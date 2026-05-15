Altman bị buộc tội nói dối khi phiên tòa xét xử OpenAI sắp kết thúc

Cuộc đối đầu pháp lý giữa tỷ phú Elon Musk và OpenAI đang tiến tới hồi kết tại tòa án liên bang Oakland, California. Trong phiên tranh tụng vào hôm 14/5, luật sư của Elon Musk đã tập trung công kích uy tín của Sam Altman, giám đốc điều hành OpenAI.

Vụ kiện xoay quanh cáo buộc cho rằng OpenAI và các lãnh đạo cấp cao đã biến tổ chức phi lợi nhuận ban đầu thành một công cụ làm giàu cá nhân. Phía Musk yêu cầu mức bồi thường lên tới 150 tỷ USD, số tiền này sẽ được chuyển vào quỹ phi lợi nhuận của OpenAI, đồng thời đề nghị bãi nhiệm Sam Altman cùng chủ tịch Greg Brockman khỏi các vai trò hiện tại.

Luật sư Steven Molo, đại diện cho Elon Musk, khẳng định trước bồi thẩm đoàn rằng Sam Altman là một người thiếu trung thực. Ông dẫn chứng lời khai từ năm nhân chứng, bao gồm cả các cựu thành viên hội đồng quản trị và cựu giám đốc khoa học Ilya Sutskever, để chứng minh Altman thường xuyên đưa ra các thông tin gây nhầm lẫn trong kinh doanh.

Phía Elon Musk cáo buộc OpenAI đã thao túng ông để nhận khoản đóng góp 38 triệu USD, sau đó bí mật gắn một doanh nghiệp có lợi nhuận vào tổ chức ban đầu và nhận hàng chục tỷ USD đầu tư từ Microsoft. Theo lập luận của nguyên đơn, OpenAI đã ưu tiên lợi ích của các nhà đầu tư và người nội bộ thay vì mục tiêu ban đầu là phát triển AI an toàn vì lợi ích nhân loại.

Ngược lại, đội ngũ pháp lý của OpenAI đã bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc này. Luật sư William Savitt mỉa mai rằng dù Musk có thể thành công ở nhiều lĩnh vực khác, nhưng trong lĩnh vực AI, đóng góp duy nhất của ông là kéo nhau ra tòa.

Phía OpenAI lập luận rằng ngay từ năm 2017, tất cả những người liên quan, bao gồm cả Musk khi đó còn trong hội đồng quản trị, đều hiểu rằng tổ chức cần nhiều vốn hơn mức một đơn vị phi lợi nhuận có thể huy động. Luật sư Sarah Eddy cáo buộc Musk thực chất muốn biến OpenAI thành một công ty có lợi nhuận dưới sự kiểm soát cá nhân và từng thúc đẩy việc sáp nhập nó vào Tesla.

OpenAI cũng cho rằng đơn kiện của Musk vào tháng 8 năm 2024 đã quá thời hạn quy định. Các luật sư bào chữa bày tỏ sự nghi ngờ khi một doanh nhân sừng sỏ như Musk lại tuyên bố không đọc các bản điều khoản đầu tư quan trọng từ năm 2018. Trong khi đó, đại diện của Microsoft khẳng định tập đoàn này luôn là một đối tác có trách nhiệm và không liên quan trực tiếp đến các mâu thuẫn nội bộ của những nhà sáng lập. Phiên tòa diễn ra trong bối cảnh công chúng đang lo ngại về tác động của AI đối với việc làm và an ninh xã hội.

Kết quả của vụ kiện này sẽ có tác động sâu rộng đến cấu trúc của OpenAI, đơn vị đang chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng với định giá có thể lên tới 1.000 tỷ USD. Bồi thẩm đoàn gồm chín người dự kiến sẽ bắt đầu nghị án vào thứ hai tới. Thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers sẽ quyết định phương án tái cấu trúc OpenAI và mức bồi thường nếu Musk thắng kiện. Ngược lại, nếu thua cuộc, mọi yêu cầu của vị tỷ phú này sẽ bị bác bỏ hoàn toàn, khép lại một trong những tranh chấp pháp lý gay gắt nhất lịch sử ngành công nghệ.

Theo Reuters