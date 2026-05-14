Vì sao doanh thu giảm hơn 50%, SJC vẫn lãi cao nhất lịch sử?

Phương Hằng
Bất chấp doanh thu giảm hơn một nửa và về mức thấp nhất một thập kỷ, SJC - doanh nghiệp độc quyền sản xuất vàng miếng vẫn báo lợi nhuận khủng với 426 tỷ đồng trong năm giá vàng tăng phi mã.

Trước tháng 10/2025, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) là đơn vị được Nhà nước cấp phép độc quyền sản xuất và kinh doanh vàng miếng mang thương hiệu SJC.

Chi phí hoạt động đều được tiết giảm mạnh

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) là doanh nghiệp Nhà nước nắm 100% vốn, chiếm thị phần vàng miếng lớn nhất cả nước. Từ năm 2012, SJC được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn là thương hiệu vàng quốc gia. Công ty sản xuất vàng miếng mang thương hiệu SJC và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm này.

Tuy nhiên từ cuối năm 2025, Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng chính thức có hiệu lực. Sau 13 năm áp dụng, cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng chính thức bị bãi bỏ, thay vào đó doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện sẽ được tham gia.

Công ty SJC vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Báo cáo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Nguồn: Báo cáo tài chính SJC.

Năm 2025 vừa qua, SJC ghi nhận doanh thu thuần ở mức 14.030 tỷ đồng, giảm 56% so với năm liền trước và là kết quả thấp nhất kể từ khi công ty công bố báo cáo tài chính (năm 2014).

Giá vốn hàng bán của SJC chiếm gần 95% doanh thu, nên lợi nhuận gộp còn 741 tỷ đồng. Song biên lãi gộp tương ứng đạt 5,2%, cải thiện nhiều so với mức 2,1% cùng kỳ năm 2024.

Các chi phí hoạt động đều được tiết giảm mạnh trong năm 2025, kết quả, SJC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 534 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. Trừ đi 108 tỷ đồng chi phí thuế TNDN, lợi nhuận sau thuế còn 426 tỷ đồng đồng thời cũng là kết quả cao nhất từ trước tới nay của doanh nghiệp. Như vậy bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp vàng bạc này lãi khoảng 1,16 tỷ đồng.

Thành quả này cũng vượt xa mục tiêu lãi sau thuế gần 89 tỷ đồng được ban lãnh đạo công ty trình UBND TP HCM - cơ quan đại diện Nhà nước sở hữu 100% vốn tại đây.

SJC tiếp tục thiết lập mốc lợi nhuận kỷ lục năm 2025 trong bối cảnh giá vàng tăng phi mã năm vừa qua. Nguồn: Báo cáo tài chính SJC.

Kết quả cao kỷ lục của SJC đặt trong bối cảnh năm 2025 vừa qua, giá vàng ghi nhận xu hướng tăng phi mã, lập kỷ lục cao nhất lịch sử. Đây là diễn biến chưa từng có trên thị trường vàng nước ta và phản ánh rõ tâm lý trú ẩn và tích trữ của người dân.

Giá vàng miếng SJC - loại vàng có vai trò dẫn dắt thị trường - đã tăng từ khoảng 82 - 84 triệu đồng/lượng vào đầu năm 2025 lên trên 150 triệu đồng/lượng vào cuối năm.

Riêng trong tháng 12/2025, giá vàng SJC phổ biến ở mức 154 - 157 triệu đồng/lượng mua vào và 156 - 159 triệu đồng/lượng bán ra, có thời điểm tiệm cận mốc 159 triệu đồng/lượng, mức cao nhất trong lịch sử thị trường vàng Việt Nam.

Hơn 2.000 tỷ đồng hàng tồn kho, không cần phải trích lập dự phòng

Tính tới cuối năm 2025, tổng tài sản của SJC đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tăng 14% so với số liệu đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 2.000 tỷ đồng (tăng khoảng 400 tỷ đồng sau 1 năm), và yếu tố cấu thành có tới 80% là hàng hóa – tức là sản phẩm vàng bạc.

