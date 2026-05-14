Thực đơn tinh tế pha trộn Âu-Á trong quốc yến chiêu đãi ông Trump tại Bắc Kinh

Quốc yến chiêu đãi Tổng thống Donald Trump tại Bắc Kinh gây chú ý với thực đơn pha trộn giữa món Trung Quốc và phương Tây, phản ánh nghệ thuật ngoại giao ẩm thực của Bắc Kinh.

Sự kết hợp giữa các món ăn Trung Quốc và quốc tế đã xuất hiện trong thực đơn quốc yến tại Bắc Kinh, khi các đầu bếp Trung Quốc tìm cách chiều khẩu vị của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sườn bò giòn, vịt quay và tiramisu nằm trong thực đơn bữa quốc yến tối 14/5, nơi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón ông Trump tại Bắc Kinh. Các đầu bếp Trung Quốc cố gắng đáp ứng sở thích ẩm thực của ông Trump trong khi vẫn sử dụng nguyên liệu và kỹ thuật nấu ăn truyền thống.

Các món đặc sản của thủ đô Trung Quốc bao gồm vịt quay Bắc Kinh được chế biến cầu kỳ và món mì zhajiangmian đậm vị – mì ăn kèm tương đậu nành.

Tuy nhiên, ông Trump lại nổi tiếng yêu thích các món ăn kiểu Mỹ như hamburger, bít tết chín kỹ, khoai tây chiên và salad Caesar.

Thực đơn quốc yến bao gồm sự pha trộn giữa món Trung Quốc và quốc tế: tôm hùm trong súp cà chua, rau củ hầm theo mùa, cá hồi nấu chậm sốt mù tạt, bánh bao thịt áp chảo và một món được mô tả là “bánh ngọt hình vỏ ốc trumpet”.

Phần tráng miệng gồm tiramisu, trái cây và kem.

Các quốc yến của Trung Quốc theo truyền thống thường sử dụng ẩm thực Hoài Dương – phong cách ẩm thực xuất phát từ khu vực quanh Thượng Hải – nổi tiếng với hương vị thanh nhẹ, tinh tế, kỹ thuật dao điêu luyện và sự chú trọng vào các món ăn theo mùa.

Để khép lại cuộc gặp mà cả hai bên đều bày tỏ mong muốn tái thiết quan hệ, những người xây dựng thực đơn dường như đã bổ sung thêm sự linh hoạt về ẩm thực, được xem như cách chiều theo sở thích của ông Trump.

Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đã sử dụng tính biểu tượng mạnh mẽ của ẩm thực trong các sự kiện ngoại giao quan trọng và khi tiếp đón những vị khách quốc tế đặc biệt.

Trước đây, các đầu bếp tại Bắc Kinh hầu như không mạo hiểm trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump trên cương vị Tổng thống vào năm 2017.

Những món ăn khi đó bao gồm súp hải sản, gà Kung Pao và bò hầm sốt cà chua – phiên bản cao cấp hơn của món bít tết ăn kèm tương cà mà ông Trump yêu thích.

Bàn tiệc được bài trí cầu kỳ dành cho khách mời tại buổi tiệc chiêu đãi. Ảnh: NYTimes.

Các lãnh đạo thế giới khác cũng từng chú ý tới khẩu vị của ông Trump.

Tháng 10 năm ngoái, trong chuyến thăm Nhật Bản, ông Trump đã dùng bữa trưa gồm thịt bò Mỹ và cơm cùng Thủ tướng Sanae Takaichi – động thái thiện chí phá vỡ thông lệ ngoại giao lâu nay của Nhật vốn ưu tiên nguyên liệu địa phương.

Vài tháng trước đó, Nhật Bản đã đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ, trong đó có việc tăng nhập khẩu gạo Mỹ.

Trong cùng chuyến công du châu Á đó, ông Trump được phục vụ bít tết bò với tương cà và salad sốt “Thousand Island” tại Hàn Quốc, cùng sandwich làm từ thịt bò Angus Mỹ tại Malaysia.

Vài tháng trước chuyến thăm Trung Quốc năm 2017, ông Trump từng tiếp đón ông Tập tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, nơi các đầu bếp phục vụ salad Caesar, cá Dover sole áp chảo và bít tết New York strip thượng hạng ủ khô.

Theo lời kể của ông Trump, bánh chocolate sốt vani vừa được mang ra thì ông thông báo với ông Tập rằng mình đã ra lệnh tấn công tên lửa vào Syria sau khi Tổng thống Bashar al-Assad bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng từng dùng thực đơn tương tự gồm bít tết bò và cá nướng trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh năm 2017.

Tuy nhiên, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama lại nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ lựa chọn ít dè dặt hơn khi ăn lẩu cay tại một nhà hàng ở Thành Đô.

Năm 2011, ông Joe Biden – khi đó còn là Phó Tổng thống Mỹ – đã ăn zhajiangmian tại một nhà hàng Bắc Kinh, bỏ qua món gan rán nổi tiếng của quán.

Trong các chuyến thăm Trung Quốc dưới thời ông Biden làm Tổng thống, các thành viên nội các Mỹ cũng tích cực trải nghiệm sự đa dạng của ẩm thực Trung Quốc.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken từng dùng bữa tại một nhà hàng ở Thượng Hải chuyên món tiểu long bao.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thậm chí còn “phiêu lưu” hơn khi ăn các loại nấm tại tỉnh Vân Nam – những loại có thể gây độc nhẹ và ảo giác nếu chế biến không đúng cách.

Theo NYTimes, Reuters