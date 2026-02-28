Anthropic bị ông Trump liệt vào "danh sách đen" vì tranh cãi sử dụng AI trong chiến tranh

Ông Donald Trump yêu cầu chính phủ ngừng làm việc với Anthropic, Lầu Năm Góc dọa đưa công ty AI vào diện rủi ro chuỗi cung ứng, làm dấy lên lo ngại về AI quân sự và an ninh quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/2 tuyên bố rằng ông sẽ chỉ đạo chính phủ ngừng làm việc với Anthropic, đồng thời Lầu Năm Góc sẽ xếp startup này vào diện rủi ro chuỗi cung ứng, giáng một đòn mạnh vào phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) sau cuộc đối đầu về các “hàng rào” công nghệ.

Ông Trump cho biết sẽ có giai đoạn loại bỏ kéo dài 6 tháng đối với Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác đang sử dụng sản phẩm của công ty. Nếu Anthropic không hỗ trợ quá trình chuyển đổi, ông Trump nói sẽ sử dụng “toàn bộ quyền lực của Tổng thống để buộc họ tuân thủ, với những hậu quả dân sự và hình sự nghiêm trọng”.

Người phát ngôn của Anthropic – công ty từng giành được hợp đồng trị giá tới 200 triệu USD từ Lầu Năm Góc năm ngoái – chưa đưa ra bình luận.

Việc dự kiến xếp Anthropic vào diện rủi ro chuỗi cung ứng, do Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth công bố, đồng nghĩa các nhà thầu có thể bị cấm triển khai AI của Anthropic trong các dự án cho Lầu Năm Góc. Cơ sở công nghiệp quốc phòng Mỹ bao gồm hàng chục nghìn nhà thầu, trong đó có nhiều tập đoàn đại chúng lớn.

Biện pháp này thường chỉ áp dụng với các nhà cung cấp đến từ quốc gia đối địch. Trước đây, hành động tương tự đã được thực hiện để loại bỏ gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei khỏi chuỗi cung ứng của Lầu Năm Góc: Từ năm 2017, Mỹ hạn chế Bộ Quốc phòng sử dụng thiết bị Huawei, cấm các cơ quan liên bang mua công nghệ của hãng và dừng cấp các khoản tài trợ, cho vay liên bang liên quan đến thiết bị Huawei.

Theo ông Franklin Turner, luật sư chuyên về hợp đồng chính phủ, Anthropic có thể khởi kiện quyết định này ra tòa. Động thái trên đặt ra mối đe dọa mang tính sống còn đối với hoạt động kinh doanh của công ty với chính phủ và có thể gây tổn hại đến quan hệ với khu vực tư nhân.

“Đưa Anthropic vào danh sách đen chẳng khác nào chiến tranh hạt nhân về mặt hợp đồng”, ông nói.

Lo ngại về vũ khí và giám sát

Lầu Năm Góc đã đặt hạn chót vào thứ Sáu để giải quyết căng thẳng leo thang với Anthropic – công ty có trụ sở tại San Francisco – liên quan đến cách quân đội được phép sử dụng AI trong chiến tranh.

Anthropic, một trong những công ty AI hàng đầu, đang chạy đua giành thị phần cung cấp công nghệ mới cho doanh nghiệp và chính phủ, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trước thềm đợt IPO được dự báo rộng rãi. Công ty cho biết chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc niêm yết.

Song song đó, cuộc tranh cãi về các “hàng rào” công nghệ làm dấy lên lo ngại rằng Bộ Chiến tranh có thể tuân thủ luật Mỹ nhưng không chịu nhiều ràng buộc khác khi triển khai AI cho các nhiệm vụ an ninh quốc gia, bất kể các điều khoản an toàn hay đạo đức mà nhà phát triển công nghệ yêu cầu.

Anthropic yêu cầu cam kết rằng AI của họ sẽ không được sử dụng cho vũ khí hoàn toàn tự động hoặc giám sát nội địa quy mô lớn – những ứng dụng mà Lầu Năm Góc nói rằng họ không quan tâm.

Anthropic cho biết họ là phòng thí nghiệm AI tiên phong đưa các mô hình của mình lên mạng lưới mật thông qua nhà cung cấp điện toán đám mây Amazon, và là đơn vị đầu tiên xây dựng các mô hình tùy chỉnh cho khách hàng an ninh quốc gia.

Sản phẩm Claude của hãng hiện được sử dụng trong cộng đồng tình báo và các lực lượng vũ trang Mỹ.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Warner, Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, chỉ trích động thái của ông Trump.

“Chỉ thị của Tổng thống nhằm dừng sử dụng một công ty AI hàng đầu của Mỹ trên toàn bộ chính phủ liên bang, cùng với những phát ngôn công kích, làm dấy lên quan ngại nghiêm trọng về việc liệu các quyết định an ninh quốc gia có dựa trên phân tích thận trọng hay động cơ chính trị”, ông nói.

Các công ty công nghệ và Lầu Năm Góc đã nhiều lần va chạm kể từ ít nhất năm 2018, khi nhân viên của Alphabet – công ty mẹ của Google – phản đối việc quân đội sử dụng AI của họ để phân tích hình ảnh từ máy bay không người lái. Sau đó, một giai đoạn hòa dịu diễn ra khi các công ty như Amazon và Microsoft cạnh tranh giành hợp đồng quốc phòng, trong khi nhiều CEO công nghệ lớn cam kết hợp tác với chính quyền Trump năm ngoái.

Tuy nhiên, nỗi lo về những “robot sát thủ” mang tính lý thuyết vẫn tồn tại trong giới hoạt động nhân quyền và công nghệ. Đồng thời, Ukraine và Gaza đã trở thành các chiến trường chứng kiến sự gia tăng của những hệ thống tự động hóa ngày càng cao trên thực địa.

Theo Reuters