Anthropic bắt tay cùng chính phủ Australia thúc đẩy phát triển AI có trách nhiệm

Anthropic sẽ chia sẻ các phát hiện về năng lực và rủi ro của những mô hình trí tuệ nhân tạo mới, đồng thời tham gia vào các đợt đánh giá an toàn chung và phối hợp nghiên cứu với các trường đại học tại địa phương.

Tập đoàn Anthropic vừa thông báo về việc ký kết một thỏa thuận chia sẻ dữ liệu chỉ số kinh tế với chính phủ Australia để hỗ trợ theo dõi quá trình áp dụng AI trong nền kinh tế cùng những tác động của công nghệ này đối với lực lượng lao động.

Theo khuôn khổ thỏa thuận, nhà sản xuất mô hình Claude sẽ chia sẻ các phát hiện về năng lực và rủi ro của những mô hình AI mới, đồng thời tham gia vào các đợt đánh giá an toàn chung và phối hợp nghiên cứu với các trường đại học tại địa phương.

Anthropic cho biết đơn vị này cũng sẽ nhắm mục tiêu đầu tư vào hạ tầng trung tâm dữ liệu và lĩnh vực năng lượng trên khắp lãnh thổ Australia trong thời gian tới. Giám đốc điều hành Anthropic là Dario Amodei đã có mặt tại Canberra để gặp gỡ Thủ tướng Anthony Albanese nhằm chính thức hóa mối quan hệ hợp tác chiến lược này thông qua bản ghi nhớ ghi nhớ chung.

Ông Dario Amodei nhận định rằng sự đầu tư của Australia vào lĩnh vực an toàn AI khiến quốc gia này trở thành một đối tác tự nhiên cho quá trình phát triển công nghệ có trách nhiệm. Thỏa thuận này tương tự như các cam kết mà Anthropic đã thực hiện với các viện an toàn tại Mỹ, Anh và Nhật Bản trước đó.

Hiện tại Australia vẫn chưa có luật riêng biệt quy định về AI, vì vậy chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese cho biết sẽ dựa vào các bộ luật hiện hành để quản lý rủi ro đồng thời đưa ra những hướng dẫn tự nguyện trong bối cảnh có nhiều lo ngại về quyền riêng tư. Trong kế hoạch AI quốc gia được công bố vào tháng 12 năm ngoái, chính quyền Australia đã vạch ra lộ trình tăng cường ứng dụng công nghệ này trên toàn nền kinh tế để thu hút đầu tư vào trung tâm dữ liệu và xây dựng kỹ năng cho người lao động.

Việc hợp tác với một trong những công ty hàng đầu thế giới về AI như Anthropic được kỳ vọng sẽ giúp Australia có được cái nhìn sâu sắc và chính xác hơn về sự thay đổi của thị trường việc làm khi công nghệ ngày càng tích hợp sâu vào đời sống hàng ngày.

Dữ liệu từ chỉ số kinh tế của Anthropic sẽ là công cụ quan trọng để chính phủ điều chỉnh các chính sách đào tạo lại nguồn nhân lực và đảm bảo rằng sự chuyển đổi số diễn ra một cách công bằng. Ngoài khía cạnh dữ liệu, cam kết đầu tư vào hạ tầng năng lượng của Anthropic cũng hứa hẹn giúp Australia giải quyết bài toán tiêu thụ điện năng khổng lồ từ các hệ thống tính toán lớn.

Sự kiện này không chỉ khẳng định vị thế của Australia trong bản đồ công nghệ toàn cầu mà còn cho thấy nỗ lực của các tập đoàn công nghệ trong việc xây dựng niềm tin với các cơ quan quản lý nhà nước thông qua sự minh bạch và phối hợp chặt chẽ.

Theo Reuters