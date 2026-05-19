VNG đặt mục tiêu lãi trở lại sau 4 năm, đẩy mạnh AI và mở rộng toàn cầu

CTCP Tập đoàn VNG (UpCOM: VNZ) đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 12.500-13.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300-450 tỷ đồng, kỳ vọng chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài từ năm 2022.

Ảnh: VNG.

Kế hoạch này được doanh nghiệp trình tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, dự kiến tổ chức ngày 6/6 tại trụ sở công ty, ở phường Tân Thuận, TP HCM.

Theo tài liệu trình đại hội, năm 2025 VNG ghi nhận doanh thu khoảng 10.894 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ âm khoảng 263 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế của toàn công ty âm khoảng 326 tỷ đồng.

Năm 2026, VNG kỳ vọng đảo chiều kết quả kinh doanh với lợi nhuận trước thuế 300-450 tỷ đồng. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là năm đầu tiên doanh nghiệp quay lại có lãi trước thuế sau giai đoạn thua lỗ kéo dài từ năm 2022.

Năm 2025, VNG đánh dấu năm lỗ thứ 4 liên tiếp. Nguồn: BCTC. Thiết kế: Phương Hằng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, VNG xác định hai trụ cột chiến lược dài hạn là “AI-first” và “Go Global”.

Theo đó, công ty sẽ đẩy mạnh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào toàn bộ hoạt động kinh doanh, từ quy trình vận hành đến nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự. Doanh nghiệp đặt mục tiêu xây dựng năng lực AI trên ba lớp gồm hạ tầng, nền tảng và ứng dụng trong toàn hệ sinh thái.

VNG hướng tới mục tiêu đến năm 2030, tối thiểu 20% doanh thu sẽ đến từ các sản phẩm và dịch vụ AI-first.

Song song với đó, chiến lược “Go Global” tập trung phát triển các nền tảng công nghệ có khả năng cạnh tranh quốc tế ngay từ đầu, mở rộng thị trường nước ngoài và tăng tỷ trọng doanh thu ngoài Việt Nam. Mục tiêu dài hạn là đưa VNG trở thành doanh nghiệp công nghệ toàn cầu xuất phát từ Việt Nam.

Trong năm nay, doanh nghiệp dự kiến tăng đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin và các dịch vụ điện toán đám mây thông minh; phát triển và khai thác tài sản sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực trò chơi điện tử; đồng thời phát triển các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số và nghiên cứu các dịch vụ ứng dụng AI.

Ngoài chiến lược tăng trưởng, VNG cũng trình cổ đông phương án không chia cổ tức năm tài chính 2025. Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán, đến ngày 31/12/2025, lợi nhuận chưa phân phối của doanh nghiệp đạt khoảng 558 tỷ đồng.

HĐQT đề xuất giữ lại toàn bộ khoản lợi nhuận này để bảo đảm nguồn lực cho các hoạt động đầu tư và phát triển sản phẩm trong giai đoạn tới.

Tại đại hội năm nay, VNG cũng dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026 với khối lượng 722.593 cổ phiếu, tương đương khoảng 2,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Giá phát hành dự kiến là 30.000 đồng/cổ phiếu, qua đó doanh nghiệp có thể thu về hơn 21 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của VNG dự kiến tăng từ hơn 297 tỷ đồng lên hơn 304 tỷ đồng.

Kế hoạch phát hành ESOP sẽ được triển khai từ quý III/2026 sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký cần thiết theo quy định. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.

Đối tượng tham gia chương trình bao gồm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, đội ngũ quản lý và người lao động tại công ty cùng các công ty con. Các tiêu chí lựa chọn dựa trên thâm niên công tác, vị trí đảm nhiệm, kết quả hoàn thành công việc và tiềm năng đóng góp trong tương lai.

​