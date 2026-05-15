Tin nóng công nghệ 15/5: Thương vụ chip của Nvidia tại Trung Quốc rơi vào bế tắc

VietTimes - Mỹ đặt hàng chó robot trang bị vũ khí từ Australia để thử nghiệm thực địa; Thương vụ chip của Nvidia tại Trung Quốc rơi vào bế tắc;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Mỹ đặt hàng chó robot trang bị vũ khí từ Australia để thử nghiệm thực địa

Mỹ đặt hàng chó robot trang bị vũ khí. Ảnh: Interesting Engineering.

Bộ chiến tranh Mỹ vừa trao hợp đồng nghiên cứu trị giá 6,5 triệu USD cho công ty quốc phòng Skyborne Technologies của Australia để cung cấp hệ thống chó robot vũ trang tiên tiến.

Hệ thống mang tên CODiAQ này được thiết kế để hỗ trợ các hoạt động hỏa lực trực tiếp trong các cuộc xung đột cường độ thấp nhờ sự trợ giúp của phần mềm nhắm mục tiêu bằng trí tuệ nhân tạo.

Gói hợp đồng bao gồm 14 con robot và 28 đơn vị vũ khí như súng 40mm và súng cỡ nòng 12.

Theo kế hoạch, các đơn vị đặc nhiệm Mỹ sẽ bắt đầu huấn luyện bắn đạn thật với thiết bị mới này vào tháng 10 năm 2026. Robot có khả năng di chuyển linh hoạt trên các địa hình phức tạp.

Việc triển khai này nhằm mục tiêu tăng cường khả năng sống sót cho binh sĩ và đẩy nhanh quá trình tích hợp công nghệ AI vào môi trường tác chiến thực tế.

2. Trí tuệ nhân tạo giúp tìm lại kho báu Bitcoin trị giá gần 400.000 USD

Trí tuệ nhân tạo giúp tìm lại kho báu Bitcoin. Ảnh: Interesting Engineering.

Một người dùng mạng xã hội X vừa gây xôn xao khi thông báo tìm lại được 5 đồng Bitcoin bị bỏ quên từ thời đại học nhờ sự trợ giúp của chatbot Claude. Số tiền này từng bị khóa chặt suốt 11 năm sau một lần đổi mật khẩu trong tình trạng say xỉn khiến chủ nhân không thể truy cập.

Sau nhiều năm nỗ lực sử dụng các phần mềm bẻ khóa chuyên dụng nhưng thất bại, bước ngoặt đã đến khi người này tải các tệp tin từ máy tính cũ lên hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Thay vì tấn công mật mã, AI đóng vai trò như một trợ lý nghiên cứu để phân tích các dữ liệu sao lưu và tìm ra tệp ví cũ được lưu trữ trước thời điểm đổi mật khẩu. Câu chuyện này trở thành minh chứng cho tiềm năng của AI trong việc tổ chức và khôi phục dữ liệu cá nhân bị thất lạc.

3. OpenAI đưa công cụ lập trình Codex lên ứng dụng di động ChatGPT

Công cụ lập trình Codex đã có trên ứng dụng di động ChatGPT. Ảnh: Reuters.

OpenAI vừa thông báo tích hợp công cụ lập trình chuyên sâu Codex vào ứng dụng di động ChatGPT nhằm mở rộng khả năng tiếp cận người dùng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.

Codex cho phép thực hiện nhiều tác vụ phức tạp như viết tính năng, giải đáp thắc mắc về cơ sở mã, sửa lỗi và đề xuất các yêu cầu kéo để phê duyệt.

Việc đưa lên nền tảng di động giúp các nhà phát triển duy trì quy trình làm việc từ xa khi kết nối với máy tính đang chạy chương trình. Hiện tại, tính năng này đang được triển khai dưới dạng xem trước trên hệ điều hành iOS và Android nhưng mới chỉ hỗ trợ kết nối với hệ thống macOS.

Động thái này giúp OpenAI tăng cường sức mạnh trước các đối thủ nặng ký như Anthropic trong thị trường công cụ tạo mã trí tuệ nhân tạo. Đây là bước đi quan trọng để thu hút đối tượng khách hàng doanh nghiệp và lập trình viên chuyên nghiệp.

4. Ba ngân hàng lớn nhất Nhật Bản siết chặt an ninh mạng trước rủi ro từ AI thế hệ mới

Mythos của Anthropic có khả năng tìm ra những lỗ hổng trong hệ thống an ninh mạng mà con người khó có thể phát hiện. Ảnh: Nikkei Asia.

Ba tập đoàn tài chính hàng đầu Nhật Bản đang tăng cường phòng thủ an ninh mạng nhằm đối phó với những rủi ro hệ thống từ mô hình AI Claude Mythos của Anthropic.

Với khả năng phát hiện các lỗ hổng phần mềm chưa từng được biết tới, Mythos đặt ra thách thức lớn cho mạng lưới chuyển tiền liên ngân hàng vốn xử lý hàng chục tỷ USD mỗi ngày.

Mitsubishi UFJ, Mizuho và Sumitomo Mitsui đã thành lập các đội đặc nhiệm chuyên trách để rà soát hệ thống và ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các biện pháp đối phó. Cơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản cũng đã thiết lập nhóm công tác chung giữa công chúng và tư nhân để thảo luận về các kịch bản ứng phó khẩn cấp.

Trong bối cảnh các vụ tấn công mã độc tống tiền vào ngành tài chính toàn cầu tăng mạnh, giới chức nước này nhấn mạnh việc vá lỗ hổng nhanh chóng là yếu tố sống còn để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng thanh khoản tiềm tàng do AI gây ra.

5. Thương vụ chip H200 của Nvidia tại Trung Quốc rơi vào cảnh bế tắc

Thương vụ chip của Nvidia tại Trung Quốc rơi vào cảnh bế tắc Ảnh: Reuters.

Mỹ đã cấp phép cho khoảng 10 doanh nghiệp Trung Quốc, bao gồm Alibaba và Tencent, mua dòng chip AI H200 của Nvidia, nhưng đến nay vẫn chưa có đơn hàng nào được thực hiện. Thương vụ tỷ USD này đang rơi vào trạng thái lấp lửng ngay khi CEO Jensen Huang tháp tùng Tổng thống Donald Trump đến Bắc Kinh để tìm kiếm đột phá.

Mặc dù mỗi khách hàng được phép mua tới 75.000 chip, các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn ngần ngại do áp lực từ chính phủ nhằm ưu tiên phát triển ngành bán dẫn nội địa thay vì phụ thuộc vào công nghệ Mỹ.

Thêm vào đó, điều khoản chia sẻ 25% doanh thu cho phía Mỹ và yêu cầu hàng hóa phải trung chuyển qua lãnh thổ Mỹ đã làm dấy lên nỗi lo ngại về an ninh tại Bắc Kinh. Sự chậm trễ này khiến thị phần của Nvidia tại quốc gia tỷ dân có nguy cơ về mức không, trong khi các đối thủ nội địa như Huawei đang nỗ lực lấp đầy khoảng trống.

Theo Interesting Engineering, Reuters, Nikkei Asia