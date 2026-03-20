OpenAI hợp nhất các nền tảng AI vào siêu ứng dụng duy nhất

OpenAI vừa chính thức xác nhận kế hoạch hợp nhất ứng dụng ChatGPT, nền tảng lập trình Codex và trình duyệt web vào một siêu ứng dụng duy nhất trên máy tính. Động thái này nhằm mục đích đơn giản hóa trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa nguồn lực trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ đối thủ Anthropic.

Theo thông báo từ người phát ngôn của công ty, chủ tịch Greg Brockman sẽ tạm thời trực tiếp giám sát quá trình đại tu sản phẩm và các thay đổi về mặt tổ chức liên quan. Trong khi đó, giám đốc mảng ứng dụng Fidji Simo sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt đội ngũ bán hàng để chuẩn bị đưa siêu ứng dụng mới này ra thị trường toàn cầu trong thời gian tới.

Trong một ghi chú nội bộ gửi tới toàn thể nhân viên, bà Simo thừa nhận rằng OpenAI đang phân tán nguồn lực quá mức trên quá nhiều ứng dụng và nền tảng khác nhau. Sự phân mảnh này không chỉ làm chậm tốc độ phát triển mà còn khiến công ty khó đạt được các tiêu chuẩn chất lượng cao như mong đợi.

Việc đưa tất cả các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) về chung một mái nhà được kỳ vọng sẽ tạo ra một hệ sinh thái gắn kết, giúp người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa việc trò chuyện thông thường và lập trình chuyên sâu. Trước đó, OpenAI từng ra mắt phiên bản Codex độc lập cho máy tính để củng cố vị thế trong thị trường tạo mã nguồn, nhưng giờ đây định hướng đã thay đổi hoàn toàn sang hướng tập trung hóa.

Các chuyên gia nhận định rằng chiến lược siêu ứng dụng này là bước đi tất yếu để OpenAI duy trì sức mạnh trước sự trỗi dậy của các mô hình ngôn ngữ lớn khác. Việc tích hợp sâu các tính năng vào một giao diện duy nhất giúp giảm bớt rào cản kỹ thuật cho những người dùng không chuyên, đồng thời cung cấp bộ công cụ mạnh mẽ hơn cho các lập trình viên.

OpenAI đang đặt cược rằng một trải nghiệm liền mạch sẽ giữ chân khách hàng lâu hơn và tạo ra rào cản gia nhập lớn cho các đối thủ mới. Quá trình chuyển đổi này dự kiến sẽ gây ra những thay đổi đáng kể trong cấu trúc vận hành của doanh nghiệp và cách thức tiếp cận người dùng cuối. Sự thành công của siêu ứng dụng sẽ quyết định khả năng thống trị của OpenAI trong kỷ nguyên AI tích hợp đang hình thành rõ nét.

Theo Reuters

