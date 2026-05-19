Meta cắt giảm nhân sự quy mô lớn nhằm tái cấu trúc bộ máy theo định hướng AI

Tập đoàn Meta vừa công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự chi tiết trong một bản ghi nhớ nội bộ gửi đến toàn thể nhân viên vào hôm 18/5. Theo đó, làn sóng sa thải trên phạm vi toàn cầu này sẽ đi kèm với một đợt thay đổi cơ cấu tổ chức sâu rộng nhằm tối ưu hóa quy trình làm việc bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Gã khổng lồ sở hữu mạng xã hội Facebook dự kiến sẽ sa thải 10% lực lượng lao động vào ngày 20/5, đồng thời chuẩn bị cho các đợt cắt giảm mạnh tay khác vào cuối năm nay. Trong bản ghi nhớ, giám đốc nhân sự Janelle Gale cho biết công ty cũng lên kế hoạch chuyển dịch khoảng 7.000 nhân sự sang các sáng kiến mới liên quan đến quy trình vận hành AI và tiến hành xóa bỏ nhiều vị trí quản lý trung gian để tinh gọn bộ máy.

Giới lãnh đạo tập đoàn đang nỗ lực lồng ghép các nguyên lý thiết kế tối ưu hóa cho AI vào cấu trúc vận hành mới. Mục tiêu cốt lõi của hành động này là giúp các bộ phận có thể hoạt động với mô hình phẳng hơn, chia nhỏ nhân sự thành các nhóm linh hoạt để đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc và tăng tính tự chủ.

Đợt cải tổ này phản ánh xu hướng cắt giảm việc làm liên quan đến AI đang lan rộng trong làn sóng công nghệ tại Mỹ, khi Meta liên tục dồn lực đầu tư để đưa các đại lý trí tuệ nhân tạo vào trung tâm của các sản phẩm thương mại lẫn hệ thống vận hành nội bộ. Tính toán tổng thể, các đợt sa thải, đóng cửa vị trí tuyển dụng và thuyên chuyển nhân sự lần này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 20% tổng số lao động của tập đoàn.

Nhiều nhân sự sẽ được chuyển sang bộ phận chuyên trách mới thành lập như kỹ thuật AI ứng dụng và tăng tốc chuyển đổi đại lý. Đây là những đội ngũ được xây dựng với mục tiêu phát triển các đại lý AI có khả năng tự chủ thực hiện các tác vụ vốn do con người đảm nhận trước đây.

Bên cạnh đó, bộ phận phân tích trung tâm cũng được củng cố để đo lường hiệu suất và phân tích quá trình phát triển của các công cụ thông minh này. Để đảm bảo an toàn và giảm thiểu xáo trộn, ban lãnh đạo Meta đã yêu cầu toàn bộ nhân viên tại khu vực Bắc Mỹ làm việc tại nhà vào ngày 20/5, thời điểm các thông báo sa thải chính thức được gửi đi.

Tuy nhiên, những quyết định cải tổ mang tính áp đặt này đang vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ chính các nhân viên nội bộ. Nhiều người đã rải tờ rơi tại các văn phòng và đăng tải hàng loạt bài viết giận dữ trên nền tảng giao tiếp Workplace để phản đối công ty. Sự phẫn nộ đẩy lên đỉnh điểm khi hơn 1.000 nhân sự đồng loạt ký vào một đơn kiến nghị lên án việc ban lãnh đạo âm thầm cài đặt phần mềm theo dõi cử chỉ chuột của nhân viên. Meta sử dụng công cụ này để thu thập dữ liệu nhằm huấn luyện các mô hình AI sao chép cách con người tương tác với máy tính.

Việc ban lãnh đạo né tránh các lo ngại về quyền riêng tư và giữ im lặng suốt một tháng qua đã khiến nhiều nhân viên liên tục phản hồi các bài đăng của giám đốc bằng hình ảnh những con voi, một biểu tượng ám chỉ việc né tránh các vấn đề lớn đang hiện hữu tại công ty.

Theo Reuters