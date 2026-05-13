Ngoại trưởng Mỹ mặc đồ "giống ông Maduro lúc bị bắt" tới Trung Quốc, mạng xã hội bùng nổ

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gây chú ý khi mặc bộ đồ Nike từng gắn với vụ bắt giữ ông Nicolas Maduro trong chuyến bay tới Bắc Kinh, khiến mạng xã hội Trung Quốc tranh cãi dữ dội.

Người dùng mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao bàn tán về bức ảnh Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mặc bộ đồ thể thao khi tới Trung Quốc, gọi đây là một “chiêu trò” và đặt câu hỏi về các lệnh trừng phạt của Trung Quốc đối với ông.

Trong những giờ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh để bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước, một chi tiết bất ngờ đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng: trang phục của ông Rubio trên chuyến bay.

Thay vì những bộ vest chỉnh tề thường thấy ở một nhà ngoại giao cấp cao, ông Rubio xuất hiện trên chuyên cơ Không lực Một tới Bắc Kinh với bộ đồ thể thao màu xám của Nike – trang phục mà người dùng mạng xã hội nhanh chóng nhận ra là “bộ đồ ông Maduro lúc bị bắt”.

Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung đã đăng bức ảnh ông Rubio mặc bộ đồ này hôm 13/5 kèm dòng chú thích: “Ngoại trưởng Rubio diện bộ Nike Tech ‘Venezuela’ trên Không lực Một!”

Bộ đồ thể thao Nike Tech lần đầu gây sốt trên mạng hồi tháng 1 sau khi các hình ảnh lan truyền cho thấy cựu lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro mặc bộ đồ này khi bị giam giữ trên một tàu chiến Mỹ sau khi ông và vợ bị bắt cóc trong cuộc đột kích quân sự của Mỹ tại Caracas.

Meme chính trị đầy bất ngờ này đã khiến doanh số bộ đồ tăng mạnh hồi đầu năm nay.

Trung Quốc từng lên án mạnh mẽ việc Mỹ bắt giữ ông Maduro, cho rằng hành động này vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa hòa bình cũng như an ninh tại Mỹ Latin.

Ngay sau bài đăng của ông Cheung, một tài khoản mạng xã hội của Nhà Trắng tiếp tục chia sẻ đoạn video ngắn ghép cảnh ông Rubio mặc vest hồi tháng 1, hình ảnh ông Maduro bị giam giữ trong bộ đồ Nike màu xám và ông Rubio trên Không lực Một nhiều tháng sau đó trong chính bộ đồ tương tự.

Đoạn clip được chú thích ngắn gọn: “Khoảnh khắc vòng tròn khép kín.”

Các bài đăng này đã châm ngòi cho cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một influencer quân sự sở hữu hơn 1,2 triệu người theo dõi nhận xét: “Ông Rubio cố tình lên Không lực Một với bộ đồ giống hệt bộ mà ông Maduro mặc khi bị quân đội Mỹ bắt cóc – đầy tính thù địch.”

“Ông Rubio có lập trường cứng rắn với Trung Quốc. Ông ta làm vậy vì sợ ông Trump sẽ quá hưng phấn rồi nhượng bộ một số thứ,” một người dùng khác bình luận.

Một influencer khác với gần 1,95 triệu người theo dõi gọi đây là “chiêu trò” của giới chức Mỹ.

Một số người dùng mạng khác lại đặt câu hỏi về việc ông Rubio có thể vào Trung Quốc như thế nào trong bối cảnh ông đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Bắc Kinh, bao gồm cả lệnh cấm nhập cảnh.

Bắc Kinh đã áp lệnh trừng phạt ông Rubio hai lần trong năm 2020 – lần đầu nhằm đáp trả các biện pháp của Mỹ chống lại các quan chức cấp cao Trung Quốc, và lần thứ hai sau khi Mỹ trừng phạt các quan chức đại lục và Hong Kong sau các cuộc biểu tình năm 2019.

Giới chức Trung Quốc chưa công khai xác nhận liệu họ có dỡ bỏ các lệnh trừng phạt này hay không, nhưng các phát biểu gần đây cho thấy Bắc Kinh đang có sự linh hoạt nhất định về mặt ngoại giao.

Đầu năm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các lệnh trừng phạt nhằm vào “phát ngôn và hành động của ông Rubio khi còn là thượng nghị sĩ Mỹ liên quan tới Trung Quốc”.

Trong một giải pháp ngoại giao khéo léo, chính phủ và truyền thông nhà nước Trung Quốc đã bắt đầu phiên âm họ “Rubio” bằng một ký tự Hán khác ngay trước khi ông nhậm chức hồi tháng 1 năm ngoái.

Theo hãng tin AFP dẫn lời hai nhà ngoại giao, động thái này có thể cho phép Trung Quốc tránh phải thực thi các lệnh trừng phạt, bởi ông Rubio bị cấm nhập cảnh theo cách phiên âm cũ.

Theo SCMP