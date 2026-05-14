Cuốn sách mới hé lộ nguyên nhân Tổng thống Macron bị vợ "tát đùa"

Một cuốn sách mới tại Pháp gây chấn động khi cho rằng vụ bà Brigitte Macron tát Tổng thống Emmanuel Macron trên máy bay liên quan tới tin nhắn với nữ diễn viên Iran Golshifteh Farahani.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được cho là đã bị vợ tát trong một chuyến công du nước ngoài năm ngoái sau khi bà phát hiện những tin nhắn tình cảm từ một nữ diễn viên trẻ hơn trên điện thoại của ông, theo các cáo buộc gây chấn động trong một cuốn sách mới.

Nhà báo Florian Tardif cho biết cú tát lan truyền mạnh trên mạng của bà Brigitte Macron nhằm vào chồng – đã bị camera ghi lại – xuất phát từ các tin nhắn thân mật giữa vị Tổng thống 48 tuổi và nữ diễn viên gốc Iran Golshifteh Farahani, 42 tuổi.

“Tôi thấy cô rất đẹp,” Tổng thống Macron được cho là đã nhắn với Farahani trong một trong các tin nhắn, theo ông Tardif – tác giả cuốn sách “An (Almost) Perfect Couple” (Một cặp đôi (gần) hoàn hảo), phát hành ngày 13/5.

Farahani – người nổi tiếng với lập trường chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Tehran – được cho là đã duy trì “mối quan hệ tinh thần thuần túy” với ông Macron trong nhiều tháng, báo Le Parisien đưa tin.

“Điều đó dẫn tới căng thẳng trong mối quan hệ của hai người, cuối cùng khiến cảnh riêng tư này bị công khai,” ông Tardif, nhà báo của tờ Paris Match, giải thích khi nhắc tới vụ việc nổi tiếng hồi tháng 5 năm ngoái lúc vợ chồng ông Macron chuẩn bị bước xuống máy bay tại Hà Nội.

Vụ việc gây xôn xao dư luận khi bà Brigitte Macron đẩy chồng mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters.

Theo Le Parisien, chỉ vài phút trước cú tát, bà Brigitte, 73 tuổi, đã đọc được một tin nhắn của Farahani trên điện thoại chồng.

“Điều khiến bà Brigitte tổn thương không hẳn là nội dung tin nhắn, mà là điều nó ám chỉ: một khả năng nào đó… không có gì cụ thể hay thực sự có thể lên án, nhưng chỉ riêng ý nghĩ ấy… cũng đã đủ,” một đoạn trích trong cuốn sách đăng tải trên Paris Match cho biết.

“Bà ấy cảm thấy mình đang bị xóa nhòa,” ông Tardif dẫn lời một người bạn của Đệ nhất phu nhân Pháp.

Ngày 13/5, đại diện của bà Brigitte Macron phủ nhận việc cú tát có liên quan tới Farahani, đồng thời khẳng định bà không bao giờ kiểm tra điện thoại của chồng.

“Bà Brigitte Macron đã hoàn toàn bác bỏ câu chuyện này trực tiếp với tác giả hôm 5/3, đồng thời nhấn mạnh rằng bà chưa bao giờ xem điện thoại di động của chồng,” một đại diện nói với Le Parisien.

Farahani đã phủ nhận mọi tin đồn về mối quan hệ với ông Macron. Ảnh: Getty.

Farahani cũng từ lâu phủ nhận các tin đồn về mối quan hệ với Tổng thống Macron – những tin đồn đã xuất hiện từ năm ngoái.

“Tôi nghĩ một số người thiếu tình yêu nên họ cần tạo ra những chuyện tình như thế này để lấp đầy khoảng trống,” cô nói với Le Point hồi tháng 3.

Vào thời điểm đoạn video lan truyền, đội ngũ của ông Macron đã nhanh chóng xử lý khủng hoảng truyền thông, ban đầu cho rằng video có thể do AI tạo ra trước khi khẳng định đó chỉ là “một cú tát đùa”.

“Đó là khoảnh khắc Tổng thống và phu nhân thư giãn lần cuối trước khi bắt đầu chuyến đi bằng vài trò đùa,” một cộng sự thân cận của ông Macron cho biết khi đó.

“Ông ấy thích đùa với vợ trước những khoảnh khắc chuẩn bị bước vào các sự kiện chính thức. Và bà ấy luôn phản ứng như vậy,” người này nói thêm.

Tổng thống Macron cũng khẳng định hai người chỉ đang “đùa giỡn”, đồng thời kêu gọi mọi người “bình tĩnh lại”.

Điện Elysee chưa phản hồi ngay lập tức trước các yêu cầu bình luận.

Theo NYP