Amazon mua đồng trực tiếp từ mỏ khai thác nhằm giải quyết cơn khát hạ tầng AI

Trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ Mỹ đang ráo riết thu gom đồng để xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, Amazon đã thực hiện một bước đi bất ngờ khi ký hợp đồng mua trực tiếp từ một mỏ khai thác ở phía tây nam nước Mỹ. Mỏ Johnson Camp nằm cách thành phố Tucson thuộc bang Arizona khoảng một giờ lái xe về phía đông.

Tại đây, các đoàn xe tải liên tục vận chuyển quặng đồng đến các cơ sở nội khu để chiết xuất và chế biến. Quy trình sản xuất này được đảm nhận bởi Nuton, một liên doanh thuộc tập đoàn khai khoáng Anglo-Australian Rio Tinto. Doanh nghiệp này đang sở hữu một công nghệ độc quyền sử dụng vi khuẩn để đẩy nhanh các phản ứng hóa học, giúp thu hồi được nhiều đồng hơn từ quặng thô.

Thỏa thuận mang tính bước ngoặt được ký kết vào tháng 1 vừa qua đánh dấu một trường hợp hiếm hoi khi một gã khổng lồ công nghệ hợp tác trực tiếp với một đơn vị vận hành mỏ cụ thể.

Lượng kim loại thu mua sẽ được sử dụng để sản xuất các linh kiện trung tâm dữ liệu từ cáp điện, máy biến áp cho đến các bảng mạch điện tử. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của làn sóng AI, Amazon đang tăng chi phí đầu tư thêm hơn một nửa trong năm nay lên mức 200 tỷ USD.

Khi số lượng trung tâm dữ liệu được xây dựng ngày càng nhiều, nhu cầu về nguồn cung cấp đồng của công ty cũng tăng trưởng tương ứng. Cơn sốt công nghệ này không chỉ đẩy mạnh nhu cầu tiêu thụ đồng trực tiếp trong các cơ sở máy tính mà còn trong toàn bộ hệ thống hạ tầng năng lượng đi kèm. Thực tế này khiến giá đồng liên tục leo thang, dao động quanh mức 13.000 USD mỗi tấn và tăng gần 40% trong năm qua.

Các chuyên gia ước tính nhu cầu đồng toàn cầu sẽ tăng 50% trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2040 để đạt mức 42 triệu tấn. Nếu không có sự gia tăng đáng kể về nguồn cung, thế giới có nguy cơ đối mặt với tình trạng thiếu hụt 10 triệu tấn vào năm 2040. Tuy nhiên, các quy định nghiêm ngặt về môi trường cùng quy trình phê duyệt phức tạp khiến việc mở rộng sản xuất trở nên vô cùng khó khăn.

Việc mở một mỏ mới có thể mất tới 29 năm tại Mỹ và 22 năm ngay cả ở Chile, một quốc gia xuất khẩu đồng lớn. Mỏ khai thác mà Amazon lựa chọn đại diện cho nguồn cung cấp đồng mới đầu tiên tại Mỹ trong hơn một thập kỷ qua. Bằng việc sử dụng các giấy phép sẵn có của mỏ kết hợp với công nghệ vi khuẩn của Nuton, dự án đã có thể đi vào sản xuất trong một thời gian rất ngắn.

Đại diện Rio Tinto kỳ vọng nếu công nghệ sinh học này thành công, họ có thể áp dụng rộng rãi tại các bang khác như Nevada để khai thác thêm đồng từ những khu mỏ tưởng chừng đã cạn kiệt. Cuộc cách mạng đá phiến của Mỹ vào những năm 2000 từng giúp tiếp cận các mỏ dầu khí sâu trong lòng đất, và giải pháp của Nuton hiện nay cũng mang tiềm năng tái định hình ngành sản xuất đồng tương tự như vậy.

Sự chuyển dịch này gợi nhớ lại thời điểm Tesla bắt đầu mua trực tiếp lithium cho xe điện vào khoảng năm 2020. Trước tầm quan trọng chiến lược đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump năm ngoái đã xếp đồng vào danh mục khoáng sản quan trọng, khẳng định bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung nào cũng sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và các ngành công nghệ cao.

Theo Nikkei Asia