Cổ phiếu Nvidia rơi xuống mức thấp kỷ lục kể từ khi cơn sốt AI bùng nổ

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo do lo ngại về cuộc chiến tại Trung Đông, Nvidia, công ty giá trị nhất thế giới, đang chứng kiến mức định giá dựa trên lợi nhuận thấp nhất kể từ trước khi ChatGPT khởi đầu cơn sốt AI. Sự sụt giảm mạnh chỉ số P/E cho thấy cổ phiếu của gã khổng lồ chip này có thể là một món hời, nhưng nó cũng gắn liền với những rủi ro và bất ổn đã làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư vào làn sóng công nghệ từng thúc đẩy phố Wall tăng trưởng mạnh mẽ những năm qua.

Cổ phiếu Nvidia đã lao dốc gần 20% so với mức kỷ lục vào tháng 10 năm ngoái, khi bị cuốn vào đợt bán tháo diện rộng do lo sợ xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran sẽ đẩy giá dầu lên cao, gây ra lạm phát và buộc các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất.

Riêng trong phiên giao dịch cuối tuần trước, mã này đã giảm 2,2% và đang trên đà mất khoảng 10% giá trị trong quý đầu năm. Ngoài các yếu tố địa chính trị, giới đầu tư còn lo ngại rằng khoản chi tiêu khổng lồ cho hạ tầng AI của các khách hàng lớn như Microsoft, Alphabet và Amazon có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến để chuyển hóa thành doanh thu và lợi nhuận thực tế.

Những lo ngại tổng hợp này đã thổi bay hơn 800 tỷ USD vốn hóa của Nvidia, đưa giá trị thị trường xuống còn khoảng 4.000 tỷ USD, bất chấp việc công ty tại Thung lũng Silicon này liên tục báo cáo biên lợi nhuận gộp tăng vọt lên mức 75% và các chuyên gia cũng nâng dự báo tăng trưởng trong tương lai.

Kết quả của đợt sụt giảm giá cổ phiếu kết hợp với các ước tính thu nhập tích cực là cổ phiếu Nvidia hiện chỉ đang được giao dịch ở mức gấp 19,6 lần lợi nhuận dự kiến trong 12 tháng tới. Đây là mức định giá thấp nhất kể từ đầu năm 2019, thời điểm bốn năm trước khi sự ra đời của ChatGPT kích hoạt đợt tăng giá điên cuồng cho các cổ phiếu liên quan đến AI.

Đáng chú ý hơn, định giá P/E của Nvidia hiện còn thấp hơn mức trung bình của chỉ số S&P 500, vốn đang ở mức 20 sau khi giảm 7% kể từ đầu năm. Đây là một hiện tượng lạ vì thông thường các nhà đầu tư luôn dành mức định giá cao hơn cho các công ty có tốc độ tăng trưởng nhanh như Nvidia.

Theo dữ liệu từ LSEG, các nhà phân tích dự báo lợi nhuận hợp nhất của các công ty thuộc S&P 500 sẽ tăng 19% vào năm 2026, trong khi con số này của riêng Nvidia ước tính đạt mức trung bình trên 70% cho năm tài chính hiện tại. Tuy nhiên, sự biến đổi nhanh chóng của công nghệ cũng là một yếu tố rủi ro khi bất kỳ phần cứng nào cũng có thể bị thay thế chỉ sau vài năm.

Mặc dù vậy, nhiều chiến lược gia thị trường vẫn duy trì khuyến nghị mua vào đối với cổ phiếu này, cho rằng việc một doanh nghiệp tăng trưởng thần tốc lại được giao dịch với mức định giá thấp hơn thị trường chung là một cơ hội đầu tư rõ ràng.

Theo Reuters