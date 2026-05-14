Trung Quốc ra mắt robot biến hình GD01 giống "Transformers", có thể đi bằng 2 hoặc 4 chân

Robot GD01 có khả năng đi bằng hai chân ổn định, tạo lực mạnh đủ để đánh sập tường và nhanh chóng chuyển sang chế độ bốn chân để di chuyển trên địa hình gồ ghề.

Tập đoàn robot Trung Quốc Unitree đã ra mắt GD01, một cỗ máy phong cách mecha (cơ giới) có thể chuyển đổi giữa cấu hình hai chân và bốn chân. Thiết bị này trông giống một Autobot ngoài đời thực trong loạt phim “Transformers” và được chế tạo bằng hợp kim cường độ cao cho các ứng dụng vận tải dân sự.

Theo công ty có trụ sở tại Hàng Châu, robot nặng khoảng 500 kg khi có người điều khiển ngồi bên trong và có giá khởi điểm 3,9 triệu nhân dân tệ (khoảng 573.674 USD).

Trước đó không lâu, Unitree cũng tung ra một robot hình người phần thân trên giá rẻ với giá khởi điểm 26.900 nhân dân tệ (4.290 USD), có thiết kế mô-đun và tối đa 31 bậc tự do chuyển động.

Robot mecha dân sự có thể biến hình

Video trình diễn GD01 của Unitree cho thấy robot mang theo người điều khiển trong khoang lái gắn ở phần thân, vừa di chuyển ở tư thế nhân hình vừa tung cú đấm vào một chồng gạch, trước khi tái cấu hình khung thân sang chế độ bốn chân. Hệ thống này được giới thiệu như một phương tiện dân sự có khả năng biến hình.

Nhà sáng lập Unitree Wang Xingxing xuất hiện trong video khi ngồi bên trong khoang lái, cho thấy sự chênh lệch kích thước rất lớn giữa con người và cỗ máy.

Theo 36Kr, ở chế độ đứng thẳng, robot cao gấp khoảng 1,6 lần chiều cao của một người trưởng thành trung bình.

GD01 thể hiện khả năng đi bằng hai chân ổn định, tạo lực cực mạnh đủ để làm đổ một bức tường gạch và duy trì độ ổn định cao ngay cả khi chịu va đập mạnh.

Hệ thống có thể gập chân, điều chỉnh trọng tâm và chuyển sang dạng bốn chân chỉ trong vài giây, sau đó tiếp tục di chuyển trên địa hình không bằng phẳng mà không cần hỗ trợ từ bên ngoài.

Đoạn video dài một phút đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, trong khi Unitree chỉ công bố giới hạn một số thông số kỹ thuật.

Công ty cũng đưa ra cảnh báo an toàn, khuyến cáo người dùng không tự ý thực hiện các sửa đổi nguy hiểm hoặc thử nghiệm cực đoan, đồng thời nhấn mạnh robot hình người hiện vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm ban đầu với nhiều hạn chế chức năng đối với người dùng cá nhân.

Cho tới nay, Unitree chưa công bố thêm các thông số chi tiết.

Làn sóng robot bùng nổ tại Trung Quốc

GD01 tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm của Unitree trong bối cảnh ngành robot hình người Trung Quốc đang tăng trưởng rất nhanh.

Hồi tháng 4, công ty đã giới thiệu robot nhân hình hai chân với giá từ 26.900 nhân dân tệ, được thiết kế theo dạng mô-đun với tùy chọn đế cố định hoặc khung gầm di động phục vụ nghiên cứu, công nghiệp nhẹ và dịch vụ.

Theo công ty nghiên cứu Omdia, các doanh nghiệp Trung Quốc chiếm gần 90% doanh số robot hình người toàn cầu trong năm 2025.

Unitree đã xuất xưởng hơn 5.500 robot hình người trong năm trước, trong khi các công ty Mỹ như Tesla, Figure AI và Agility Robotics mỗi bên chỉ giao khoảng 150 robot trong cùng giai đoạn, theo SCMP.

Robot nhân hình Trung Quốc cũng có giá thấp hơn đáng kể so với nhiều đối thủ phương Tây. Robot cấp thấp R1 của Unitree có giá khoảng 6.000 USD, trong khi đối thủ AgiBot bán mẫu robot khoảng 14.000 USD. CEO Tesla Elon Musk từng ước tính robot hình người Optimus trong tương lai có thể có giá từ 20.000-30.000 USD.

Unitree hiện bán các robot nhân hình R1, G1 và robot chó Go2 ra thị trường quốc tế thông qua nền tảng AliExpress của Alibaba, nhắm tới các thị trường Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

Robot hình người Trung Quốc cũng bắt đầu xuất hiện tại sân bay và các hoạt động logistics, bao gồm các thử nghiệm của hãng hàng không Japan Airlines sử dụng hệ thống từ Unitree và UBTech Robotics tại sân bay Haneda, theo SCMP.

Tháng 3 vừa qua, Unitree đã nộp hồ sơ IPO trên sàn STAR Market của Thượng Hải, với kế hoạch dành khoảng 85% trong mục tiêu huy động 4,2 tỷ nhân dân tệ (61 triệu USD) cho nghiên cứu và phát triển, bao gồm hơn 2 tỷ nhân dân tệ (29 triệu USD) dành cho phát triển mô hình robot.

Theo IE, SCMP