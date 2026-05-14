Hình hài sân vận động 60.000 chỗ do Vinhomes thi công

Lệ Chi
Sân vận động PVF tại Hưng Yên quy mô 60.000 chỗ ngồi được Bộ Công an khởi công vào tháng 10/2025, do Vinhomes làm tổng thầu xây dựng. Sau khoảng 7 tháng thi công, công trình đang dần lộ rõ hình hài.

Sân vận động PVF nằm trong quần thể tổ hợp thể thao – dịch vụ rộng 920.000 m2, nằm ngay cạnh Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Bộ Công an làm chủ đầu tư, còn Công ty cổ phần Vinhomes là tổng thầu xây dựng.
Công trình có sức chứa dự kiến khoảng 60.000 chỗ ngồi, gấp 1,5 lần Sân vận động Mỹ Đình (40.000 chỗ). Dự án sẽ là sân vận động lớn thứ 2 tại Việt Nam, sau sân vận động Trống Đồng quy mô 135.000 chỗ ngồi.
Ghi nhận công trường cho thấy sau khoảng 7 tháng khởi công, nhiều hạng mục chính của dự án đang được triển khai đồng loạt.
Khu vực sân chính đến nay đã cơ bản hoàn thiện phần móng. Dự án đã chuyển sang giai đoạn thi công khán đài. Các khung kết cấu tại khu vực khán đài cũng từng bước lộ diện.
Điểm nhấn của công trình là hệ mái vòm thép có tổng khối lượng hơn 8.600 tấn, được xem là hạng mục kỹ thuật phức tạp nhất. Đây là sân vận động đầu tiên tại Việt Nam tích hợp công nghệ mái đóng mở tự động với thời gian vận hành khoảng 12–20 phút. Điều này cho phép linh hoạt chuyển đổi giữa không gian ngoài trời và trong nhà, giúp tổ chức các sự kiện thể thao, giải trí lớn bất kể tác động của thời tiết. Ảnh: PVF
Ngoài sân vận động chính, các hạng mục phụ trợ như quảng trường ngoài trời và hệ thống bãi đỗ xe quy mô khoảng 18 ha cũng đang được triển khai đồng bộ.
Dự kiến các hạng mục của sân vận động PVF hoàn thành vào tháng 3/2027.
Theo thiết kế, sân vận động PVF gồm 4 khán đài chính A, B, C, D cùng các khu chức năng chuyên biệt phục vụ kỹ thuật, an ninh, truyền hình, báo chí, cầu thủ, khu VIP và dịch vụ ẩm thực.
Khu vực sân vận động đã hình thành đại công trường với hàng trăm xe, máy móc chuyên dụng và lực lượng công nhân làm việc liên tục.
Công trường sân vận động PVF sáng đèn trong đêm, với nhiều mũi thi công được tổ chức đồng loạt. Đơn vị thi công huy động tối đa máy móc chuyên dụng và nhân lực làm việc theo ca nhằm đảo bảo tiến độ.
Dự án sân vận động PVF nằm trên trục đường tỉnh 379, tuyến giao thông chính kết nối Hưng Yên với khu vực cầu Thanh Trì và Vành đai 3 Hà Nội. Từ vị trí dự án có thể kết nối thuận tiện đến Khu đô thị Ecopark, Vinhomes Ocean Park 2 & 3, trung tâm hành chính Văn Giang, nút giao cầu Thanh Trì và các khu công nghiệp phía Tây Hưng Yên.
Khi hoàn thành, sân PVF sẽ là công trình thể thao lớn nhất của Việt Nam kể từ Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình khánh thành năm 2002. Ngoài sân PVF, sân Việt Trì ở Phú Thọ cũng đang có kế hoạch nâng cấp từ 20.000 lên 35.000 chỗ ngồi.

