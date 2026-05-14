"Nhà Trắng bay" của ông Trump tạo cơn sốt giữa thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc

Hàng trăm người dân Bắc Kinh tập trung quanh sân bay để ghi lại khoảnh khắc chuyên cơ chở Tổng thống Donald Trump hạ cánh trong chuyến thăm Trung Quốc.

Hàng trăm cư dân Bắc Kinh đã cùng các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tập trung tại nhiều vị trí gần sân bay để ghi lại khoảnh khắc chuyên cơ tổng thống Mỹ hạ cánh.

Ngay cả trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt chân xuống Bắc Kinh hôm thứ Tư, “màn mở đầu” của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung đã diễn ra trên bầu trời thủ đô Trung Quốc.

Hàng trăm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và người dân đã đứng dọc nhiều địa điểm gần Sân bay quốc tế Bắc Kinh để chụp lại một trong những biểu tượng dễ nhận biết nhất của quyền lực Tổng thống Mỹ – chuyên cơ Không lực Một.

Chỉ vài phút sau khi chiếc máy bay xuất hiện, mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập video và hình ảnh cảnh máy bay hạ cánh được quay từ nhiều góc độ dưới mặt đất.

“Quá gần luôn,” một tài khoản mạng xã hội có hơn 300.000 người theo dõi bình luận.

Một số người đam mê hàng không đăng tải các phân tích chi tiết về chiếc chuyên cơ Tổng thống, gọi nó là “Nhà Trắng bay”, trong khi những người khác theo dõi toàn bộ hành trình từ Washington, chia sẻ đường bay cũng như video cất hạ cánh của máy bay trong lần tiếp nhiên liệu tại Alaska.

Một số “plane spotter” (người chuyên theo dõi máy bay) còn suy đoán về việc chiếc E-4B Nightwatch – còn được gọi là “máy bay ngày tận thế” – đã xuất hiện tại một căn cứ quân sự ở Okinawa.

Loại máy bay này thường hộ tống tổng thống Mỹ trong các chuyến công du quốc tế vì lý do an ninh.

Trên đường băng ở Bắc Kinh, một sĩ quan Trung Quốc với gương mặt lạnh lùng đã nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội trong và ngoài nước sau khi đoạn video ghi lại cảnh ông đứng bất động khi chiếc Không lực Một lăn bánh ngang qua lan truyền rộng rãi.

Phóng viên Jon Michael Raasch của tờ Daily Mail – người ghi lại đoạn video – đăng tải nó kèm bình luận: “Anh chàng này thậm chí không hề chớp mắt dù chiếc máy bay gầm rú cực lớn.”

Một người lính Trung Quốc đứng bất động chỉ cách vài mét khi tiếng động cơ gầm rú bên cạnh. Ảnh: X.

Tiếng gầm đó đến từ bốn động cơ phản lực General Electric, mỗi động cơ tạo lực đẩy khoảng 25.700 kg, vận hành chiếc máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa 374.850 kg, tầm bay khoảng 12.550 km – có khả năng tiếp nhiên liệu trên không – và tốc độ tối đa hơn 1.000 km/h.

Tên chính thức của chuyên cơ là VC-25A, phiên bản tùy biến màu xanh trắng dựa trên mẫu Boeing 747-200B.

Máy bay dài 70,7 m, cao 19,3 m và có sải cánh gần 60 m, tạo nên sự hiện diện khổng lồ trên đường băng.

Trong khi một chiếc Boeing 747 tiêu chuẩn có thể chở hơn 300 hành khách, Không lực Một được cấu hình cho khoảng 70 khách cùng 30 thành viên phi hành đoàn.

Máy bay được trang bị hệ thống điện tử và liên lạc tối tân nhằm bảo đảm khả năng kết nối an toàn cho Tổng thống, đồng thời hoạt động như một trung tâm chỉ huy di động có thể truyền mã hạt nhân.

Dù nhiều tính năng phòng thủ được giữ bí mật, trang web Nhà Trắng xác nhận rằng “hệ thống điện tử trên máy bay được gia cố để chống xung điện từ”.

Ngoài ra còn có các báo cáo cho rằng máy bay có thể đánh lạc hướng tên lửa không đối không và đất đối không, đồng thời trang bị hệ thống gây nhiễu nhằm làm gián đoạn radar và cảm biến đối phương.

Không gian nội thất rộng khoảng 372 m2 được bố trí trên ba tầng, bao gồm khu phòng tổng thống với văn phòng riêng và phòng họp.

Để ứng phó khẩn cấp, máy bay có một khu y tế đầy đủ nhân sự và có thể hoạt động như phòng phẫu thuật. Ngoài ra còn có khu vực dành cho các cố vấn cấp cao, mật vụ, báo chí tháp tùng và khách mời khác.

Trong chuyến đi tới Trung Quốc lần này, hàng chục cố vấn, bộ trưởng và lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu đã cùng ông Trump di chuyển trên Không lực Một. Phái đoàn nổi bật có sự góp mặt của Elon Musk, CEO Nvidia Jensen Huang và CEO Apple Tim Cook.

Hai khu bếp trên máy bay có thể phục vụ tới 100 người.

Hôm thứ Ba, cố vấn truyền thông của ông Trump là Margo Martin đã chia sẻ thực đơn đặc biệt kiểu Trung Quốc trên chuyên cơ Tổng thống, bao gồm thịt bò xào, chả giò và bánh may mắn (fortune cookie).

Không giống ông Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không có chuyên cơ riêng dành cho nguyên thủ quốc gia. Ông sử dụng một chiếc Boeing 747 do hãng hàng không quốc gia Air China cung cấp, và chiếc máy bay này sẽ quay lại phục vụ các chuyến bay thương mại thông thường sau khi kết thúc chuyến công du.

Dù ít thông tin được công bố, các báo cáo truyền thông nhà nước từ giữa thập niên 2010 cho biết chiếc máy bay phục vụ ông Tập phải trải qua 20 ngày chuẩn bị trước mỗi chuyến thăm cấp nhà nước.

Quy trình này bao gồm các cuộc kiểm tra an ninh nghiêm ngặt và lựa chọn phi hành đoàn, trong khi nội thất được cải tạo tạm thời với sofa và giường để tạo ra không gian gồm phòng khách, phòng ngủ và văn phòng.

Cơn sốt quanh chuyến thăm của ông Trump hôm thứ Tư thực tế đã bắt đầu từ nhiều ngày trước, khi cư dân mạng theo dõi nhiều máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III của không quân Mỹ hạ cánh xuống Bắc Kinh.

Các xe bọc thép hạng nặng của Sở Mật vụ Mỹ, bao gồm limousine Tổng thống mang tên “Quái thú”, cũng nhanh chóng xuất hiện trên các tuyến cao tốc của thành phố, với hình ảnh và video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Khi hội nghị bước vào giai đoạn ngoại giao được dàn dựng kỹ lưỡng trước ống kính, sự chú ý đặc biệt của công chúng được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài trong 48 giờ tới.

Theo SCMP