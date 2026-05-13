Ông Trump cùng Elon Musk, Jensen Huang tới Bắc Kinh trong chuyến thăm Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump cùng Elon Musk và CEO Nvidia Jensen Huang được đón tiếp trọng thể tại Bắc Kinh trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một tổng thống Mỹ sau gần 10 năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đoàn tháp tùng có sự góp mặt của Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang và tỷ phú Elon Musk đã được chào đón long trọng tại Bắc Kinh hôm 13/5, khi ông chuẩn bị đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “mở cửa” hơn nữa cho doanh nghiệp Mỹ trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày.

Ông Trump đang tìm cách giành được các thắng lợi kinh tế trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một tổng thống Mỹ sau gần một thập kỷ, đồng thời duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh nhằm củng cố tỷ lệ ủng hộ đang bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến với Iran.

Ông được đón tiếp bởi các quan chức cấp cao Trung Quốc, đội danh dự quân đội được dàn dựng công phu cùng hàng chục học sinh Trung Quốc vẫy cờ Mỹ và Trung Quốc khi bước xuống chuyên cơ Không lực Một vào chiều tối ngày 13/5.

Khi dừng lại giữa thảm đỏ trong lúc các học sinh hô vang bằng tiếng Quan Thoại “hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh”, ông Trump đã giơ nắm đấm lên không trung và mỉm cười trước khi lên xe limousine.

Các CEO đi cùng ông Trump chủ yếu đến từ những công ty đang tìm cách giải quyết các vấn đề kinh doanh với Trung Quốc, trong đó có Nvidia – doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc xin giấy phép quản lý để bán các chip trí tuệ nhân tạo H200 mạnh mẽ tại thị trường này.

Một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết ông Trump đã yêu cầu Jensen Huang tham gia chuyến đi vào phút chót. Ông Huang sau đó được nhìn thấy lên Không lực Một trong lúc máy bay tiếp nhiên liệu tại Alaska trên đường tới Bắc Kinh.

“Tôi sẽ đề nghị Chủ tịch Tập, một nhà lãnh đạo vô cùng xuất sắc, ‘mở cửa’ Trung Quốc để những con người tài năng này có thể phát huy phép màu của họ,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, ám chỉ phái đoàn CEO đi cùng. “Đó sẽ là yêu cầu đầu tiên của tôi.”

Khi được hỏi về bài đăng của ông Trump, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun cho biết Bắc Kinh sẵn sàng “mở rộng hợp tác, quản lý khác biệt và mang lại thêm sự ổn định cũng như chắc chắn cho một thế giới đầy biến động”.

Trong lúc ông Trump chuẩn bị cho chuyến thăm đầy nghi thức này, nhà đàm phán thương mại của ông là Scott Bessent đã kết thúc 3 giờ đàm phán chuẩn bị với các quan chức Trung Quốc tại Hàn Quốc.

Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã mô tả các cuộc thảo luận là “thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng”, song giới chức không đưa ra bản tóm tắt chi tiết nào.

Hai ngày họp của ông Trump sẽ bao gồm lễ đón trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân, chuyến tham quan quần thể tôn giáo hoàng gia 600 năm tuổi Thiên Đàn và quốc yến cấp nhà nước.

Ngoài thương mại, các cuộc thảo luận sẽ đề cập tới hàng loạt chủ đề nhạy cảm, từ chiến tranh Iran cho tới vấn đề đảo Đài Loan.

Ông Trump dự kiến sẽ thúc giục Trung Quốc thuyết phục Tehran đạt thỏa thuận với Washington nhằm chấm dứt xung đột, dù ông nói không nghĩ mình cần tới sự trợ giúp của Bắc Kinh.

Trung Quốc ngày 13/5 tiếp tục tái khẳng định lập trường phản đối mạnh mẽ việc Mỹ bán vũ khí cho đảo Đài Loan, trong khi tình trạng của gói bán vũ khí trị giá 14 tỷ USD đang chờ ông Trump phê chuẩn vẫn chưa rõ ràng.

Ông Bessent chuẩn bị đàm phán tại Hàn Quốc

Trong khi ông Trump trò chuyện với các lãnh đạo doanh nghiệp trên Air Force One, ông Scott Bessent đã tiến hành vòng đàm phán thương mại mới nhất với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại phòng tiếp khách VIP ở sân bay Incheon.

Một quan chức Mỹ cho biết cuộc đàm phán kéo dài khoảng 3 giờ và kết thúc ngay trước 16h theo giờ địa phương.

Hai bên đều muốn duy trì thỏa thuận đình chiến đạt được hồi tháng 10 năm ngoái, theo đó ông Trump đình chỉ các mức thuế ba chữ số đối với hàng hóa Trung Quốc, còn ông Tập rút lại kế hoạch siết nguồn cung đất hiếm toàn cầu – nguyên liệu quan trọng để sản xuất từ xe điện cho tới vũ khí.

Theo giới chức Mỹ, hai bên cũng dự kiến thảo luận các cơ chế hỗ trợ thương mại và đầu tư song phương, đối thoại về AI, trong khi Washington muốn bán máy bay Boeing, nông sản và năng lượng cho Trung Quốc nhằm giảm thâm hụt thương mại – điều từ lâu khiến ông Trump khó chịu.

Về phần mình, Bắc Kinh muốn Mỹ nới lỏng các hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất chip và chất bán dẫn tiên tiến.

Ông Trump bước vào các cuộc đàm phán với vị thế yếu hơn.

Các tòa án đã hạn chế khả năng của ông trong việc áp thuế tùy ý đối với hàng xuất khẩu từ Trung Quốc và các quốc gia khác.

Cuộc chiến Iran cũng khiến lạm phát trong nước tăng cao và làm gia tăng nguy cơ đảng Cộng hòa của ông Trump mất quyền kiểm soát một hoặc cả hai viện Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.

“Chính quyền Trump cần cuộc gặp này nhiều hơn Trung Quốc, vì họ cần chứng minh với cử tri Mỹ rằng các thỏa thuận đang được ký kết và tiền bạc đang được tạo ra,” ông Liu Qian, nhà sáng lập kiêm CEO công ty tư vấn địa chính trị Wusawa Advisory có trụ sở tại Bắc Kinh, nhận định.

Dù ông Trump nhiều lần ca ngợi mối quan hệ cá nhân với ông Tập và bày tỏ sự tôn trọng dành cho Trung Quốc, nhiều cư dân Bắc Kinh nói với Reuters rằng họ nhìn chuyến thăm này bằng cả hy vọng lẫn hoài nghi.

“Tôi không biết liệu ông ấy có thực sự chân thành hay không,” bà Lou Huilian, 44 tuổi, làm việc trong lĩnh vực kinh doanh dầu mỏ, nói bên ngoài một ga tàu điện ngầm trên đường đi làm hôm 14/5. “Nhưng với tư cách là một người Trung Quốc và một người làm trong ngành thương mại, tôi chỉ hy vọng sẽ có một số chính sách tích cực được đưa ra.”

Theo Reuters