ hai, hai người này ảnh hưởng trực tiếp tới cạnh tranh Mỹ–Trung. Ông Trump hiểu rằng cạnh tranh Mỹ–Trung giờ không chỉ là về thương mại, thuế quan, hay quân sự truyền thống; mà là cuộc đua về AI, chip bán dẫn, dữ liệu, năng lực sản xuất công nghệ cao. Trong đó Elon Musk kiểm soát các công nghệ công nghiệp tương lai, và Jensen Huang kiểm soát “nguồn cung sức mạnh tính toán AI”. Điều này đặc biệt quan trọng vì Trung Quốc đang cố tự chủ công nghệ để giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thứ ba, ông Trump muốn dùng họ như “quân bài đàm phán”. Việc ông để Elon Musk và Jensen Huang xuất hiện cạnh mình tại Bắc Kinh mang thông điệp chính trị mạnh: Mỹ vẫn nắm các công nghệ lõi mà Trung Quốc cần. Đặc biệt với Jensen Huang bởi Trung Quốc rất cần GPU AI cao cấp của Nvidia, trong khi Mỹ đang siết xuất khẩu chip tiên tiến, cho nên sự hiện diện của ông này mang tính biểu tượng rất lớn: vừa là sức ép, vừa là tín hiệu rằng Mỹ vẫn để ngỏ khả năng hợp tác nếu đạt thỏa thuận phù hợp.

Thứ tư, ông Trump luôn thích các CEO “mang tính biểu tượng quốc gia”. Ông Trump từ lâu rất thích những doanh nhân nổi tiếng, quyết đoán, và xây dựng được các công ty có ảnh hưởng toàn cầu. Elon Musk phù hợp hoàn hảo với hình mẫu đó vì giàu nhất thế giới, có ảnh hưởng truyền thông cực lớn, kiểm soát nhiều công nghệ chiến lược. Jensen Huang tuy ít ồn ào hơn nhưng lại được giới công nghệ Mỹ xem là “kiến trúc sư của kỷ nguyên AI”.

Ông Trump và Elon Musk. Ảnh: Getty.

Thứ năm, cả hai người đều có lợi ích cực lớn tại Trung Quốc. Tesla phụ thuộc mạnh vào thị trường và nhà máy tại Trung Quốc, Nvidia cũng muốn tiếp tục bán chip AI cho Trung Quốc. Vì vậy ông Trump có thể dùng họ như cầu nối với Trung Quốc, hoặc công cụ gây áp lực trong đàm phán thương mại và công nghệ.

Cuối cùng, họ phản ánh ưu tiên chiến lược mới của Mỹ. Nếu thời Chiến tranh Lạnh, biểu tượng sức mạnh Mỹ là các hãng dầu khí, công ty thép và tập đoàn công nghệ quân sự; thì hiện nay là AI, chất bán dẫn, không gian, dữ liệu, robot, và internet vệ tinh. Elon Musk và Jensen Huang gần như đứng đúng ở trung tâm của các lĩnh vực đó. Vì thế việc ông Trump “trọng thị” họ thực chất phản ánh cách Mỹ nhìn nhận công nghệ giờ chính là sức mạnh quốc gia.

Theo Creaders, Sina