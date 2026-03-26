Ông Trump thành lập Hội đồng cố vấn AI với dàn lãnh đạo công nghệ đình đám

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chính thức bổ nhiệm dàn lãnh đạo sừng sỏ nhất của Thung lũng Silicon vào Hội đồng Cố vấn về Khoa học và Công nghệ. Danh sách này bao gồm những cái tên quyền lực như Mark Zuckerberg của Meta, Larry Ellison của Oracle và Jensen Huang của Nvidia. Ngoài ra, đồng sáng lập Google Sergey Brin cùng CEO AMD Lisa Su cũng nằm trong nhóm 13 thành viên đầu tiên từ khu vực tư nhân được Nhà Trắng công bố.

Động thái này khẳng định ưu tiên hàng đầu của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai là duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Ông coi đây là mặt trận then chốt trong cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc và là động lực quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế bền vững của quốc gia trong tương lai.

Ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1 năm ngoái, Tổng thống Trump đã chỉ đạo các cơ quan liên bang chuẩn bị một kế hoạch hành động về AI nhằm cắt giảm các rào cản pháp lý và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực tư nhân. Hội đồng mới thành lập dự kiến sẽ đóng vai trò quyết định trong việc định hình các phản ứng của Washington trước sự cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, quy mô của hội đồng này có thể lên tới 24 thành viên trong thời gian tới. Việc bổ nhiệm những người đứng đầu các tập đoàn công nghệ lớn cho thấy sự liên kết chặt chẽ hơn giữa chính phủ và các công ty đang nắm giữ hạ tầng công nghệ lõi. Hội đồng sẽ được đồng chủ trì bởi chuyên gia về AI và tiền điện tử David Sacks cùng cố vấn công nghệ Michael Kratsios.

Phản ứng trước quyết định này, đại diện Meta và Nvidia đều khẳng định hội đồng sẽ giúp củng cố vị thế của Mỹ trên bản đồ AI thế giới. Trong khi đó, sự góp mặt của Bob Mumgaard, lãnh đạo công ty năng lượng nhiệt hạch Commonwealth Fusion Systems, cũng gửi đi tín hiệu mạnh mẽ về sự hỗ trợ của chính phủ đối với các ngành công nghiệp năng lượng mới.

Hiện nay trí tuệ nhân tạo đã trở thành động lực chính thu hút vốn đầu tư tại Mỹ với cam kết chi tiêu hàng nghìn tỷ đô la từ các doanh nghiệp trong những năm tới. Với sự tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia hàng đầu, chính quyền ông Trump kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển của ngành công nghiệp này, biến Mỹ thành một pháo đài công nghệ bất khả xâm phạm.

Sự kiện này cũng đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ giữa chính quyền liên bang và các ông lớn công nghệ sau nhiều năm đối đầu về vấn đề độc quyền và quyền riêng tư. Việc tập hợp các đối thủ cạnh tranh như Nvidia và AMD hay Meta và Google vào chung một hội đồng cố vấn cho thấy tầm quan trọng của lợi ích quốc gia đã được đặt lên trên hết.

Các chính sách được thảo luận tại đây sẽ không chỉ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Mỹ mà còn tác động trực tiếp đến dòng chảy công nghệ toàn cầu. Công chúng đang kỳ vọng những quyết định từ hội đồng sẽ giúp hiện thực hóa giấc mạn về một kỷ nguyên AI an toàn, minh bạch và mang lại lợi ích kinh tế thực chất cho người dân Mỹ.

Theo Reuters