Làn sóng phản đối AI dâng cao trong thế hệ lao động trẻ

Sự phổ biến của các công cụ như ChatGPT, Claude hay Gemini khiến giới trẻ lo ngại về những tác động tiêu cực đến cơ hội việc làm và cuộc sống hằng ngày.

Cuộc cách mạng AI đang càn quét mọi lĩnh vực nhưng những lời phản đối công nghệ này cũng đang ngày một lớn dần. Khi công nghệ định hình lại các ngành công nghiệp và thị trường trên toàn thế giới, nỗi sợ hãi đang ngày càng bén rễ sâu sắc trong lòng những người trẻ thuộc thế hệ số khi họ chuẩn bị bước vào thị trường lao động.

Sự phổ biến của các công cụ như ChatGPT, Claude hay Gemini khiến giới trẻ lo ngại về những tác động tiêu cực đến cơ hội việc làm và cuộc sống hằng ngày. Trong một bài phát biểu mới đây trước các sinh viên tốt nghiệp đại học Arizona, cựu giám đốc điều hành Google Eric Schmidt nhận định tầm ảnh hưởng của công nghệ mới sẽ lớn hơn, nhanh hơn và mang lại nhiều hệ lụy hơn bất kỳ điều gì từng xuất hiện trước đây.

Vị chuyên gia này khẳng định công nghệ thông minh sẽ chạm đến mọi ngành nghề, mọi lớp học, bệnh viện, phòng thí nghiệm và mọi mối quan hệ của con người. Ngay lập tức, những tiếng la ó phản đối đã vang lên khắp khán đài khi ông đề cập đến nỗi lo ngại về an ninh việc làm và một tương lai bất định của các cử nhân.

Nỗi sợ hãi này hoàn toàn có cơ sở thực tế khi ngân hàng Standard Chartered vừa công bố cắt giảm hơn 7.000 nhân sự để thay thế nguồn nhân lực tạo ra giá trị thấp bằng các hệ thống tự động. Nhiều tập đoàn công nghệ lớn cũng đang tiến hành sa thải hàng loạt với lý do tối ưu hóa bộ máy bằng AI. Tiêu biểu như Meta lên kế hoạch sa thải 10% nhân sự toàn cầu, Amazon xóa bỏ khoảng 30,000 vị trí văn phòng trong những tháng gần đây, còn công ty công nghệ tài chính Block cũng cắt giảm gần một nửa nhân sự của mình.

Mặc dù ban lãnh đạo các tập đoàn thừa nhận nỗi sợ hãi của thế hệ trẻ là hoàn toàn hợp lý, họ vẫn mô tả sự xáo trộn này là điều tất yếu và buộc mọi người phải chủ động thích nghi để sống sót. Tuy nhiên, bất chấp sự hào hứng của các giám đốc điều hành, làn sóng phản đối đang bùng lên mạnh mẽ từ các tòa án Trung Quốc, công đoàn sản xuất ô tô Hàn Quốc cho đến ngành công nghiệp điện ảnh tại Hollywood và Ấn Độ.

Dấu hiệu bất mãn rõ ràng nhất đối với tầm nhìn thế giới do các công ty công nghệ vẽ ra chính là sự phản kháng dữ dội của giới trẻ Mỹ. Báo cáo từ tổ chức Gallup cho thấy số lượng người thuộc thế hệ Gen Z tỏ ra lo lắng hoặc tức giận về sự phát triển của công nghệ thông minh đang tăng cao, trong khi tỷ lệ những người hy vọng hoặc hào hứng đã sụt giảm nghiêm trọng so với năm ngoái.

Gần một nửa số người tham gia khảo sát nhận định rủi ro của công nghệ mới sẽ lớn hơn lợi ích mà nó mang lại. Phần lớn người trẻ thừa nhận tầm quan trọng của việc thành thạo các công cụ số nhưng đồng thời lo ngại chúng sẽ cản trở khả năng tư duy sâu và tư duy sáng tạo của con người.

Các tác giả của nghiên cứu lưu ý rằng những cảm xúc tiêu cực đang ngày càng trầm trọng và mức độ sử dụng các công cụ thông minh đang có dấu hiệu chững lại. Không chỉ cựu lãnh đạo Google bị sinh viên phản đối, tại đại học Central Florida, một giám đốc bất động sản cũng bị la ó dữ dội khi ca ngợi sự trỗi dậy của AI như một cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo, cho thấy một sự chia rẽ sâu sắc về mặt nhận thức giữa các thế hệ trước làn sóng công nghệ số.

Theo Reuters