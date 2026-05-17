Cuộc đua số chấm trên máy ảnh: Vì sao megapixel cao chưa chắc đã đẹp?

Số chấm hay megapixel từ lâu đã được các nhà sản xuất vũ khí hóa thành thước đo tối thượng cho chất lượng máy ảnh trong các chiến dịch quảng cáo. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ thông thường của đại đa số người tiêu dùng, một cảm biến sở hữu quá nhiều điểm ảnh đôi khi lại trở thành một trở ngại lớn trong quá trình sử dụng thực tế.

Hệ quả rõ ràng nhất của việc chạy đua thông số này là tốc độ truyền tải dữ liệu chậm chạp và làm tiêu tốn không gian lưu trữ của thiết bị một cách vô ích. Điều này hoàn toàn không thực tế đối với nhu cầu của người dùng phổ thông, những người chỉ cần chụp ảnh để chia sẻ nhanh lên mạng xã hội thay vì in ấn một tấm áp phích khổ lớn hay làm ảnh bìa cho các tạp chí thời trang danh tiếng.

Thậm chí, trong nhiều trường hợp, việc nhồi nhét quá nhiều megapixel còn làm giảm sút chất lượng hình ảnh đầu ra. Khi người dùng chuyển một bức ảnh có độ phân giải quá cao sang các thiết bị ngoại vi như máy in hoặc tải lên các trang web, hệ thống tự động sẽ kích hoạt thuật toán thu nhỏ kích thước. Nếu các thuật toán nén này hoạt động không đủ thông minh, chúng sẽ vô tình cắt tỉa đi các điểm ảnh cốt lõi, dẫn đến hiện tượng mất chi tiết và làm giảm độ sắc nét của tác phẩm.

Về bản chất toán học, một megapixel tương đương với một triệu điểm ảnh biểu thị trên cảm biến. Khi một nhà sản xuất công bố họ nâng cấp độ phân giải từ 50 lên 100 megapixel, điều đó không có nghĩa là kích thước tổng thể của bức ảnh sẽ tăng lên gấp đôi, mà thực tế chỉ có chiều rộng hoặc chiều cao được mở rộng thêm khoảng 50%.

Độ phân giải rõ ràng là có đóng góp vào độ chi tiết của ảnh như giúp nhìn rõ các sợi tóc hay văn bản ở xa, nhưng nó chỉ là một trong vô số biến số cấu thành nên một bức ảnh đẹp. Yếu tố đầu tiên quyết định sự thành bại của một khung hình chính là khả năng lấy nét và chất lượng thấu kính. Dù camera của bạn có sở hữu hàng trăm triệu điểm ảnh nhưng nếu hệ thống lấy nét trượt do đối tượng chuyển động, bức ảnh nhận về vẫn sẽ bị mờ nhòe và kém chất lượng. Ngoài ra, một ống kính cao cấp sẽ mang lại độ sắc nét đồng đều từ tâm ra đến rìa ảnh cùng khả năng tái tạo màu sắc trung thực hơn nhiều so với một ống kính bình dân có độ phân giải cao.

Bên cạnh đó, ánh sáng mới là linh hồn của nhiếp ảnh vì bản chất của máy ảnh là ghi lại ánh sáng xung quanh. Trong điều kiện môi trường đủ sáng, cảm biến sẽ thu nhận tối đa năng lượng để cho ra đời những bức ảnh có độ tương phản xuất sắc và màu sắc chính xác.

Ngược lại, trong môi trường thiếu sáng, các camera có mật độ điểm ảnh quá dày sẽ bộc lộ điểm yếu do kích thước mỗi pixel bị thu nhỏ, buộc máy phải đẩy chỉ số độ nhạy sáng lên cao và sinh ra hiện tượng nhiễu hạt nghiêm trọng. Do đó, kích thước vật lý của cảm biến và khả năng xử lý ánh sáng trong bóng tối mới là những thông số kỹ thuật cốt lõi đáng tiền mà người tiêu dùng cần đặc biệt lưu tâm khi chọn mua một thiết bị nhiếp ảnh.

Theo BGR