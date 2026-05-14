Châu Âu ra mắt tàu ngầm không người lái có thể lặn liên tục 4 tháng, nhắm tới eo Hormuz

Công ty quốc phòng Đức Euroatlas giới thiệu Greyshark – tàu ngầm không người lái chạy bằng hydro có thể hoạt động liên tục dưới nước trong 4 tháng để giám sát và rà phá thủy lôi.

Một công ty công nghệ quốc phòng châu Âu vừa giới thiệu tàu ngầm không người lái có thời gian hoạt động lâu nhất thế giới, có thể lặn liên tục tới 4 tháng mà không cần tàu hỗ trợ.

Được phát triển bởi Euroatlas có trụ sở tại Bremen (Đức), Greyshark là phương tiện tự hành dưới nước (AUV) được thiết kế cho các nhiệm vụ giám sát dưới biển tầm xa. Nhiệm vụ của nó bao gồm bảo vệ các cơ sở hạ tầng dưới đáy biển quan trọng như đường ống năng lượng và cáp thông tin liên lạc trong các vùng biển tranh chấp.

Phương tiện không người lái dưới nước (UUV) này sử dụng hệ thống đẩy bằng pin nhiên liệu hydro, cho phép hoạt động liên tục dưới nước trong 16 tuần. Greyshark được trang bị 17 cảm biến độ phân giải cao, có khả năng tạo ra hình ảnh đáy biển với độ phân giải khoảng 1,6 inch mỗi pixel. Các cảm biến này cũng có thể phát hiện các mối nguy hiểm dưới nước.

Phương tiện có thể thực hiện các nhiệm vụ giám sát kéo dài trong khi giảm đáng kể nhu cầu triển khai tàu hải quân có thủy thủ đoàn. Greyshark có thể di chuyển tới 1.100 hải lý ở tốc độ 10 hải lý/giờ, hoặc tới 10.700 hải lý khi hoạt động ở tốc độ chậm hơn khoảng 4 hải lý/giờ.

AUV chạy bằng hydro

Tàu ngầm có thể tự lặn, di chuyển tới khu vực nhiệm vụ, thực hiện các mô hình tìm kiếm, phát hiện và báo cáo mục tiêu, thậm chí tự thực hiện các nhiệm vụ tác chiến chống thủy lôi.

Bà Verineia Codrean, phụ trách chiến lược và các dự án đặc biệt của Euroatlas, cho biết một trong những khu vực triển khai tiềm năng của Greyshark là eo biển Hormuz.

Tại đây, AUV có thể hỗ trợ truy tìm các quả thủy lôi mà Iran triển khai hồi giữa tháng 4/2026 nhưng sau đó gặp khó khăn trong việc xác định vị trí.

“Ngay cả giới chức Iran cũng không biết các quả thủy lôi đang ở đâu, vì vậy việc rà phá eo biển bằng các phương tiện có người lái sẽ cực kỳ khó khăn, tốn kém và nguy hiểm,” bà Codrean nói với Interesting Engineering.

Bà nhấn mạnh chỉ cần sáu phương tiện Greyshark do một người điều khiển là có thể lập bản đồ chính xác toàn bộ eo biển Hormuz trong chưa đầy 24 giờ.

“Không có phương tiện có người lái nào có thể thực hiện nhanh như vậy, và tính tự động cũng giúp nhiệm vụ an toàn hơn nhiều,” bà nói thêm.

AUV này cũng có thể được sử dụng để phát hiện các “tàu ngầm ma túy” – loại tàu do các băng đảng ma túy chế tạo nhằm vận chuyển lượng lớn cocaine từ Nam Mỹ tới Bắc Mỹ và châu Âu mà không bị phát hiện.

“Các hệ thống tự động có thể rất nhanh chóng xác định các tuyến đường tiềm năng và tạo ra hàng nghìn phương án tìm kiếm,” bà Codrean cho biết.

Drone đại dương đa nhiệm

Ông Niko Schmidt, quản lý bán hàng của Euroatlas, nhấn mạnh khả năng hoạt động theo bầy đàn của AUV, cho phép nhiều phương tiện cũng như cảm biến hoạt động đồng thời.

Ông cũng tiết lộ hệ thống kết hợp cảm biến âm thanh, LiDAR, cảm biến áp suất và các hệ thống phát hiện gắn bên hông thành một mạng lưới trí tuệ tích hợp ngay trên tàu.

“Ngay cả khi chỉ kết hợp hai cảm biến âm thanh với các dải tần khác nhau, bạn đã ngay lập tức có thêm nhiều thông tin hơn,” ông Schmidt nói.

Ông giải thích rằng việc hợp nhất dữ liệu cảm biến giúp tàu ngầm tạo ra dữ liệu môi trường chi tiết hơn nhiều so với từng cảm biến hoạt động riêng lẻ.

Cả hai chuyên gia đều tin rằng công nghệ này có thể thay đổi căn bản các hoạt động dưới nước vốn trước đây bị xem là không khả thi hoặc quá tốn kém.

“Một trong những nhu cầu lớn nhất trong lĩnh vực hàng hải hiện nay là khả năng giám sát biển liên tục,” ông Schmidt nói. “Điều đó đơn giản là không thể đạt được nếu chỉ dựa vào các phương tiện có người lái.”

Công nghệ này hiện thu hút sự quan tâm đáng kể từ các quốc gia NATO.

Greyshark dự kiến sẽ trải qua các cuộc thử nghiệm trên biển vào tháng 8/2026. Công ty cho biết họ sẽ thử nghiệm khả năng hoạt động bền bỉ, điều hướng tự động và năng lực cảm biến của hệ thống trong điều kiện thực tế.

Theo IE