Vũ khí "lạ" xuất hiện xung quanh thành phố tên lửa của Iran

Các “thành phố tên lửa” của Iran được xây dựng để sống sót trước các cuộc không kích. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu những con đường xung quanh chúng biến thành bãi mìn?

Những hình ảnh lan truyền trên mạng dường như cho thấy các quả mìn chống tăng rải rác do Mỹ sản xuất xuất hiện gần một khu vực nghi là cơ sở tên lửa của Iran bên ngoài thành phố Shiraz, làm dấy lên câu hỏi liệu Mỹ đã bắt đầu sử dụng vũ khí “ngăn chặn khu vực” nhằm cản trở hoạt động tên lửa của Tehran hay chưa.

Truyền thông nhà nước Iran lần đầu đưa tin về việc phát hiện các thiết bị này vào hôm 26/3, cho biết một số người đã thiệt mạng sau khi mìn được thả xuống các khu vực gần làng Kafari, thuộc miền Nam Iran. Theo hãng thông tấn Tasnim, các vật thể này giống như những gói kim loại nhỏ “lớn hơn một chút so với hộp cá ngừ” và phát nổ khi bị chạm vào.

Các hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những vật thể mà các chuyên gia vũ khí nhận định giống với mìn chống tăng BLU-91/B, thuộc hệ thống mìn rải “Gator” của Mỹ. Những thiết bị này được thiết kế để rải từ trên không xuống một khu vực rộng nhằm vô hiệu hóa phương tiện và hạn chế di chuyển.

Hiện vẫn chưa có xác minh độc lập đầy đủ về vụ việc, và quân đội Mỹ chưa xác nhận liệu các quả mìn này có thực sự được sử dụng hay không.

Mìn chống tăng Gator?

Nhiều nhà phân tích và các nhà điều tra nguồn mở cho biết các loại đạn dược xuất hiện trong ảnh phù hợp với mìn chống tăng BLU-91/B, một thành phần của hệ thống Gator có thể triển khai nhanh từ máy bay. Theo các chuyên gia vũ khí được tờ Washington Post dẫn lời, các bức ảnh cho thấy mìn do Mỹ sản xuất được rải cách các cơ sở tên lửa đạn đạo gần Shiraz khoảng 3 dặm (gần 5 km).

Hệ thống Gator được phát triển để nhanh chóng tạo ra các bãi mìn tạm thời ở những khu vực không có lực lượng mặt đất hiện diện. Khi được triển khai, các thiết bị rải sẽ thả hàng trăm quả mìn trên một khu vực rộng, tạo ra chướng ngại nhằm phá hủy xe bọc thép hoặc hạn chế khả năng di chuyển của chúng.

Các nhà điều tra nguồn mở tại Bellingcat cho biết một số quả mìn đã được định vị tại Kafari, cách khoảng 2 km so với lối vào của khu được cho là Căn cứ Tên lửa Nam Shiraz, một trong những “thành phố tên lửa” của Iran. Đây là các tổ hợp ngầm được sử dụng để lưu trữ và phóng tên lửa đạn đạo. Theo trang The War Zone, Mỹ là bên duy nhất trong xung đột hiện tại được biết là sở hữu loại mìn cụ thể xuất hiện trong hình ảnh.

Mìn BLU-91/B được thiết kế để nhắm vào phương tiện thay vì con người. Nó thường kích hoạt khi phát hiện “chữ ký từ tính” của một vật thể kim loại lớn như xe tải hoặc xe bọc thép. Nhiều phiên bản được lập trình với cơ chế tự hủy, có thể vô hiệu hóa sau vài giờ hoặc vài ngày.

Mỹ có thể muốn hạn chế Iran phóng tên lửa

Các bệ phóng di động là một phần quan trọng trong chiến lược tên lửa của Iran, cho phép vũ khí được di chuyển nhanh chóng sau khi phóng và khiến chúng khó bị phát hiện, tiêu diệt hơn. Những quả mìn này có thể được sử dụng để làm phức tạp khả năng di chuyển các bệ phóng ra vào các cơ sở ngầm.

Theo The War Zone, lực lượng Iran vẫn tiếp tục phóng tên lửa ngay cả sau khi nhiều địa điểm phóng và cửa hầm bị tấn công trong chiến dịch “Epic Fury”. Việc rải mìn trên các tuyến đường hoặc gần lối vào kho tên lửa có thể hạn chế việc tiếp cận bằng phương tiện, đồng thời khiến các bệ phóng dễ bị không kích hơn.

Những hệ thống tương tự từng được sử dụng trong Chiến tranh Vùng Vịnh để cản trở các bệ phóng tên lửa Scud của Iraq, bằng cách chặn các tuyến di chuyển và buộc phương tiện phải đi vào những khu vực dễ bị tấn công hơn.

Việc sử dụng mìn được cho là cũng làm dấy lên lo ngại về nhân đạo. Các tổ chức giám sát bom mìn và nhân quyền cảnh báo rằng ngay cả mìn chống tăng cũng có thể gây nguy hiểm cho dân thường nếu xuất hiện ngoài khu vực quân sự được kiểm soát. Các chuyên gia cho biết những thiết bị này vẫn có thể nguy hiểm nếu không tự hủy như thiết kế.

Hiện vẫn chưa rõ liệu việc triển khai mìn bị nghi ngờ này chỉ là một sự cố đơn lẻ hay là dấu hiệu của một chiến thuật mới nhằm hạn chế hoạt động tên lửa của Iran.