Đáng chú ý, công ty không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho như tại đầu năm 2025. Điều này có thể hiểu là giá vàng năm 2025 tăng mạnh, khiến giá thị trường của vàng nguyên liệu, vàng thành phẩm và hàng hóa tại cuối tháng 12 cao hơn đáng kể so với giá vốn tồn kho.

Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2025.

Trong khi đó, lượng tiền của công ty còn khoảng 166 tỷ đồng, giảm hơn 100 tỷ đồng sau một năm.

Trong năm vừa qua, doanh nghiệp vàng bạc này vẫn tận dụng đòn bẩy khi đã vay mới thêm 195 tỷ đồng từ hai ngân hàng là HDBank và MB để bổ sung vào vốn lưu động, đồng thời đã trả gốc vay 150 tỷ. Qua đó dư nợ vay tài chính tại cuối kỳ hơn 45 tỷ.

Điều này đã đưa tổng nợ phải trả của SJC lên mức 576 tỷ đồng. Trong đó riêng Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 278 tỷ đồng và 125 tỷ đồng cho quỹ phát triển khoa học công nghệ, xét tại cuối năm 2025.

Báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện cũng lưu ý rằng trong năm 2024, một số cán bộ và nhân viên của SJC đã bị khởi tố với các cáo buộc tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo đơn vị kiểm toán, vụ án hiện vẫn đang trong quá trình xét xử phúc thẩm và chưa có kết luận cuối cùng. Vì vậy, chưa thể xác định đầy đủ tác động của vụ việc đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính các năm 2024 và 2025 của SJC.

Tháng 9/2025, bà Lê Thúy Hằng - cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC cùng 16 cựu cán bộ bị tuyên án trong vụ án "tham ô tài sản" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Theo HĐXX Tòa sơ thẩm, TAND TP.HCM, giữa năm 2024, NHNN giao cho Công ty SJC 20 tấn vàng nguyên liệu để gia công vàng miếng. Bà Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình khống nâng định mức hao hụt, qua đó chiếm đoạt 95,8 lượng vàng. Bà Hằng còn chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ mua vàng giá cao, bán giá thấp để tạo lỗ khống, chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng tại Chi nhánh miền Trung.

Ngoài ra, bà Hằng cùng đồng phạm đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào 56 đợt gia công, sản xuất trái quy định hơn 6.200 lượng vàng miếng SJC, gây thiệt hại 74,8 tỷ đồng, cá nhân bà hưởng 64 tỷ. Bà Hằng chỉ đạo SJC Hải Phòng đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn, gây thiệt hại 15 tỷ đồng, hưởng lợi 6,6 tỷ.

Từ tháng 6 đến tháng 8/2024, các bị cáo còn lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng bình ổn giá cho hơn 4.300 khách hàng, thực tế tuồn ra ngoài, thu lợi chênh lệch 7,2 tỷ đồng, trong đó bà Hằng hưởng 2,8 tỷ đồng.

HĐXX kết luận, hành vi của bị cáo Lê Thúy Hằng và các đồng phạm đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 107 tỷ đồng. Trong đó thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là 11,6 tỷ đồng, 95,8 tỷ đồng là thiệt hại và khoản hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định.

Kinh tế số

CEO TPBank: Làm chủ trí tuệ nhân tạo là cách hữu hiệu để bảo vệ niềm tin số

Tại diễn đàn Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026, ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank - khẳng định: “Trong kỷ nguyên AI, ngành ngân hàng vốn kinh doanh dựa trên niềm tin và uy tín suốt hàng trăm năm qua, giờ đây cần nỗ lực hơn nữa để khẳng định "vị thế tiên phong trong việc bảo vệ niềm tin số" cho khách hàng”. Và việc sử dụng AI hiệu quả, khai thác tối đa lợi ích trong khi giảm thiểu những “mặt tối” của AI, chính là cách thức hữu hiệu để bảo vệ tài sản và sự an tâm của người dùng.

