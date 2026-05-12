Một con sông cạn kiệt làm dấy lên lo ngại về lời tiên tri ngày tận thế trong Kinh Thánh

Mực nước sông Euphrates đang giảm mạnh vì biến đổi khí hậu và khủng hoảng môi trường, làm dấy lên tranh cãi quanh các lời tiên tri trong Kinh Thánh về ngày tận thế.

Euphrates – con sông huyền thoại từng góp phần khai sinh những nền văn minh đầu tiên của nhân loại – đang cạn kiệt với tốc độ đáng báo động, làm dấy lên lo ngại mới trong cộng đồng những người tin vào thuyết ngày tận thế rằng một lời tiên tri trong Sách Khải huyền có thể đang trở thành hiện thực.

Con sông nổi tiếng này kéo dài gần 1.800 dặm (2896 km) từ vùng núi phía đông Thổ Nhĩ Kỳ, chảy qua Syria và Iraq, cắt ngang vùng Lưỡng Hà màu mỡ cổ đại – cái gọi là “cái nôi của văn minh nhân loại” trong Kinh Thánh – trước khi hợp lưu với sông Tigris rồi đổ ra Vịnh Ba Tư.

Hiện nay, khi mực nước liên tục sụt giảm, những người theo dõi các lời tiên tri trên mạng đang báo động về một đoạn văn gây ám ảnh trong Khải Huyền 16:12.

Đoạn này viết: “Thiên sứ thứ sáu đổ bát của mình xuống con sông lớn Euphrates, và nước sông khô cạn để mở đường cho các vị vua từ phương Đông.”

Trong nhiều thế hệ, một số tín đồ Cơ đốc giáo diễn giải câu kinh này theo hướng việc dòng sông cạn nước sẽ mở đường cho một đạo quân khổng lồ từ phương Đông tiến tới trận chiến Armageddon – trận chiến tận thế được cho là sẽ xảy ra trước ngày Chúa Jesus tái lâm.

Sông Euphrates cũng xuất hiện trong Cựu Ước. Trong sách Jeremiah 50:38, Kinh Thánh cảnh báo: “Hạn hán sẽ giáng xuống các dòng nước của nó! Chúng sẽ khô cạn.”

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng hiện đại ngày nay được cho là bắt nguồn từ thảm họa môi trường nhiều hơn là “cơn thịnh nộ thần thánh”.

Một báo cáo của NASA năm 2013 cho thấy lưu vực sông Tigris và Euphrates đã mất tới 117 triệu acre-feet (144,3 tỷ mét khối) nước ngọt trong giai đoạn 2003-2009 – tương đương gần bằng thể tích của Biển Chết.

Các nhà nghiên cứu cho rằng phần lớn nguyên nhân xuất phát từ hoạt động khai thác nước ngầm quá mức, cộng thêm các đợt hạn hán nghiêm trọng liên quan tới biến đổi khí hậu.

Và giới chuyên gia cảnh báo tình hình có thể còn tồi tệ hơn.

Các quan chức thuộc Bộ Tài nguyên Nước Iraq cảnh báo rằng sông Euphrates có thể khô cạn hoàn toàn vào năm 2040 nếu không có hành động quyết liệt.

Tác động của cuộc khủng hoảng hiện đã tàn phá nhiều cộng đồng vốn phụ thuộc vào dòng sông này suốt hàng nghìn năm.

Mùa màng thất bát, nguồn nước ô nhiễm và dịch bệnh đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại khu vực.

“Tiêu chảy, thủy đậu, sởi, thương hàn và dịch tả hiện đang lan rộng khắp Iraq do khủng hoảng nước, và chính phủ không còn cung cấp vaccine cho người dân nữa,” nhà hoạt động khí hậu Naseer Baqar thuộc Hiệp hội Bảo vệ sông Tigris nói với BJM, dẫn lại The Mirror.

Sông Euphrates có thể cạn khô trong vòng 14 năm nữa — dẫn đến mất mùa, ô nhiễm nguồn nước và dịch bệnh lây lan trong các cộng đồng vốn phụ thuộc vào dòng sông này hàng nghìn năm nay. Ảnh: AFP.

Đối với một số tín đồ, việc dòng sông rút nước mạnh không chỉ là thảm họa sinh thái mà còn là dấu hiệu tiên tri cho thấy “đồng hồ tận thế” có thể đã bắt đầu đếm ngược.

Trong lúc sông Euphrates cạn dần ngoài đời thực, một giả thuyết gây tranh cãi khác từng được tờ The Post đưa tin cho rằng bản đồ Kinh Thánh có thể cần được viết lại.

Năm ngoái, một tuyên bố táo bạo từng gây xôn xao khi cho rằng Vườn Địa Đàng nguyên thủy có thể không nằm ở vùng Lưỡng Hà – tức Iraq ngày nay như giả định lâu nay – mà ở Ai Cập, có thể gần khu vực Đại kim tự tháp Giza.

Giả thuyết này được công bố trên tạp chí “Archaeological Discovery” bởi kỹ sư máy tính Konstantin Borisov.

Ông cho rằng dòng sông trong Vườn Địa Đàng – được mô tả trong sách Sáng Thế là chia thành bốn nhánh – có thể tương ứng không chỉ với sông Tigris và Euphrates mà còn cả sông Nile và sông Indus.

“Bằng cách xem xét một bản đồ khoảng năm 500 trước Công nguyên, có thể thấy bốn con sông duy nhất xuất phát từ đại dương Oceanus bao quanh thế giới là Nile, Tigris, Euphrates và Indus,” ông Borisov viết.

Ông còn đi xa hơn khi cho rằng ngay cả Đại kim tự tháp Giza cũng có thể liên quan tới “Cây Sự Sống” huyền thoại trong Vườn Địa Đàng.

Theo ông, các mô phỏng cấu trúc bên trong kim tự tháp tạo ra những hình dạng giống như cành cây phân nhánh, thậm chí phát ra ánh sáng tím và xanh lá.

Ông Borisov cũng viện dẫn các văn bản cổ và bản đồ thời Trung cổ – bao gồm Hereford Mappa Mundi cùng các ghi chép của sử gia Josephus – để ủng hộ cách diễn giải mới về địa lý Kinh Thánh, cho rằng giả thuyết truyền thống đặt Vườn Địa Đàng ở Iraq có thể chưa phản ánh toàn bộ sự thật.

“Tại thời điểm này, tất cả các con sông trong Kinh Thánh đều đã được xác định, và có vẻ như điều duy nhất còn lại là lần theo dòng sông Oceanus quanh địa cầu để xác định vị trí chính xác của Vườn Địa Đàng,” ông viết.

Tuy vậy, ngay cả ông cũng thừa nhận vẫn còn một mảnh ghép chưa thể giải đáp: đường đi chính xác của dòng sông huyền thoại đó.

Theo NYP