Triều Tiên sản xuất hàng loạt pháo tự hành Juche-107: Kho pháo binh lớn nhất thế giới được nâng cấp

Triều Tiên công bố dây chuyền sản xuất pháo tự hành Juche-107 cỡ nòng 155 mm mới, được cho có tầm bắn vượt 60 km và có thể thay đổi sức mạnh pháo binh nước này.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã công bố đoạn video cho thấy quá trình sản xuất thế hệ pháo tự hành mới mang tên Juche-107, loại vũ khí được kỳ vọng sẽ nâng cao đáng kể năng lực của các đơn vị tiền tuyến.

Hoạt động sản xuất pháo cỡ nòng 155 mm này được nhiều lãnh đạo quân sự và dân sự kiểm tra, trong đó có Chủ tịch Kim Jong-un, người trực tiếp tiết lộ rằng loại pháo tự hành mới có tầm bắn vượt quá 60 km.

Quân đội Nhân dân Triều Tiên trong nhiều thập kỷ qua đã duy trì lực lượng pháo binh thời bình lớn nhất thế giới, đồng thời sản xuất và tích trữ đạn dược với quy mô chưa từng có. Điều này cho phép Triều Tiên trở thành một trong những nhà cung cấp đạn pháo chủ lực cho lực lượng vũ trang Nga trong chiến trường Ukraine, với số lượng đạn được chuyển giao lên tới hàng chục triệu quả.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát pháo tự hành Juche-107. Ảnh: MW.

Pháo tự hành Juche-107 lần đầu được ra mắt vào năm 2018, dù kể từ đó thiết kế đã trải qua nhiều thay đổi. Việc công bố video mới nhất cho thấy loại pháo này hiện có thể đã bước vào giai đoạn sản xuất quy mô lớn hơn.

Thiết kế này đặc biệt đáng chú ý vì sử dụng cỡ nòng tiêu chuẩn NATO 155 mm, trong khi các pháo tự hành Triều Tiên trước đây chủ yếu dùng cỡ nòng Liên Xô 152 mm hoặc cỡ nòng riêng 170 mm dành cho các khẩu pháo hạng nặng tầm xa.

Quá trình chuyển đổi từ pháo 152 mm sang 155 mm diễn ra tương tự xu hướng trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và có thể khiến kho đạn pháo 152 mm suy giảm khi chúng được xuất khẩu ồ ạt sang Nga.

Pháo tự hành Juche-107 của Triều Tiên diễu binh. Ảnh: MW.

Trong khi pháo tăng cỡ nòng Liên Xô 125 mm vẫn tiếp tục được cả Trung Quốc và Triều Tiên ưu tiên hơn pháo tiêu chuẩn NATO 120 mm, việc chuyển từ pháo tự hành 152 mm sang 155 mm giúp đạt tầm bắn xa hơn và tạo ra tính tiêu chuẩn hóa trên thị trường quốc tế.

Đối với Triều Tiên, sự chuyển đổi này còn giúp tăng khả năng tương thích tác chiến với lực lượng đồng minh Trung Quốc, đồng thời cho phép sử dụng các loại đạn pháo Hàn Quốc và Mỹ bị thu giữ.

Nhiều khả năng các công nghệ liên quan sẽ tiếp tục được áp dụng song song, vừa như các gói nâng cấp cho pháo 152 mm, vừa để hiện đại hóa dần Juche-107.

Việc xuất khẩu pháo tự hành 152 mm sang Nga đã tạo cơ hội để Triều Tiên đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang Juche-107.

Lãnh đạo Triều Tiên thị sát pháo tự hành Juche-107. Ảnh: MW.

Tuy nhiên, nhiều khả năng pháo tự hành 152 mm vẫn sẽ tiếp tục phục vụ trong Quân đội Nhân dân Triều Tiên thêm nhiều thập kỷ nữa, chủ yếu do quy mô triển khai khổng lồ của dòng pháo này.

Việc đưa Juche-107 vào biên chế cũng buộc quân đội Triều Tiên phải duy trì cùng lúc ba loại cỡ nòng đạn pháo khác nhau.

Trong khi Juche-107 được kỳ vọng sẽ dần thay thế các pháo 152 mm, tương lai của kho pháo 170 mm cực lớn của Triều Tiên vẫn còn rất khó đoán định.

Dù một số nhà phân tích cho rằng pháo 170 mm có thể bị loại biên và thay bằng pháo 155 mm tiêu chuẩn hóa mới, nhu cầu tối đa hóa tầm bắn do điều kiện đặc thù trên bán đảo Triều Tiên cùng hiệu suất đã được chứng minh của pháo 170 mm khiến nhiều khả năng loại vũ khí này vẫn sẽ được duy trì.

Pháo tự hành 170 mm của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Mang lại góc nhìn hiếm hoi về năng lực pháo binh Triều Tiên, Tư lệnh Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Kyrylo Budanov, hồi tháng 6/2025 đã đặc biệt nhắc tới hiệu suất của các pháo tự hành 170 mm.

“Đáng tiếc là loại pháo này đang thể hiện rất tốt trên chiến trường. Nó bắn ở khoảng cách rất xa và có độ chính xác khá cao,” ông nói.

“Chúng tôi có dữ liệu cho thấy Liên bang Nga đã nhận được 120 khẩu. Nhưng tôi nghĩ nguồn cung sẽ còn tiếp tục vì các khẩu pháo này đang chứng minh hiệu quả rất tốt. Điều này thật không may với chúng tôi vì đây là pháo tầm xa,” ông nói thêm.

Trong biên chế Triều Tiên, 120 khẩu pháo đủ để trang bị cho khoảng 4 trung đoàn pháo binh lục quân.

Hiện vẫn chưa rõ các pháo tự hành 170 mm này được biên chế cho quân đội Nga, do các đơn vị Quân đội Nhân dân Triều Tiên đồn trú tại Nga vận hành hay được cả hai bên sử dụng, dù khả năng thứ ba được đánh giá là cao nhất.

Thay vì thay thế pháo 170 mm bằng Juche-107, nhiều khả năng Triều Tiên sẽ tiếp tục nâng cấp năng lực của pháo 170 mm và cuối cùng phát triển một thế hệ pháo 170 mm hoàn toàn mới, có thể ứng dụng nhiều công nghệ và đặc điểm thiết kế lần đầu được thử nghiệm trên Juche-107.

Pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV của Nga. Ảnh: MW.

Dù năng lực pháo binh Triều Tiên được đánh giá thuộc hàng đầu thế giới, hiện chưa quốc gia nào chế tạo được loại pháo tương đương SH16 của Trung Quốc, dòng pháo được cho là dẫn đầu thế giới ở nhiều đặc điểm thiết kế, đặc biệt là mức độ tự động hóa.

Không thể loại trừ khả năng Trung Quốc đã chuyển giao công nghệ và hỗ trợ Triều Tiên phát triển Juche-107, bao gồm cả các phiên bản nâng cấp tương lai của dòng pháo này.

Mức độ hợp tác quốc phòng ngày càng sâu rộng với Nga cũng làm dấy lên khả năng các công nghệ và kinh nghiệm từ chương trình pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV của Nga có thể được chia sẻ cho chương trình Juche-107 của Triều Tiên.

Loại pháo tự hành Nga này bắt đầu được đưa vào biên chế với số lượng hạn chế từ năm 2023 và hiện vẫn là một trong số ít hệ thống tác chiến mặt đất của Nga được đánh giá thực sự thuộc nhóm dẫn đầu thế giới về năng lực.

Theo MW