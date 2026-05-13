Jensen Huang được mời tham gia chuyến thăm Trung Quốc vào phút chót

Reuters dẫn lời hai nguồn tin cho biết ông Jensen Huang đã lên chuyên cơ Không lực Một tại Alaska để cùng ông Trump thăm Trung Quốc. Phóng viên Nhà Trắng của tờ New York Post, bà Emily Goodin, cũng đăng trên nền tảng X rằng khi chuyên cơ dừng tiếp nhiên liệu tại Alaska, bà nhìn thấy Jensen Huang lên máy bay để cùng ông Trump thực hiện chuyến thăm Trung Quốc.

Trước đó, có các nguồn tin nói ông Huang không nằm trong danh sách các doanh nhân được mời.

Bài đăng của Emily Goodin trên X với ảnh chụp ông Jensen Huang ở sân bay Alaska.

Theo thông tin mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng bài trên mạng xã hội Truth Social để bác bỏ bản tin của kênh tài chính Mỹ CNBC về việc “Jensen Huang vĩ đại của Nvidia không được mời”.

Ông viết: “Thực tế là Jensen Huang hiện đang ở ngay trên Không lực Một, trừ khi tôi yêu cầu ông ấy xuống máy bay — mà điều đó thì tuyệt đối không thể xảy ra”. Ông Trump đồng thời chỉ trích CNBC đưa tin sai sự thật và gọi đây là “tin giả”.

Ông Trump nói thêm rằng không chỉ có Jensen Huang, mà còn có rất nhiều “ông lớn” giới kinh doanh đi cùng đoàn. Ông lần lượt nhắc tên CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO Boeing Kelly Ortberg cùng hơn 10 lãnh đạo doanh nghiệp khác.

Ông viết: “Nhóm người này đang cùng tôi đến Trung Quốc vĩ đại. Khi đến nơi, tôi sẽ đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình xuất sắc ‘mở cửa’ Trung Quốc để những nhân tài tuyệt vời này có thể thi triển phép màu của họ, giúp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiến lên tầm cao mới!”.

Ông tiếp tục: “Tôi cam kết rằng khi chúng tôi gặp nhau trong vài giờ tới, đây sẽ là yêu cầu đầu tiên tôi đưa ra. Tôi chưa từng thấy hay nghe bất kỳ ý tưởng nào có lợi hơn cho hai quốc gia phi thường là Mỹ và Trung Quốc!”.

Theo Reuters, sau khi nhìn thấy các bản tin cho rằng Jensen Huang không được mời tham gia chuyến thăm Trung Quốc, ông Trump đã trực tiếp gọi điện cho ông Jensen Huang vào phút chót ngày 12/5 (theo giờ Mỹ) để mời tham gia phái đoàn. Sau đó, Jensen Huang lập tức lên đường để kịp lên máy bay.

Hiện tại, Nvidia đang chờ sự phê duyệt của cả Mỹ lẫn Trung Quốc về việc có được xuất khẩu phiên bản đầu tiên của chip AI H200 sang Trung Quốc hay không. Đầu tháng này, Jensen Huang từng công khai tuyên bố rằng Trung Quốc không nên sở hữu những con chip tiên tiến nhất và Mỹ cần duy trì vị thế dẫn đầu về AI.

Vấn đề chip H200 đang là một trong số những điểm nóng trong quan hệ Mỹ - Trung. Ảnh: Singtao.

Bloomberg dẫn lời chuyên gia Fidasyuk thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ nhận định rằng nếu quả thật Nhà Trắng loại Jensen Huang khỏi danh sách tháp tùng Tổng thống Trump, đó sẽ là tín hiệu cứng rắn gửi tới Bắc Kinh: các phòng thí nghiệm AI Trung Quốc sẽ khó tiếp cận các dòng chip hiệu năng cao như của Nvidia.

Ông này cho rằng: “Chính quyền Trump hiểu rõ năng lực tính toán là yếu tố then chốt để giành chiến thắng trong cuộc đua AI. Giữa các công ty chip Mỹ và chính phủ Trung Quốc thực tế không có nhiều điều để thương lượng”.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong hôm 12/5 đã tới Hàn Quốc và hôm nay (13/5) sẽ tiến hành đàm phán kinh tế – thương mại với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Giới quan sát dự đoán hai bên sẽ chuẩn bị danh sách thành quả kinh tế cho cuộc gặp “Tập Cận Bình – Donald Trump”.

Theo Reuters, cuộc hội đàm thượng đỉnh Trung – Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận nông nghiệp, trong đó Trung Quốc sẽ tăng mua ngô, cao lương, thịt bò và gia cầm của Mỹ. Tuy nhiên, giới thị trường nhận định rằng ngoài thỏa thuận đã đạt được từ tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc khó có khả năng tăng mạnh nhập khẩu đậu nành Mỹ do nhu cầu yếu và giá đậu nành Brazil cạnh tranh hơn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn hôm qua nhấn mạnh rằng bản chất quan hệ kinh tế thương mại Trung – Mỹ là “cùng có lợi, cùng thắng”, và hai bên nên cùng thực hiện các đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được nhằm mang lại thêm ổn định cho kinh tế thế giới.

Tân Hoa xã cũng đăng bài cho rằng quan hệ Trung – Mỹ trong suốt quá trình thăng trầm nhưng vẫn duy trì ổn định tổng thể, “ngoại giao nguyên thủ” luôn là “mỏ neo định hướng” cho quan hệ song phương. Bài viết nhấn mạnh rằng dù tình hình quốc tế thay đổi ra sao, Trung Quốc vẫn kiên trì xử lý quan hệ với Mỹ từ góc độ lợi ích lâu dài của cả Trung Quốc và thế giới, phù hợp với mong muốn của nhân dân hai nước và cộng đồng quốc tế.

