Cơn sốt "nuôi tôm hùm" AI và tham vọng dẫn đầu kỷ nguyên số của Trung Quốc

OpenClaw đại diện cho một bước tiến mới khi trí tuệ nhân tạo tích hợp sâu vào mọi hoạt động từ việc trả lời tin nhắn WeChat của cấp trên đến việc chọn cổ phiếu hay quản lý quy trình công việc phức tạp.

Trung Quốc vốn nổi tiếng với niềm đam mê ẩm thực, nhưng gần đây quốc gia này đang cuốn vào một cơn sốt "tôm hùm" hoàn toàn khác. Tại trụ sở Tencent ở Thâm Quyến, những hàng dài người từ sinh viên đến người nghỉ hưu kiên nhẫn chờ đợi cài đặt một đại lý trí tuệ nhân tạo (AI Agent) mới mang tên OpenClaw.

Người dùng nhanh chóng đặt biệt danh cho hiện tượng này là "nuôi tôm hùm" dựa theo logo của chương trình. Sự bùng nổ này không chỉ dừng lại ở sở thích cá nhân khi chính quyền quận Long Cương đã nhanh chóng tung ra các gói ưu đãi để thúc đẩy việc áp dụng công nghệ này vào sản xuất, y tế và dịch vụ công.

Các gã khổng lồ công nghệ như Tencent, ByteDance và Alibaba cũng không bỏ lỡ cơ hội khi liên tục tung ra các công cụ tương thích và nền tảng đám mây để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Dù Bắc Kinh đã đưa ra những cảnh báo về rủi ro bảo mật dữ liệu đối với các cơ quan nhà nước, cơn sốt này vẫn tiết lộ một sự thật sâu sắc hơn về mối quan hệ đặc biệt giữa người dân Trung Quốc và công nghệ.

Tại đây, thay đổi công nghệ thường được đồng nhất với sự tiến bộ. Những làn sóng đổi mới từ đường sắt cao tốc, thanh toán di động đến xe điện đã thực sự nâng cấp cuộc sống hàng ngày thay vì tạo ra nỗi lo sợ bị thay thế như tại nhiều nền kinh tế phát triển khác.

OpenClaw đại diện cho một bước tiến mới khi AI tích hợp sâu vào mọi hoạt động từ việc trả lời tin nhắn WeChat của cấp trên đến việc chọn cổ phiếu hay quản lý quy trình công việc phức tạp. Trong khi đó tại Mỹ và châu Âu, cái nhìn của người dân đối với công nghệ mới phức tạp hơn nhiều.

Sự gián đoạn công nghệ thường đi kèm với nỗi lo kinh tế, sự tập trung quyền lực của các tập đoàn lớn và nguy cơ mất việc làm của khối văn phòng. Sự khác biệt này đóng vai trò quan trọng trong cách thức lan tỏa công nghệ, khi một xã hội cởi mở với việc thương mại hóa sẽ tạo ra động lực đổi mới mạnh mẽ.

Trung Quốc đã nhiều lần chứng minh khả năng phổ biến công nghệ mới ở quy mô lớn mà ví dụ điển hình nhất là thanh toán qua mã QR. Quốc gia này hưởng lợi từ "lợi thế của người đi sau" khi xây dựng các hệ thống kỹ thuật số hiện đại thay thế thẳng cho tiền mặt thay vì chồng lớp lên các mạng lưới thẻ tín dụng cũ kỹ.

Khi hàng trăm triệu người cùng chấp nhận một công nghệ, toàn bộ hệ sinh thái phụ trợ từ giao đồ ăn đến thương mại điện tử trực tiếp sẽ nhanh chóng hình thành, tạo ra một vòng tuần hoàn tự củng cố giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Dù vậy, việc quản lý các đại lý AI như OpenClaw vẫn là một thách thức lớn khi các lỗ hổng bảo mật vẫn hiện hữu. Hệ thống pháp lý của Trung Quốc về bảo vệ dữ liệu đang dần hoàn thiện sau những đợt chấn chỉnh mạnh mẽ đối với các tập đoàn lớn.

Trong khi châu Âu ưu tiên cách tiếp cận phòng ngừa rủi ro thông qua đạo luật AI nghiêm ngặt, Trung Quốc lại đang trở thành một phòng thí nghiệm khổng lồ cho việc áp dụng AI vào đời sống. Cơn sốt "tôm hùm" có thể phai nhạt theo thời gian, nhưng bản năng sẵn sàng cài đặt và thử nghiệm những thứ mới mẻ của người dân Trung Quốc có thể là yếu tố quyết định cục diện cuộc đua AI toàn cầu.

Theo Nikkei Asia