Tình báo Mỹ xác nhận Iran nhanh chóng khôi phục kho tên lửa và 90% căn cứ tên lửa

Báo cáo tình báo Mỹ cho thấy Iran vẫn duy trì khoảng 70% kho tên lửa và đã khôi phục phần lớn căn cứ dọc eo biển Hormuz, làm dấy lên nghi vấn về hiệu quả chiến dịch quân sự của Mỹ.

Các nguồn tin tình báo Mỹ nói với tờ New York Times xác nhận rằng Iran vẫn duy trì được khoảng 70% kho tên lửa của mình, đồng thời đã khôi phục thành công khả năng hoạt động tại 30 trong số 33 cơ sở tên lửa dọc theo eo biển Hormuz, tương đương 91%, cùng khoảng 90% các kho chứa ngầm và bệ phóng dưới lòng đất.

Dữ liệu tình báo mới cho thấy Washington có thể đã đánh giá quá cao mức độ thiệt hại mà các cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu gây ra đối với kho tên lửa Iran kể từ ngày 28/2, đồng thời đánh giá thấp khả năng khôi phục nhanh chóng các cơ sở quân sự của Tehran.

Cùng với việc phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng và loại bỏ giới lãnh đạo chính trị của đất nước, việc tiêu diệt kho tên lửa Iran từng là ưu tiên hàng đầu của lực lượng Mỹ trong chiến dịch tấn công nhằm vào quốc gia này.

Lực lượng vũ trang Iran từ lâu phụ thuộc rất lớn vào tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình như một công cụ răn đe chiến lược trước các cuộc tấn công từ phương Tây. Kho tên lửa này giúp Tehran tạo ra năng lực đối xứng bất cân xứng nhằm đối phó với mạng lưới không quân và phòng thủ tên lửa khổng lồ trị giá hàng trăm tỷ USD của Mỹ và các đồng minh được triển khai quanh Iran tại Trung Đông.

Lực lượng Iran được cho là đã nhận hỗ trợ lớn từ Triều Tiên không chỉ trong quá trình phát triển kho tên lửa – vốn được hiện đại hóa và mở rộng đáng kể trong hơn bốn thập kỷ – mà còn trong việc xây dựng các công sự ngầm sâu dưới lòng đất.

Các căn cứ tên lửa nhiều tầng này được cho là kết nối bằng hệ thống đường sắt nằm sâu hàng trăm mét dưới mặt đất, cho phép tái triển khai lực lượng và khí tài tên lửa trong điều kiện tương đối an toàn trước các đòn tấn công của Mỹ và đồng minh.

Tầm quan trọng của việc phá hủy kho tên lửa Iran cùng các cơ sở tên lửa ngầm đã tăng mạnh trong thời gian giao tranh, khi không chỉ kho dự trữ tên lửa chống đạn đạo của Mỹ và đồng minh nhanh chóng cạn kiệt mà mạng lưới radar phòng không của Mỹ và đồng minh trên khắp Trung Đông cũng liên tục bị phá hủy.

Báo Haaretz cuối tháng 3 xác nhận rằng 8 trên 10 tên lửa Iran phóng vào các mục tiêu Israel đã đánh trúng đích, trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều báo cáo và hình ảnh cho thấy sự thất bại của các hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ và Israel.

Bài báo nhấn mạnh tỷ lệ thành công của các cuộc tấn công tên lửa Iran tiếp tục tăng khi hệ thống phòng không ngày càng chịu áp lực lớn hơn.

Các đoạn video cho thấy hệ thống phòng không liên tục thất bại tại các vị trí tiền phương – đặc biệt là hệ thống Patriot – càng củng cố nhận định rằng việc phá hủy kho tên lửa ngay trên mặt đất là cách duy nhất để Mỹ và các đối tác chiến lược đạt được thành công quân sự.

Trong khi kho tên lửa Iran phần lớn vẫn còn nguyên vẹn, kho vũ khí của chính Mỹ – vốn được tối ưu hóa để phá hủy các căn cứ và bệ phóng tên lửa Iran – lại bị tiêu hao nhanh hơn nhiều.

Cuối tháng 4, một đánh giá do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố cho biết các chiến dịch tác chiến cường độ cao đã làm cạn kiệt một tỷ lệ đáng kinh ngạc trong số những loại vũ khí tiên tiến nhất của Mỹ.

Các loại vũ khí bị tiêu hao bao gồm tên lửa Precision Strike Missile (PrSM), tên lửa đánh chặn phòng không Patriot, THAAD, SM-3, SM-6 và tên lửa hành trình Tomahawk.

Kho tên lửa Precision Strike Missile (PrSM) – loại lần đầu tiên được sử dụng trong cuộc xung đột, bao gồm để tấn công các căn cứ tên lửa Iran – được xác nhận vào giữa tháng 4 là gần như đã cạn kiệt hoàn toàn.

Kho bom xuyên phá GBU-57 – loại được dùng để xuyên phá các mục tiêu ngầm kiên cố – cũng gần như bị tiêu hao hết.

Không quân Mỹ bước vào cuộc chiến trong tình trạng kho bom này đã suy giảm đáng kể sau khi 14 quả bom từng được sử dụng nhằm vào Iran hồi tháng 6/2025.

Mỗi quả GBU-57 được ước tính có giá hơn 370 triệu USD nên chưa bao giờ được sản xuất với số lượng lớn.

Việc kho vũ khí Mỹ đồng thời bị tiêu hao trong khi nhiều căn cứ lớn chịu thiệt hại nặng đã làm dấy lên các nghi vấn nghiêm trọng về khả năng của quân đội Mỹ trong việc đạt được mục tiêu hoặc kiểm soát leo thang xung đột với Iran trong tương lai.

Việc kho vũ khí Mỹ bị suy giảm nghiêm trọng hơn nhiều so với Iran được dự báo sẽ tiếp tục là nguyên nhân gây lo ngại lớn, đặc biệt khi Washington cần duy trì năng lực để đối phó đồng thời với nhiều đối thủ như Trung Quốc, Nga và Triều Tiên.

Trong khi đó, kho tên lửa Iran chủ yếu được phát triển nhằm đối phó Mỹ, Israel và các đối tác chiến lược khu vực của họ như Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

