Những góc khuất và chi phí tiềm ẩn phía sau sự tiện lợi của đồng hồ thông minh

Đồng hồ thông minh đã trải qua một quá trình tiến hóa vô cùng mạnh mẽ và nhanh chóng trong những năm gần đây. Thuở mới ra mắt, không ít người từng hoài nghi và coi thiết bị này như một món đồ chơi công nghệ xa xỉ hoặc một sản phẩm mang tính thử nghiệm tạm thời.

Giờ đây, cục diện đã đảo chiều khi các thiết bị đeo tay thông minh chứng minh được vô số lợi ích thực tế trong đời sống hằng ngày. Bên cạnh chức năng cốt lõi là hỗ trợ người dùng theo dõi các chỉ số sức khỏe, chúng còn mở ra triển vọng giảm bớt sự phụ thuộc quá đà vào điện thoại di động nhờ khả năng hiển thị thông báo tức thì ngay trên cổ tay.

Dẫu vậy, trước khi quyết định chi tiền đầu tư cho một chiếc đồng hồ thông minh, người tiêu dùng cần phải cân nhắc một cách thấu đáo về những khoản chi phí phát sinh và các rủi ro hệ lụy vốn thường bị bỏ qua trong dài hạn.

Nhìn chung, việc khảo sát kỹ lưỡng các tùy chọn trên thị trường trước khi xuống tiền luôn là một chiến lược mua sắm khôn ngoan. Nếu bạn cảm thấy ngân sách của mình chưa đủ để gánh vác mức giá đắt đỏ của một chiếc Apple Watch, hoặc đơn giản là vì bạn không nằm trong hệ sinh thái của Apple, các dòng đồng hồ chạy hệ điều hành Android sẽ là những lựa chọn thay thế rất đáng cân nhắc.

Người dùng hoàn toàn có thể tìm kiếm bảng xếp hạng của các thương hiệu bình dân để sở hữu một thiết bị vừa túi tiền mà vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu cốt lõi. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải tính toán được toàn bộ các chi phí dài hạn, bao gồm cả những tổn thất phi tiền tệ, nhằm đảm bảo cảm giác hối hận sẽ không xuất hiện sau khi quá trình mua sắm hoàn tất.

Khoản chi phí tiềm ẩn đầu tiên đến từ việc một số dòng đồng hồ thông minh bắt buộc phải có gói cước dữ liệu độc lập để vận hành. Cụ thể, các phiên bản hỗ trợ kết nối LTE cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn hoặc truyền tải thông tin mà không cần phụ thuộc vào sự hiện diện của điện thoại. Dù thông thường các thiết bị này có thể dùng chung dữ liệu với điện thoại thông qua kết nối Bluetooth ở khoảng cách gần, nhưng rắc rối sẽ phát sinh khi bạn di chuyển ra xa.

Tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia và các nhà mạng viễn thông, chiếc đồng hồ của bạn có thể sẽ yêu cầu một gói cước di động riêng biệt. Mặc dù chi phí duy trì mạng hằng tháng cho đồng hồ không quá cao, đây vẫn là một khoản đăng ký định kỳ mà bạn cần biết trước, chưa kể bản thân các phiên bản tích hợp LTE ngay từ đầu đã có giá bán rách ví hơn các mẫu thông thường.

Bên cạnh gánh nặng về tài chính, một cái giá khác mà người dùng phải trả chính là nguy cơ rò rỉ quyền riêng tư nghiêm trọng. Một nghiên cứu chuyên sâu được công bố trên tạp chí học thuật npj Digital Medicine đã chỉ ra rằng, phần lớn các tập đoàn sản xuất thiết bị đeo thông minh hiện nay đều không cung cấp một chính sách bảo mật dữ liệu đủ mạnh mẽ và minh bạch để người tiêu dùng có thể an tâm.

Các nhà nghiên cứu phát hiện nhiều thương hiệu lớn mập mờ trong việc báo cáo cách thức họ chia sẻ dữ liệu sinh trắc học và thói quen sinh hoạt của khách hàng cho bên thứ ba hoặc các cơ quan quản lý. Khi có sự cố rò rỉ dữ liệu hoặc lỗ hổng an ninh mạng xảy ra, quy trình thông báo và ứng phó của các hãng này cũng tỏ ra vô cùng chậm chạp và thiếu hiệu quả, một sự thật có thể khiến những người đề cao tính bảo mật phải lập tức từ bỏ ý định sở hữu thiết bị này.

Cuối cùng, bẫy chi phí còn nằm ở các dịch vụ đăng ký phần mềm trả phí hàng tháng để duy trì tính năng. Nhiều người tìm đến đồng hồ thông minh với mục đích chính là để theo dõi các chế độ tập luyện thể thao nâng cao và chỉ số sinh học của cơ thể. Tuy nhiên, để khai thác được toàn bộ chiều sâu dữ liệu và các bài tập chuyên sâu, các nền tảng như Fitbit hay một số ứng dụng đi kèm thường yêu cầu người dùng phải trả phí hội viên định kỳ.

Nếu không chấp nhận thanh toán, bạn sẽ bị giới hạn ở những tính năng cơ bản nhất, khiến giá trị sử dụng của thiết bị bị giảm đi đáng kể. Tất cả những cảnh báo trên không nhằm mục đích khuyên người dùng quay lưng với đồng hồ thông minh, bởi chúng thực sự là những trợ lý kỹ thuật số tuyệt vời nếu được khai thác đúng cách. Việc hiểu rõ các chi phí ẩn chỉ đơn giản là giúp bạn chuẩn bị một tâm lý chủ động để trở thành một người tiêu dùng thông thái trong kỷ nguyên công nghệ số.

Theo BGR